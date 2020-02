Gupse Özay’ın gişe başarısı

Aynı gün vizyona giren, iki yerli filmden ‘Eltilerin Savaşı’, Aynı gün vizyona giren, iki yerli filmden ‘Eltilerin Savaşı’, ilk hafta kaç seyirciyi sinemaya çekti?



586 bin 946 kişiyi...



Vizyonda kaldığı 35 haftada 2 milyon 418 bin 90 kişinin seyrettiği ‘Aşk Tesadüfleri Sever’in devamı ‘Aşk Tesadüfleri Sever 2’, ilk hafta ne kadar izleyiciyi çekti sinemalara?



79 bin 631 seyirciyi.Aradaki bu büyük farkın sebebi ne?



Gupse Özay...

Yıllar itibarıyla oynadığı filmlerin seyirci sayıları ortada.



2014: ‘Deliha’ 1 milyon 596 bin 119.



2016: ‘Görümce’ 1 milyon 914 bin 199.



2018: ‘Deliha 2’ 2 milyon 106 bin 154.Üç komedinin yanı sıra rol aldığı başka filmler de var Özay’ın...2016 yapımı ‘Küçük Esnaf’ı, 832 bin 50 kişi, 2017’de gösterime giren ‘Tatlım Tatlım’ı, 726 bin 990 kişi izledi. Ancak bu yapımların hiçbiri Özay’ın yazıp, baş kahraman olarak kamera karşısına geçtiği projeler değildi.



‘Deliha’, ‘Deliha 2’, ‘Görümce’ ve ‘Eltilerin Savaşı’ ise senaryosunu yazıp, başrol oynadığı, Özay tarzı komediler.Oyuncu, iki yılda bir film yapıyor.

Her yeni filmine bir öncekinden daha çok seyirci gidiyor.



Yıllardır “Ne yapsalar seyirci izliyor” denilen komedyenler sinemada hüsran yaşarken, Özay’ın başarı grafiği sürekli yükseliyor.

Arkadaşımız Senem Aydın’ın perşembe günü Gupse Özay’la söyleşisi vardı Milliyet Cadde’de. Senem’in “Yaptığınız her filmin gişesi yüksek oluyor. Türk seyircisini çözdünüz mü?” sorusuna verdiği yanıt şuydu:



“Bir tık evet. Analizlerim kuvvetlidir. Gözlemciliği çok seviyorum, çocukluğumdan beri meraklıyımdır. Eşi, dostu dinlerim, yan masada ne konuşuluyor merak ederim. O yüzden daha gerçeğe yakın şeyler seçiyorum.”



Oyuncu, aynı söyleşide, “Kaygısı yüksek, mükemmeliyetçi yapıda biri olarak stresim çok yoğun. O yüzden ne stand-up yapabiliyorum ne de tiyatro” dedi.



Teklif edilen projenin kalitesine değil, parasına bakan, iş tutmayınca, “Kaliteden anlamıyorlar” diye halkı suçlayan ünlülerin alacağı çok ders var Özay’ın söyledikleri ve sinemadaki başarısından, ama her insanın okyanustan alacağı su kabı kadar...









Siz yazın, kapışın Twitter kazansın



Dünyanın en ünlü sosyal paylaşım ağı Twitter’ın geçtiğimiz yıla ilişkin bilançosu açıklandı.





Buna göre Twitter’ın 2019’un dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir yıl öncesine oranla yüzde 11 artışla 1.01 milyar dolar’a ulaştı.



Twitter bu parayı bir şeyler üretip, satışa sunarak veya alımsatım yaparak mı kazandı?



Hayır...



Günlük kullanıcı sayısı 152 milyona ulaşan, insanların geyik muhabbetinden kazanılan bir para...



Twitter’da Türkiye gündemine bakın boş gezenin boş kalfalarının, sütre arkasına saklanıp klavye kahramanlığı yapan eziklerin, kendisiyle aynı fikirde olmayanlara hakaret yağdıranların, birilerini parayla TT yapmaya çalışanların neler yazdıklarını görün.



Burcu Esmersoy yine Twitter’da TT. Niye?



Esmersoy, boşandığı eşi Berk Suyabatmaz, aşk yaşadığı arkadaşı Berrak Tüzünataç’la evlenip, kendisini davet ederse “Seve seve giderim” demiş.



Ortada ne düğün var, ne de davet. O zaman niye bu boş muhabbet?



Suyabatmaz’ın bile, “Sanki biraz kabak tadı verdi! Herkes kendi işine ve yoluna baksa diyorum” dediği noktada, Esmersoy’u TT yapanların ne geçti eline?



Hiç...



Düne kadar ‘Zenginin malı züğürdün çenesini yorar’dı, bugün durum şu: Züğürtler yazıyor, Twitter para basıyor.



Sosyal medya üzerinden her gün daha da büyüyen toplumsal kutuplaşmadan tek karlı çıkan var, bilançosu da ortada...

GÜNÜN SÖZÜ



“Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hep bedava biliyor musunuz?” (Farid Farjad)