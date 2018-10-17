İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Bornova Macera Parkı, geçen Cumartesi günü hizmete açıldı. Tırmanma kuleleri, zipline’lar, ip köprüler... Macera adına yok yoktu Bornova Macera Parkı’nda. Güzel iş yapılmış...

Başkan Aziz Kocaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada 1926-1935 yılları arasında İzmir Valisi olarak görev yapan Kazım Dirik’in eserlerinin günümüzde bile her yerde karşımıza çıktığından söz ederek eser bırakmanın önemini dile getirdi.

Hazır Aziz Başkan hatırlatmışken biz de bugün İzmir’de pek çok yerde ve eserde ismiyle karşılaştığımız Kazım Dirik Paşamızın 9 yıllık valilik dönemine sığdırdığı, kentteki eserlerinden söz edelim...

Şimdi, 1926 yılının Türkiye’sini düşünün. Kurtuluş Savaşı’nın üzerinden sadece 4 yıl geçmiş. Baktığınız her yerde yokluk, yoksulluk ve yaşanan büyük acıların izleri duruyor. Bu koşullar içinde 27 Mart 1926’da İzmir Valisi olarak göreve başlayan Kazım Dirik Paşa, “Vatandaşı okutacağız, Türk Devrimi’nin ilkelerini bu suretle yayacağız. Vatandaşa, köylüye, varlığını, ona çok yaraşan efendiliğini anlatacağız” sözleriyle, en çok önem verdiği şeyin eğitim olduğunu dile getirmiş ve ilk çalışmalarını bu yolda yapmış. 1926 yılında faal durumdaki 198 ilkokulun yenilenmesiyle işe başlayan Vali Kazım Dirik’in, 1935 yılında İzmir’den Trakya Genel Müfettişliği’ne tayini çıktığında İzmir’de yaptırdığı ilkokul sayısı 466’ya ulaşmıştı.

Vali Kazım Paşa, toplantılar, konferanslar ve geziler düzenleyerek sık sık öğretmenlerle bir araya gelirdi. İzmirli öğretmenlerin, o zamanlar hafta tatili cuma günü olduğundan, her ayın ilk Cuma günü ilçelere yaptıkları geleneksel gezilerin çoğuna Vali Paşa da katılırdı.

Eser bırakan unutulmaz

Milli Kütüphane, Cumhuriyet Kız Enstitüsü ve dönemine göre muhteşem bir bina olan Bornova Ziraat Mektebi’nin yeni binalarının açılışı da yine Vali Kazım Dirik tarafından yapılmıştır. Her gittiği köyün mutlaka bir ayranını içen ve bu nedenle ‘Ayrancı Paşa’ lakabıyla da anılan Vali Kazım Paşa, köylere ve bayındırlık hizmetlerine de büyük önem vermişti. Kurtuluş Savaşı yüzünden köyler ve köyleri İzmir’e bağlayan yollar perişan durumdaydı. Projeler hazırlandı ve Kazım Paşa bu projelerle tek tek ilgilendi. Bergama-Kozak-Altınova yolu, Bergama-Kınık-Soma yolu, Bergama-Dikili yolu, Dikili-Bademler yolu, Tire-Gökçen-Ovakent yolu, Tire-Büyükkale-Belevi-Selçuk yolu, Tire-Aydın yolu, Tire-Bayındır yolu, Kemalpaşa-Karabel yolu, Selçuk-Kuşadası Söke yolu ve bu yollara bağlı köy yolları, Menemen Gediz Köprüsü, Güzelhisar Çayı Köprüsü, Bakırçay Köprüsü ve köylünün ürününü doğrudan tüketiciye ulaştıracak olan ‘Sebze ve Meyve Satış Kooperatifi’ Vali Kazım Dirik’in İzmir’in köylerine ve köylüsüne dair unutulmaz hizmetleridir.

Bornova Büyük Park ve İzmir’deki pek çok park, günümüze kadar ulaşan Vali Kazım Dirik eserleridir. İzmir Esnaf ve Ahali Bankası, bugünkü İzmir Fuarı’nın temeli olan 9 Eylül Sergisi, İzmir Asar-ı Atika Cemiyeti ve daha birçok eser, Vali Kazım Dirik’in önderliğiyle yapılmıştır.

Aziz Başkan haklı... Unutmamışız. Eser bırakan unutulmuyor.

İzmir için emek veren, taşı taş üstüne koyan herkese selam olsun. Bu dünyadan göçenlere de rahmet olsun.