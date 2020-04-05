Beş ünlüyle evde karantina üstüne

Koronavirüs salgını yeni bir hayat dayattı hepimize. Günlerdir evdeyiz ve bu durumun ne zamana kadar süreceğini bilmiyoruz. Koronavirüs yüzünden evde mecburi istirahat neler öğretti bize? Hülya Avşar, Gülben Ergen, Demet Akalın, Aşkın Nur Yengi ve Demet Akalın’a bu konuda dört soru yönelttim. İşte o sorular ve onlardan gelen yanıtlar:



1. Korona-virüsle yaşadıkları-mızdan çıkardığın ders ne oldu? Ne öğretti sana bu süreç?



2. Evimde iyi ki vardı dediklerin neler?



3. Evde her gün en çok yaptığın ne oldu?



4. Evde karantina bitince ilk yapacağın şey ne olacak?





Hülya Avşar: Kendimi sorguladım hiç açık bulamadım



1. Kendimi sorguluyorum, fakat hiç açık bulamıyorum. Demek ki ben daha önce yaşanmışlıklardan iyi ders almışım.

Sağlık (dikkat etmek)

Sevgi (vermek almak)

Kıymet (bilmek)

Müsrif (olmamak)



Arsız (olmamak)



Paylaşmak (insan, hayvan)



Dua (kendine, başkasına)



Üretmek ve şükretmek gibi...



2. Huzur, şömine, müzik, mum, tütsü, kitap, televizyon ve “Güllü” (köpeği)



3. Spooooor.



4. Ayvalık’a (her yaz tatilini geçirdiği yer) gitmek.



Demet Akalın: Kızım için yaşıyorum



1. Bize öğrettiği en önemli şey nefes almak, yürümek en basit iletişimin bile kıymetini anlamak.



2. Evimde eşim ve çocuğum olmasa olmazdı; özellikle kızım. Zaten onun için yaşıyorum.



3. En çok mutfakta vakit geçiriyorum.



4. Bir bitsin neler yapacağım, ama önce annem ve kuzenlerimi görmeye gideceğim Gölcük’e.



Aşkın Nur Yengi: İnsanoğlu doğaya çok kötü davrandı



1. Şunu düşündüm bu dönemde. İnsanoğlu doğaya kötü davrandı. İnsanoğlu hayvanlara da kötü davranıyor, insanlara da. O yüzden biraz daha çekidüzen vermemiz gerekiyor kendimize. Hepimizin evlatları, anaları, babaları, sevdikleri var. Dolayısıyla, şapkamızı önümüze koyup, düşünmemiz lazım, dünyayı daha nasıl güzelleştiririz diye. İnsanoğluna çok görev düşüyor. Bundan sonra çok daha özenli davranmamız gerekir dünyaya, doğaya, hayvanlara ve insanlara.

2. Kolonyalarım ve maskelerim.



3. Evde en çok yaptığım şey temizlik, ardından yemek. Yemek çok bildiğim bir alan değildi. İnternetten bakarak iyi bir aşçı olmasam da düzgün yemek yaptığımı düşünüyorum. Onun dışında da kulağım hep müzikte. Sürekli müzik dinliyorum.



4. Tüm sevdiğim dostlarıma gidip, sıkı sıkı sarılmak olacak. Tabii ki konserleri ve sahnede olmayı, insanlarla şarkı söylemeyi çok özledim.



Gülben Ergen: Bir sürü Whatsapp grubundan çıktım

1. İnsanlığın geçtiği bir sınav bu. Bilimsel gerçekliğinin yanı sıra, manevi mesajları olduğu kesin. Tabiatın insanlığa seslenişi, tüm haksızlıkların, şiddetin, kadına, çocuğa, mültecilere ve daha binlercesine yapılan ağır haksızlıklar çığlık atıyor şimdi.



2. Tedbir alıp tevekkül etmekten başka çare yok ama sabır önlenemez bir gerçek. Endişenin azı karar çoğu zarar diyenlerdenim. Beden sağlığına o kadar konsantreyiz ki ruh sağlığını unutmamanın peşindeyim.

3. Evde elbette yapacak çok şey var. Ben de herkes gibi derledim, toparladım evimi, dolaplarımı, daha çok okudum. Sağlık kaygısının bu denli yüksek olduğu bu günlerde sadece güvenilir kaynaklardan bilgi alıyorum. Dahil edildiğim bir sürü Whatsapp grubundan çıktım.

4. Karantina bittiğinde yapacağım en önemli şey ruhumda kalan yaraları sarmak için çözümler aramak olacak. Elbette sahnede olmayı, binlerce insanla göz göze gelmeyi çok özledim. Elbette müzisyen arkadaşlarımla prova yapmayı, stüdyoda olmayı, çocuklarımla dışarıda olmayı özledim



Demet Şener: Kendimi Nişantaşı’na showroom’a atacağım



1. Hayatımın her döneminde maneviyata ve sevginin gücüne çok inanan bir birey oldum. Koronavirüs bize bu olguların önemini çok sert bir dille gösterdi. Birlik olmak, hiç tanımadığımız insanlara hatta tüm canlılara yardım etmek hiç bu kadar önemli olmamıştı bence. O yüzden öğretti demeyelim de beni haklı çakardı diyelim.

2. Eşim ve çocuklarım tabii ki bu süreçte hep beraber birbirimize sevgi ve ilgimizle destek olarak süreci daha huzurlu geçiriyoruz.

3. Evde her gün bol kitap okuyup sporumu da evde hiç ihmal etmedim.

4. Karantina bitince yapacağım ilk şey evde durmamak olacak. Hazırlanıp Nişantaşı’nda açtığım yeni markamın showroom mağazasına gitmek olacak.



GÜNÜN SÖZÜ





“İyiyi ara, güzeli ara, doğruyu ara ama kusur arama.” (Mevlana)