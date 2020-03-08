Sinan Akçıl mı, Emrah mı yalancı?

Kanal D’de yayınlanan “2. Sayfa”ya konuk olan Sinan Akçıl, “Aşk ve Mavi” dizisinde eşi Burcu Kıratlı’nın rol arkadaşı Emrah hakkında konuşunca, şarkıcıdan yanıt gecikmedi.



Emrah, “2. Sayfa”da hakkında “Setteki herkesin kalbini kırmış. Duyduğum şeylerden sonra benden beste istedi, ama kendisiyle görüşmeyi düşünmüyorum” diyen Sinan Akçıl’a sosyal medyasından cevap verdi:



“Sinan Akçıl, televizyona çıkıp, yalan söylüyorsun. Ben senden hiç beste istemedim. Zira seni hiçbir zaman besteci olarak görmedim. Sen beni arayıp, uyduruk bestelerini satmaya çalıştın. Sanırım her zamanki gibi çulsuzdun. Senin bana beste yapmaya çapın yetmez.”



‘Hikaye’den yanıt



Emrah, Instagram story’sinde ünlü besteciye ağır yanıt verir de Sinan Akçıl durur mu? O da aynı şekilde Instagram’ın hikaye bölümünde şarkıcıya seslendi:

“Sevgili Emrah’cım, daha doğrusu Emrah abi.



Beni besteci olarak görmemen albümlerimi alan, şarkılarımı dinleyen milyonlar adına bana sadece gurur verir; bu bir.



Yıllar önce ‘Ben böyle bir şey görmedim’ adlı şarkım için benimle buluştun, ama sonra ücret bile konuşmadan ayrıldık; bu iki.



Ve hayatım boyunca Allah’a şükür kimseye ‘şarkı’ satmaya çalışmadım. Hele de sana ‘hiç’.



Son olarak parayla imanın kimde olduğu bilinmez, şükür bende ikisi de fazlasıyla mevcut. En azından gelecekte ‘kızım’ veya ‘oğlum’ olursa onları da sahiplenip (Akçıl burada Emrah’ın oğlu Tayfun’a yaptıklarını kastediyor) geleceklerini garanti altına alacak kadar.



Bundan sonra kafana göre yazı yazmaya kalkarsan da cevabım olacak, ancak bu kez hukuki olur, zira büyüklerimle ağız dalaşına girmek gibi bir huyum

yoktur. Sevgimle.”



Astrologların maskeleri düştü



Nur Viral’ın “Hayatta Her Şey Var” programında kendisine yıllarca şiddet uygulayan eşinin evli bir kadınla birlikte olduğunu iddia eden astrolog Nuray Sayarı’nı Uçankuş’ta izledim. Sayarı, bu kez ailesinden dert yanıyordu. Aile sevgisinden yoksun büyüdüğünü anlatan Sayarı, astrolog Şenay Devi’nin hakkında açtığı intihal davasına kendisi Amerika’dayken onun yazılarını alıp, Nuray Sayarı gibi yazan kardeşinin sebep olduğunu söylüyordu.



Aile adına Sayarı’ya yanıt “Astrolog Nunu” lakaplı kız kardeşi Müzeyyen Uman’dan geldi. Uman’ın Uçankuş’taki sözleri umulmayacak kadar ağırdı: “Ailemin adını desturla ağzına al. Televizyon kanallarına çıkıp şov yapma. 32 sene dayak yedin de neden bu adama katlandın? Anan, baban mı katlandırdı seni? 15 yaşında kendin evliliği tercih ettin.



O kitapları (Nuray Sayarı, Uçankuş’ta 20’nin üzerinde kitap yazdığını açıkladı) benim sayemde çıkarttın. Verem oldun, o fakir baban var ya, verem hastanesinde baktı sana. Gurursuz, ..... (hakaret içeren sözler) kanser hastası annemi üzmeye ne hakkın var?



Boşanıyorsan boşan. Herkes boşanıyor. Bu nasıl terbiyesizlik? Türkiye’de ilk şiddete sen mi maruz kaldın?



Babacığım öldü, bırak hastanede ziyareti, cenazesine bile gelmedin.



İnsanlar senin maskeli yüzünü görüyor.”



Yalandan beslenen bir toplum olduk



Havalimanlarındaki otoparklar pahalı. O yüzden birçok yolcu gibi ben de havalimanı yakınındaki otoparkları tercih ediyorum. Çünkü günlüğü 10 lira bu otoparkların.



Cuma sabahı da öyle yaptım. Otomobilimi park edip, 10 dakika arayla kalkan servis aracına bindim. Çok geçmeden şoför geldi. Koronavirüsten korunmak

için en ucuzundan bir maske takan şoför, “Siz bakmayın yetkililerin ‘Koronavirüs Türkiye’de yok’ demesine. Koronavirüslü bir yolcu yüzünden Pendik Devlet Hastanesi’nin acilini kapattılar” dedi.



Yolculardan birkaçı da benzer söylemleri dile getirince şoföre sordum, kesin bilgi mi diye?



“Amcaoğlunun hastanede çalışan bir tanıdığı var, o söyledi. Kartal’ın acilini de kapatıp, karantinaya çevirdiler” deyince dayanamadım:



Amcaoğlunu arayıp, sorar mısınız, Pendik Devlet Hastanesi’ndeki yolcuya koronavirüs teşhisi mi kondu yoksa, yoksa şüphe üzerine mi kontrol altına aldılar onu?



Şoför ne amcaoğlunu aradı ne de beni ikna edecek bir yanıt verdi.



Sosyal medya hayatımıza girdikten sonra yalandan beslenen, inandığımız yalanları gerçek gibi çoğaltan bir toplum haline geldik.



“DÜNYA KADINLAR GÜNÜ” KUTLU OLSUN



GÜNÜN SÖZÜ



“Kadınlar insandır, biz insanoğlu. (Neşet Ertaş)