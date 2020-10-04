Türkler ‘internette denetim’ için ne dedi?

İnternetteki radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların, platformların Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından denetlenmesine dair kanundan sonra “İnternet Yönetmeliği” de yürürlüğe girdi.

Kimleri ilgilendiriyor bu yönetmelik?

Türkiye’deki abonelerinden para alıp, vergi ödemeyen internet tabanlı yayın yapan yabancı şirketler.

Youtube’dan Twitter’a, Facebook’tan Instagram’a, Netflix’den Aplee TV ve daha birçok platformu ilgilendiren “İnternet Yönetmeliği”ndeki yükümlülükleri yerine getirmeyenlere uygulanacak yaptırımlar şimdiden belli.

RTÜK, “İnternet Yönetmeliği”ni hazırlamadan önce özel bir şirkete anket yaptırdı.

Halka yöneltilen sorulardan biri şuydu:

“Sizce internet üzerinden yapılan yayınlarda denetim olmalı mıdır?

Olmalı: Yüzde 70.4

Fikrim yok: Yüzde 16.6

Olmamalı: Yüzde 13

Ankete katılanların, “RTÜK’ün internet üzerinden yapılan televizyon yayınlarını denetlemesi hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna verdikleri yanıtsa şöyle:

Doğru buluyorum: Yüzde 68.4

Fikrim yok: Yüzde 19.9

Yanlış buluyorum: Yüzde 12.4

İnternet üzerinden yayın yapan platformların denetlenmesine “Evet” deyip, sonra RTÜK “İnternet Yönetmeliği”nde belirtilen kurallara uymayanlara ceza yazdığında ağlamak yok sonra...

İkisi de öğretmen ama arada büyük fark var!

“Az önce bir öğrencim canlı derste mikrofonu kapalı zannederek, ‘Bakkala gittim, geldim, hala anlatıyor ya’ dedi. Bileydik bakkala gitme arası verirdik. Sanırım bu canlı ders sürecinde ahlak sınavı da veriyoruz. Kişi kendisini görmeyene karşı hassasiyet/incelik gösteriyorsa ahlaklıdır.”

Twitter’da @tahsintork adıyla hesap açıp, bu paylaşımı yapan Tahsin Törk’ü haklı bulanlar da var, kınayanlar da. Ertesi gün okuduğum şu haber yüreğime su serpti:

“Gaziantep’te bir ay önce evlenen müzik öğretmeni Botan Erekli, evinde tablet ve televizyon olmadığı için dersleri takip edemediğini öğrendiği öğrencisine, düğünde takılan altınlarını satarak televizyon aldı.”

İkisi de öğretmen ama öğrencileriyle ilişkilerinde aralarındaki fark dağlar kadar.

Akkul gezdiği yerleri ve Kovid’i yazdı: Boş Dünya

Türkiye’de koronavirüs teşhisi konulan ilk hastalardan olan, uzunca bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşan “Çok Gezenti” programının sunucusu Burak Akkul, çıkardığı kitaplara bir yenisini daha ekledi.

Hürriyet Kitap’tan çıkan “Çok Gezenti - Boş Dünya”da Akkul, yine yurt dışında gezdiği yerleri yazdı ama hastalığında yaşadıklarını da unutmayıp, gerekli gördüğü yerlere serpiştirdi.

İtalya, İsviçre, İngiltere, Portekiz, Hırvatistan, Kırgızistan, Hindistan, Güney Kore ve Çin gezilerinden notlarla fotoğrafların yer aldığı kitapta çok ağır geçirdiği koronanın Akkul’un ruh halini nasıl etkilediğine dair çarpıcı ayrıntılar da var:

“Yoğun bakımdan çıktıktan sonra aylarca her gün, ‘Acaba sabah uyanabilecek miyim?’ korkusuyla yattım. Üstelik bu uzun bir süre, günlerce, haftalarca, yattığınız gibi uyuyamamanıza sebep oluyor. Saatler korkuyla geçiyor, gözünüzü kırpamadan. Sonra vücudunuzun enerjisi tükeniyor, sabaha karşı kendinizden geçiyor, dalıyorsunuz kısa bir süre. Ama engel de olamıyorsunuz o korkuya işte.”

Alkışlar Kütahya’ya

Son zamanlarda sosyal medyada en çok etkileşim aldığım paylaşımlardan biri Giresun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun cadde ve sokaklarda yürürken sigara içilmesini yasakladığına dair yazımdı. “Alkışlar Giresun’a” başlıklı yazımın bu denli ilgi görmesinin sebebi, insanların bu karara verdiği müthiş destekti.

Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu da koronavirüs tedbirleri kapsamında takılması zorunlu maskenin sigara içilme bahanesiyle çıkarılmasını önlemek için Giresun’dan sonra işlek cadde ve sokaklarda sigara içilmesini yasakladı. Giresun’dan sonra Kütahya İl Hıfzıssıhha Kurulu alkışı hak etti.

GÜNÜN SÖZÜ

“Ne mutlu eğri zamanda doğru yerde durabilene...” (Pir Sultan Abdal)