SMA’lı çocuklar için çırpınan sanatçılar

Son zamanlarda sosyal medyada sıkça SMA hastası çocukların yaşamaları için 2.5-3 milyon dolar gerektiren ABD’deki ilaca ve tedaviye ihtiyaç duyduğuna dair kampanyalar var.

Konuştuğum ilgili ve yetkililerden aldığım bilgi şu:

SMA hastalığının henüz tıp otoritelerince kabul edilen kesin bir tedavisi yok. O nedenle, ABD’deki ilaç ve tedavi hastalar için tek umut.

Dünyada hiçbir devlet bu ilaç ve tedavinin giderlerini kabul etmediğinden, iş düşüyor ailelere ve onların düzenledikleri kampanyalardan gelecek paralara.

Bu noktada üç ünlünün SMA’lı çocukları kurtarmak için gösterdikleri çabaları takdir etmek lazım.









Hatice Şendil, daha önce Instagram’dan yaptığı canlı yayınla 750 bin lira bağış topladığı SMA’lı Poyraz Ali için cuma akşamı bir kampanya daha yaptı. Hatice Şendil’in yanında bu kez kendisi gibi anne olan meslektaşı Bergüzar Korel de vardı. İki oyuncunun saatlerce süren canlı yayınlarına “Sen Çal Kapımı” dizisinin başrol oyuncuları Kerem Bürsin ile Hande Erçel de katıldı. Yayın sırasında Erçel’in, gözlerini kapatıp, başını sevgilisi olduğu söylenen Kerem Bursin’e yaslaması sosyal medyada olay oldu.

“Bergüzar Hatice omuz omuza” verince Poyraz Ali için toplanan bağış 1.324.200 euroya çıktı. Poyraz Ali için son 28 günde 865 bin euro daha toplanırsa tedavi imkânına kavuşacak.

Kaan Sekban ise SMA’lı İsmail Çağan için Instagram’da 9 saat canlı yayın yaptı. Yayın sonunda toplanan para 1.350.000 liraydı.

Helal olsun Hatice Şendil, Bergüzar Korel ve Kaan Sekban’a. Darısı diğer ünlülerin başına...

Twitter’ın aşı sansürü ve Rus aşısına suçlama





Youtube ve Facebook’un ardından Twitter da aşı hakkında yanlış bilgi yayan tweet’leri kaldıracağını açıkladı.

Twitter’ın, “Gelecek haftadan itibaren zararlı, yanlış yönlendiren bilgilerin yayılmasını engellemek önceliğimiz olacak” açıklamasından bir gün sonra ABD’nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post’ta şöyle bir haber çıktı:

“Sputnik V (Rus aşısı) Twitter’ı sadece kendini tanıtmak için değil, aynı zamanda rakiplerinin altını oyan bilgileri yaymak için kullanıyor.”

Twitter, aşı hakkındaki bilgi kirliliğini önlemek için mi aldı bu sansür kararını, yoksa Rusların rakip aşılar hakkında kara propaganda yaparak Sputnik V’nin pazar payını büyütmesini önleme adına mı aldı bu sansür kararını, bilinmez.

Ancak moda deyimle “zamanlama manidar”!

Öte yandan, şayet The Washington Post’un Rus aşısı hakkında ortaya attığı iddia doğruysa, o da vahim.

Anlaşılan o ki, nereden bakarsanız bakın, koronavirüs aşısında bile egemen emperyal güçler arasındaki kirli oyunlar ve savaş büyük.

‘İki devlet bir millet’in ortak program yayını



Cuma akşamı Haber Global’de Azerbaycan AZTV’nin ortak yayını vardı. Haber Global’de Senem Toluay Ilgaz’ın konukları gazeteci Kenan Alpay, güvenlik uzmanı Ünal Atabay, Maltepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hasan Ünal ve Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Selami Kuran’dı.

Bakü’deki stüdyoda Rufat Hamzayev’in konuklarıysa gazeteci Rauf Arifoğlu, yazar Cavid Veliyev ve milletvekili Ramil Hasan’dı.









Azerbaycanlı konuşmacıların Türkiye’ye bakışlarını, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri ve Dağlık Karabağ hakkında neler söyleyeceklerini merak edip izledim canlı yayını.

Bu ortak yayın gösterdi ki şimdiye dek ekranlarda Azerbaycan uzmanı(!) diye izlediklerimizin bilgileri Azerbaycanlıların yanında çok yüzeysel. Bizim uzmanların bilgisi maalesef medyada çıkan haberlerle sınırlı.

Örnek mi?

AZTV’nin uzmanları konuştukça, Haber Global’deki “uzmanlar”ın Dağlık Karabağ meselesi ve Azerbaycan’da ne kadar mülteci olduğu gibi bilgilerden vazgeçtim, Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmalara bile hâkim olmadıkları ortaya çıktı.

Buna rağmen “İki devlet bir millet”in daha iyi pekişmesi için bu tür yayınların daha sık yapılmasında yarar var.

GÜNÜN SÖZÜ



“Aklın seni bir kılıçtan çok daha iyi korur. Onu daima keskin tut!” (Patrick James Rothfuss)