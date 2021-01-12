2021 sanat fuarları

İnanması zor ama 2021’de çevrimiçi sanat fuarları yerine fiziksel fuarlara dönüş planlanıyor.
Malum, çevrimiçi fuarlar ne kadar başarılı olsa da fiziksel fuarların yerini tutmadı, tutamadı.
Fuarlarda sadece eserleri görmek değil, sanatçılarla galeri yöneticileriyle koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin tanışma ve konuşma şansı da oluyordu.
Kurulan bu bağlantılar, eser sergileme hatta satışları kadar değerliydi aslında, çünkü sanatçıların ve eserlerin geleceğinde çok etkili oluyordu.
Bu yıl yine çevrimiçi gerçekleşecek fuarlar da var, 20-31 Ocak’taki London Art Fair gibi.
Ama bunun yanı sıra eskiden olduğu gibi fuarlara gidebilmeyi umuyoruz, tabii daha önceki gibi kalabalık olmayacak bu etkinlikler.
Sosyal mesafe korunacak, maskeler takılacak, ziyaretçi kapasitesi azaltılacak, fuar içinde tek yön yaya trafik akışı sağlanacak.
Böylece mümkün olduğunca önlem alınmış olacak.
Elbette planlar son anda değişebilir, 2020 bize büyük ders oldu, artık son dakika gelişmelerine hepimiz hazırlıklıyız nasıl olsa...
Yine de 2021 global sanat takvimi umut veriyor insana.
Bırakın seyahat etmeyi, bir kafede oturup çay-kahve bile içemediğimiz bu günlerde dünyanın farklı şehirlerinde sanat için buluşulacağını düşünmek bile mutlu ediyor.
Global sanat takvimi
İşte 2021’de fiziksel gerçekleşecek ve en çok ilgimizi çekecek fuarlar:
1-54 Afrika Çağdaş Sanat Fuarı, Paris, 20-23 Ocak
SEA Focus, Singapur, 20-31 Ocak
Brafa in the Galleries (Amsterdam’dan Zürih’e, Moskova’dan New York’a birçok galeride), 27-31 Ocak
Outsider Art Fair (New York’ta birçok galeride), 28 Ocak-7 Şubat
Art Rotterdam, 4-7 Şubat
Art Wynwood, Los Angeles, 11-15 Şubat
NOMAD, St. Moritz, 17-20 Şubat
Art Madrid, 24-28 Şubat
Art Geneve, Cenevre, mart-nisan, tarihler açıklanacak
Art Dubai, 17-20 Mart
Palm Beach Modern & Contemporary, Florida, 18-21 Mart
Art Fair Tokyo, 19-21 Mart
PAD Paris Design + Art, 1-11 Nisan
Art Paris, 8-11 Nisan
Vancouver Art Fair, 15-18 Nisan
Dallas Art Fair, 15-18 Nisan
Contemporary Istanbul, 27 Nisan-2 Mayıs
Milan Image Art Fair, 30 Nisan-3 Mayıs
Frieze New York, 7-9 Mayıs
TEFAF New York, 7-10 Mayıs
SP-Arte, Sao Paulo, 12-16 Mayıs
Affordable Art Fair, New York, 20-23 Mayıs
Art Basel Hong Kong, 21-23 Mayıs
Cape Town Art Fair, 21-23 Mayıs
Art Karlsruhe, 21-24 Mayıs
Collectible Design, Brüksel 27-30 Mayıs
TEFAF Maastricht, 31 Mayıs-6 Haziran
Art Basel, Basel, 17-20 Haziran
Masterpiece London, 24-29 Haziran
Taipei Dangdai, 2-4 Temmuz
Frieze Los Angeles, 26-29 Temmuz
LA Art Show Modern + Contemporary, 29 Temmuz-1 Ağustos
Haute Photographie, Amsterdam, eylül, tarih daha sonra açıklanacak
The Armory Show, New York, 9-12 Eylül
PAD London Design + Art, 4-10 Ekim
Frieze Londra + Frieze Masters, 13-17 Ekim
Paris Photo, 11-14 Kasım
Art Basel Miami Beach, 2-5 Aralık