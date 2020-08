Bornova’dan Moda’ya

70’li yılların İzmir Enternasyonal Fuarı başka bir şeydi. 20 Ağustos’ta başlar, 20 Eylül’e kadar tam bir ay sürerdi.

Fuar, resmen turistik bir olaydı. O bir ay içinde Türkiye’nin her yerinden oluk oluk insan akardı İzmir’e. Konak, Basmane, Çankaya ve Alsancak civarında ne kadar otel varsa son yatağına kadar tamamen dolardı. Hatta fuar döneminde otel fiyatları füze gibi yukarı fırlardı.

Harıl harıl ülke pavyonları gezilirdi. Sanki çok işe yarayacakmış gibi, ellerde çantalar, her girilen pavyonun broşürü mutlaka toplanır, günün sonunda bir kucak broşürle evlere dönülürdü.

Vazgeçilmez ritüelleri vardı İzmir Fuarı’nın... Mesela Tariş Pavyonu’ndan üzüm şırası içmeden geçilmezdi. Ya da Piyale Pavyonunda bir tabak bol ketçaplı makarna yememek olmazdı.

Hele o gazinolar... Her yer pırıl pırıl neon ışıkları...

Atalay Noyaner’in Akasyaları, Ekici Över, Manolya, Kavran’ların Göl Gazinosu, Bornovalı Nuri Yalçuk’un Lunaparkı, Fethi Işık’ın Kervansarayı, Zahit Örel’in Golf Gazinosu...

Çamlık Senar, Menekşe Çay Bahçesi, Mogambo, Kübana ve aklıma gelmeyen onlarca gazino...

Kimler geldi kimler geçti o gazinolardan...

Zeki Müren, Müzeyyen Senar, Muazzez Abacı, Bülent Ersoy, Ajda Pekkan, Emel Sayın, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses, Ferdi Özbeğen, Müjde Ar, Ayhan Işık, Sadri Alışık, ve niceleri...

Tiyatrolar vardı. Nejat Uygur Çamlık Senar’da, Zeki Alasya ve Metin Akpınar Açıkhava’da izleyicileri kahkahadan yıkıp geçerdi.

Bu sanatçıların hemen hemen hepsi o dönemde İzmir’in en büyük oteli olan Büyük Efes Oteli’nde kalırdı.

20 Ağustos 20 Eylül tarihleri arasında Efes Oteli’nin kapısında biraz beklediğinizde adeta bir yıldızlar geçidine tanık olurdunuz.

Tabii magazin gazetecileri de hep peşlerindeydi.

Bu şaşaa ve şatafattan hoşlanmayanlar da fuar süresince kalmak için bir aylığına ev kiralarlardı. Fuar süresince ev kiralayanların pek çoğu fuar yakınlarındaki evleri tercih ederken, bir taneciği her fuar döneminde Bornova’ya gelir ve o zamanlar, altında Çınar Pastanesi olan Çolakoğlu Apartmanı’nda kalırdı.

Bornova’yı tercih etmesi nedeniyle Bornovalılar için sanki o daha bir “bizim sanatçımız” gibiydi. Gazinodaki programından çıktıktan sonra arabasına atlar Bornova’ya gelirdi. Bazı sabahlar kiraladığı apartman dairesinin karşısındaki bahçesi kartpostallara konu olan muhteşem güzellikteki Whittall evini seyrederken görürdük onu...

Sabahları Çınar Pastanesi’nden kahvaltılık alırken balkonundan gördüğü Whittall evinin güzelliğinden bahsederdi.

İşte Bornovalıların “bizim” gözüyle baktığı o sanatçı yıllar sonra İstanbul’da bir ev satın aldı ve rastlantıya bakın ki satın aldığı o ev Bornovalı Whittall Ailesinin İstanbul’daki evlerinden biriydi...

Fuar dönemlerinde Bornova’da kalan o “bizim sanatçımız” yıllar boyunca televizyonda yaptığı programlarda izleyicilere mektup adresi olarak hep o evin adresini verdi.

BARIŞ MANÇO, 81300 MODA / İSTANBUL