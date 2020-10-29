Açık artırmaya Kudüs’ten veto

Müzayede evi Sotheby’s’in 27 Ekim’de İslam Eserleri Müzayedesi vardı.

Öncesinde Ortadoğu satışlarının başındaki Benedict Carter ile Londra’da bir araya gelip açık artırmaya çıkacak eserleri inceleyerek Covid-19 sonrası sanat piyasasındaki değişiklikleri konuşmuştuk.

İslam Eserleri Müzayedesi’yle aynı gün gündüz ise Kudüs’teki L.A. Mayer İslam Eserleri Müzesi koleksiyonundan bir seçki açık artırmaya çıkacaktı.

Ancak son anda İsrail hükümetinin Kudüs’te yer alan koleksiyonun Kudüs dışına çıkmasını istememesi nedeniyle müzayede ertelendi.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin “Bu değerli eserler satıldığı anda kaybeden toplum olacak. Bu eserlerin İsrail’de kalabilmesi için elimizden geleni yapmalıyız” diye bir açıklama yaptı.

Osmanlı eserleri de var

Müzayedede satışa çıkacak eserler arasında Osmanlı tarihinden değerli parçalar da vardı.

Müzelerin ayakta kalmakta zorluk çektiği, bu yüzden koleksiyonlarından bir bölümü satışa çıkardıkları bu dönem aslında ne kadar üzücü diye düşünmüştüm koleksiyondan satışa çıkacak seçkiyi incelerken.

Bunu söylediğimde, “Böyle değerli koleksiyon parçalarını alanlar yine müzeler oluyor, zaten müzeler de depolarında duran ya da birden fazla örneği olan eserleri satışa çıkarıyorlar” demişti Benedict Carter.

Kudüs’teki müzenin koleksiyo- nundan Sotheby’s’de satışa çıkacaklar arasında İznik çinileri, Osmanlı tombakları ve fermanları dikkat çekiyordu.

İzniklerin açık artırma fiyatı 180 bin-220 bin sterlin, tombakların

100 bin-300 bin sterlin ve fermanların 60 bin-80 bin sterlin aralığındaydı.

Eserlerin müthiş işçiliğe ve bu kadar yüzyıl sonra bile bu kadar iyi korunmuş olmalarına şaşkınlığımı görünce, “Müzelerde, depolarda çok iyi korunuyorlar, bazen gün ışığına bile çıkmadıkları için daha da iyi durumda kalıyorlar” demişti Benedict Carter.

Müze, bu açık artırmadan 7.5 milyon sterlin civarında bir gelir elde etmeyi umuyordu.

Şimdi açık artırmanın kasıma ertelendiği söyleniyor ama bir yandan da İsrail hükümetinin açık artırmaya daha sonra da izin verip vermeyeceği henüz belli değil.

İşte bu noktada herkes kendine göre haklı aslında, hiçbir ülke kültürel hazinelerinin ülke dışına çıkmasını istemez, müze yönetimi ise müzeyi ayakta tutabilmek için ek gelir yaratmak durumunda, Sotheby’s ise müzenin anlaştığı müzayede evi olarak müşterilerine verdiği sözünü yerinde tutmak ve açık artırmayı gerçekleştirmek istiyor.

Bakalım kazanan kim olacak?



Müzenin ilginç hikâyesi



Kudüs’teki L.A. Mayer İslam Eserleri Müzesi’nin temeli Musevi bir ailenin kızı Vera Bryce Salomons’un Musevi-Müslüman çatışması içinde büyüyüp Müslümanları daha iyi anlamak için İslam Eserleri Tarihi okumasıyla atılıyor.



Üniversitedeki (Hebrew University of Jerusalem) profesörü Leo Aryeh Mayer’in adını veriyor müzeye Salomons ve kapsamlı bir İslam Eserleri koleksiyonu sergiliyor.



Bu müzede aynı zamanda kurucusu Vera Bryce Salomons’un babası Sir David Lionel Salomons’un ve Londra’nın ilk Musevi belediye başkanı olan büyük amcası Sir David Salomons’un çok değerli saat koleksiyonu da sergileniyor ve aralarında Abraham-Louis Breguet imzalı Marie Antonette’in 30 milyon dolar değerindeki saati dikkat çekiyor.



29 Ekim





Her geçen gün daha da çok değerini anlıyoruz ve daha da coşkulu kutlamak istiyoruz Cumhuriyet Bayramı’mızı.

Kutlamaların zaman zaman çeşitli nedenlerden iptal edildiği oluyor.

29 Ekim bile herhangi bir uzun hafta sonu tatili kadar sıradanlaştırılabiliyor bazen istemeden.

Unutmamak lazım, her ülkenin tek bir bağımsızlık günü var.

En azından yılda bir kez de olsa bunu hatırlamalı ve kutlamalı.

Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun!