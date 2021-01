2021 sanat fuarları

İnanması zor ama 2021’de çevrimiçi sanat fuarları yerine fiziksel fuarlara dönüş planlanıyor.

Malum, çevrimiçi fuarlar ne kadar başarılı olsa da fiziksel fuarların yerini tutmadı, tutamadı.

Fuarlarda sadece eserleri görmek değil, sanatçılarla galeri yöneticileriyle koleksiyonerlerin ve sanatseverlerin tanışma ve konuşma şansı da oluyordu.

Kurulan bu bağlantılar, eser sergileme hatta satışları kadar değerliydi aslında, çünkü sanatçıların ve eserlerin geleceğinde çok etkili oluyordu.

Bu yıl yine çevrimiçi gerçekleşecek fuarlar da var, 20-31 Ocak’taki London Art Fair gibi.

Ama bunun yanı sıra eskiden olduğu gibi fuarlara gidebilmeyi umuyoruz, tabii daha önceki gibi kalabalık olmayacak bu etkinlikler.

Sosyal mesafe korunacak, maskeler takılacak, ziyaretçi kapasitesi azaltılacak, fuar içinde tek yön yaya trafik akışı sağlanacak.

Böylece mümkün olduğunca önlem alınmış olacak.

Elbette planlar son anda değişebilir, 2020 bize büyük ders oldu, artık son dakika gelişmelerine hepimiz hazırlıklıyız nasıl olsa...

Yine de 2021 global sanat takvimi umut veriyor insana.

Bırakın seyahat etmeyi, bir kafede oturup çay-kahve bile içemediğimiz bu günlerde dünyanın farklı şehirlerinde sanat için buluşulacağını düşünmek bile mutlu ediyor.

Global sanat takvimi

İşte 2021’de fiziksel gerçekleşecek ve en çok ilgimizi çekecek fuarlar:

1-54 Afrika Çağdaş Sanat Fuarı, Paris, 20-23 Ocak

SEA Focus, Singapur, 20-31 Ocak

Brafa in the Galleries (Amsterdam’dan Zürih’e, Moskova’dan New York’a birçok galeride), 27-31 Ocak

Outsider Art Fair (New York’ta birçok galeride), 28 Ocak-7 Şubat

Art Rotterdam, 4-7 Şubat

Art Wynwood, Los Angeles, 11-15 Şubat

NOMAD, St. Moritz, 17-20 Şubat

Art Madrid, 24-28 Şubat

Art Geneve, Cenevre, mart-nisan, tarihler açıklanacak

Art Dubai, 17-20 Mart

Palm Beach Modern & Contemporary, Florida, 18-21 Mart

Art Fair Tokyo, 19-21 Mart

PAD Paris Design + Art, 1-11 Nisan

Art Paris, 8-11 Nisan

Vancouver Art Fair, 15-18 Nisan

Dallas Art Fair, 15-18 Nisan

Contemporary Istanbul, 27 Nisan-2 Mayıs

Milan Image Art Fair, 30 Nisan-3 Mayıs

Frieze New York, 7-9 Mayıs

TEFAF New York, 7-10 Mayıs

SP-Arte, Sao Paulo, 12-16 Mayıs

Affordable Art Fair, New York, 20-23 Mayıs

Art Basel Hong Kong, 21-23 Mayıs

Cape Town Art Fair, 21-23 Mayıs

Art Karlsruhe, 21-24 Mayıs

Collectible Design, Brüksel 27-30 Mayıs

TEFAF Maastricht, 31 Mayıs-6 Haziran

Art Basel, Basel, 17-20 Haziran

Masterpiece London, 24-29 Haziran

Taipei Dangdai, 2-4 Temmuz

Frieze Los Angeles, 26-29 Temmuz

LA Art Show Modern + Contemporary, 29 Temmuz-1 Ağustos

Haute Photographie, Amsterdam, eylül, tarih daha sonra açıklanacak

The Armory Show, New York, 9-12 Eylül

PAD London Design + Art, 4-10 Ekim

Frieze Londra + Frieze Masters, 13-17 Ekim

Paris Photo, 11-14 Kasım

Art Basel Miami Beach, 2-5 Aralık