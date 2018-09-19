Tevfikiye’ye devlet kuşu kondu

Çocukluğumun geçtiği Tevfikiye Köyü’nün başına devlet kuşu kondu. “Tevfikiye Köyü de neresi?” diyebilirsiniz.

“Troya” deseydim hepinizin çok iyi bileceğinden eminim. Bugünden söyleyeyim 3-5 yıl sonra Tevfikiye Köyü’nün adını tüm Türkiye çok iyi öğrenecek.

Yetkililer Tevfikiye Köyü’nün kısa zaman sonra yeni Şirince olacağını söylüyorlar. 2018 Troya Yılı çalışmaları kapsamında Çanakkale Valiliği ve Opet tarafından imzalanan protokolle Opet’in Tevfikiye Köyü’nde yaptığı yenileme ve rehabilitasyon çalışmaları köyde müthiş bir heyecan yaratmış.

Vali Orhan Tavlı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün imzaladığı protokol kapsamında;

- Köydeki binalara boya desteği verilerek mülk sahiplerinin, ‘Truva’ ruhuyla örtüşen desen, renk ve motife göre evlerini boyaması ve bakımı,

- Görsel estetiği bozan görüntülerin düzenlenmesi, evlerin etrafının çiçeklendirme ve ağaçlandırması,

- Köy kahvesi, düğün salonu vesağlık ocağında Truva dönemi konseptine göre yenileme çalışmaları,

- Köy meydanında peyzaj çalışması yapılması,

- Köyün giriş yolu ve çevresinin düzenlenmesi,

- Köyü tanıtıcı ve yönlendirici tabelaların yol kenarlarına yerleştirilmesi

- Tarihi köy camisinin aslına uygun şekilde yenilenmesi,

- Köydeki kullanılmayan evlerin komple bakımdan geçirilmesi ve atölyelere dönüştürülmesi gibi pek çok çalışma yapıldı ya da yapılmaya devam ediyor.

Ayrıca Opet ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile köy halkına el sanatları ve hediyelik eşya kursları da veriliyor.

Sergiler, Troya Yılı adına özel pul basımı, yelken yarışları, yüzme yarışları ve Troya ile Assos arasında kültür rotası yıl boyunca süren etkinliklerden bazıları…

Yıl içinde Çin Kültür ve Turizm Bakanı, Hindistanlı, Polonyalı, İngiliz ve daha pek çok ülkenin gazetecileri Tevfikiye’yi ve Troya’yı ziyaret etti.

Bu arada muhteşem bir müze de kuruldu Tevfikiye’de. Boğazköy kazılarında bulunan ve içinde Troya şehrinden söz eden Boğazköy Tableti ile birlikte yaklaşık 250 parça eser, Topkapı Sarayı’ndan Fatih Sultan Mehmet’in okuduğu düşünülen kütüphaneye kayıtlı G.İ.2 envanter numaralı Homeros’un ‘İlyada’ kitabı, İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Homeros heykeli ile birlikte beş adet Troya dönemini anlatan sikke, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden 1 Eylül’de ABD Penn Müzesi’nden iade yoluyla alınan Troya Hazinesi’ne ait 24 parça eser ve Troya ile ilgili pek çok antik parça bu müzede sergilenecek.

Bu müze sayesinde Schlieman tarafından yurt dışına kaçırılan Troya hazinelerinin memlekete geri getirilmesi için çalışmalar da yoğunlaşacak.

Kısacası Çanakkale’de güzel işler oluyor, Vali Orhan Tavlı Tevfikiye’ye büyük emek veriyor. Eline emeğine sağlık Sayın Vali.

Yazımızı kısa bir notla tamamlayalım, Mustafa Kemal Paşa’nın tuttuğu küçük not defterlerinden anladığımıza göre, kendisi 1913 yılında Troya’ya gelmiş Tevfikiye Köyü ile Troya neredeyse iç içe olduğuna göre Tevfikiye Köyü’nü de ziyaret etmiş demektir. Tarih de 27 Mart 1913.