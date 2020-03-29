Yok böyle bir yobazlık!

Rize şehir merkezinde akrabası kadınla yürüyen 46 yaşındaki Hatice Kurt, eski eşi tarafından başından silahla vurularak öldürüldü.

Polis tarafından gözaltına alınan zanlı ilk ifadesinde geçimsizlik nedeniyle boşandığı eski eşini, Facebook’ta hesap açıp, fotoğraflarını paylaşması yüzünden öldürdüğünü söyledi.



Nedir bu cahillik, canilik?



Facebook’ta hesap açıp, fotoğrafını paylaşmak ahlaksızlıksa, sen niye yapıyorsun aynısını?



Sosyal medya erkeğe “mubah”, kadına “ayıp” mı?



Erkeklere Facebook’ta “Karı kız avına çıkmak” serbest, boşanmış bir kadının hesap açıp, çocuklarıyla fotoğrafını paylaşması ölüm sebebi, öyle mi?

Yıl oldu 2020, bitmediniz gitti.



Koronavirüs illeti bile ıslah etmedi bunları.



Ne sevmeyi biliyorlar, ne evliliği becerebiliyorlar, ne boşanmayı ne de “insan” olmayı.



Allah, bildiği gibi yapsın böylelerini.



Tuba Büyüküstün nasıl bir oyuncu?



Koronavirüsün evlerine hapsettiği ünlülerden ev hallerini çekip paylaşanların yanı sıra yaptıkları canlı yayınlarla sevenleriyle hasret giderenler de var. Tuba Büyüküstün de Youtube’daki canlı yayında sevenlerinin sorularını yanıtladı.



Yayını izlemedim, ama medyaya yansıyan haberleri okuyunca Büyüküstün’ün oyunculuk konusundaki şu sözleri ilgimi çekti:



“Oyunculukla ilgili benim için iki çok önemli cümle var. Biri, ‘Türkan Şoray neden Türkan Şoray oldu biliyor musun? Çünkü kameranın ne zaman nereden onu gördüğünü hep biliyordu’ demişti bir yönetmen. İkincisi, ‘Tuba, bir büyük oyunculuk, bir de yapmacık oyunculuk vardır. Bir de doğal oyunculuk vardır. Sen hangisi olmak istiyorsun?’ Bu ikisi benim oyunculukla ilgili algımı açtı.”



“Altın Palmiye” ödüllü Nuri Bilgi Ceylan’ın, “Ahlat Ağacı”nın çekimlerinde Bennu Yıldırımlar’a söylediklerinden nasıl bir oyunculuk istediğini anladım, ama Büyüküstün’ün kendisine gösterilen yollardan hangisini seçtiğini anlamadım.



Çünkü oyuncu önündeki yollardan birini tercih etti, ama onun hangisi olduğunu söylemedi.



Sizce Büyüküstün nasıl bir oyuncu?



Yapmacık mı, doğal mı, yoksa büyük oyuncu mu?



Acil doktorundan koronavirüs reçetesi



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’deki ilk vaka ve ölüm haberini kamuoyuna duyurduktan sonra koronavirüsten başka bir mevzumuz yok.



Koronavirüsün konuşulduğu TV programlarında ve sosyal medyada görüş beyan edenlerin söylemleri bile birbiriyle çelişince kafamız karışıyor haliyle.

Sonunda kimlere inanıp inanılmaması gerektiği konusunda bir doktor reçetesi buldum.



“Acil Tıp ve Temel Yaşam Desteği Uzmanı” Dr. Sarper Yılmaz’ın “Lütfen şu yazdıklarımı beş dakika ayırıp okuyunuz” diye attığı beş tweet’in özeti şöyle:

“Hayatında hiç sahada çalışmamış, test almamış, şüpheli vaka görmemiş, pandemiyi Vikipedi’den okuyanlar panik ortamı oluşturuyor.



‘Test test test’ diye bağırıyor bir profesör. Geçmişine baktım iktisatçı. Belli ki Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuzundaki vurguyu okumuş. Önü arkası umurunda değil. Üst perdeden satıyor. Test dediğin bir günde uçurum kadar artmaz.



‘Test test’ deyip insanları panik hale getirip, evden çıkarıp, durakta bekleyip, toplu taşımaya binip, hastane ortamında muayeneye zorluyorsunuz. Yoksa bile bu kadar temas zaten enfeksiyon yapıyor. Risk yokken risk yaratıyorsunuz. Her temas enfekte olan kişide bile virüs yükünü artırır. Hastanelerde bu en tepe noktadadır.



Politika ve siyaset bilimin zehridir. Bilimsel altyapısı olmadan iki terminolojik cümleyle tamamen siyaset amaçlı paylaşımlarla elinize ne geçecek? İnsanların psikolojisiyle oynamak ne verecek size?”



Instagram’ın yeni gözdesi CZN Burak



Kebapçı Burak Özdemir, namıdiğer CZN Burak, Nusret Gökçe kadar eski ve uluslararası çapta popüler değil Instagram’da. Ancak 15.1 milyonun takip ettiği CZN Burak, 26.5 milyon takipçili Nusret olma yolunda Instagram’da.



Çekip paylaştığı ilginç yemek şovlarıyla takipçi ve beğeni sayısını hızla artıran CZN Burak’a en büyük destek Instagram’dan geldi. Instagram, takibe aldığı CZN Burak’ın soğan doğrama videosunu paylaştı.



GÜNÜN SÖZÜ



“Nasıl bir his biliyor musun? Oda geniş ama sığamıyorsun, kapı orada ama çıkamıyorsun...” (Cemal Süreya)





