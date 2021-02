Christo koleksiyonu için son şans

Sanatçıların sanat koleksiyonları her zaman daha ilgi çekici oluyor.

Diğer koleksiyoner- lerden farklı bir bakış açıları olduğu için, çoğu zaman ticari bir kaygı taşımadan beğendiklerini ve arkadaşları olan sanatçıların eserlerini topladıkları için ve tabii daha farklı bir gözleri olduğu için.

Sotheby’s müzayede evi dün ve bugün Christo ve eşi Jeanne-Claude’un koleksiyonunu çevrimiçi satışa çıkardı.

İki ayrı açık artırmada satışa çıkan 400 parça arasında Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Yves Klein, Claes Oldenburg ve Andy Warhol gibi sanatçı dostlarının eserleri de var.

Daha önce Andy Warhol’un sahip olduğu ve uzun yıllar Christo’nun stüdyosunda buzdolabının üzerinde sakladığı kurabiye kutuları da satışa çıkanlar arasında.

Sotheby’s bu açık artırmada 4 milyon dolarlık bir satış hedefliyor.

Sadece Andy Warhol imzalı 1964 Jackie portresinin 1 milyon dolara satılması bekleniyor.

Ama satışa çıkan eserlerin hepsi bu fiyatlarda değil tabii, aralarında 800 euro’ya da çok ilginç eserler var.

Elde edilen tüm gelir Christo ve Jeanne-Claude’un adına kurulacak vakfa aktarılacak.

Sadece çevrimiçi kataloğa bakmak bile Christo seçkisinden oluşan bir sergi gezmek gibi.

Yeterince tanıyor musunuz?

Peki ama Christo neden bu kadar önemli?

İki yıl önce Londra’da Hyde Park’ın tam ortasındaki Serpentine Gölü’nde aynı adı taşıyan sanat galerisinin desteğiyle dev bir eser vardı: ‘The London Mastaba’.

Tam 7 bin 506 petrol varilinden oluşan, 20 metre yüksekliğinde, 30 metreye 40 metrelik tabanlı bir piramit olan heykelin ağırlığı yaklaşık 650 tondu.

Instagram’da sık sık fotoğrafları paylaşılan bu büyük eser Haziran 2020’de 84 yaşında New York’ta hayatını kaybeden Christo’ya aitti.

Üretimlerini eşi Jeanne-Claude ile birlikte yapan ve genellikle ünlü yapılar üzerinde yaptığı enstalasyonlar ile tanınan Christo Vladimir Javacheff, Berlin’deki Reichstag ile Paris’teki Pont-Neuf köprüsü üzerinde de çalışmıştı.

Bulgaristan’da doğan sanatçı ABD’den önce Avusturya, İsviçre ve eşi Jeanne-Claude ile tanıştığı Fransa’da yaşadı.

Birlikte dev yapıları dönüştüren ikili ayrıca anıtsal nitelikte çevreci işlerle de sık sık gündeme geldi.

Christo, eşi Jeanne-Claude’un 2009’da 74 yaşında hayatını kaybetmesine dek eşiyle birlikte çalıştı.

50 yıl evli kaldığı ve birlikte çalıştığı eşinin vefatından sonra yaptığı işlere de imzasını eşiyle birlikte atmaya devam etti.

Christo’nun son eseri ise Paris’teki Zafer Anıtı çalışmasıydı, yarım kaldı.

Eylül 2021’de gösterime açılması planlanan eser sanatçının isteği doğrultusunda tamamlanıp ileri bir tarihte açılacak.



İlham verecek sanat diyalogları



Cartier, Saint Petersburg’da bulunan The State Hermitage Museum iş birliğiyle 21 Şubat Pazar günü çevrimiçi bir uluslararası konferans gerçekleştirecek.

Mikhail Piotrovsky, Cyrille Vigneron, Pierre Rainero, Hervé Chandès, Alber Elbaz, Junya Ishigami, Mélanie Laurent, Diana Vishneva gibi isimler konferanstaki konuşmacılar arasında.



Yaşayan miras ve nesiller arası diyaloğun önemi, opera, tiyatro ve baledeki dönüşümlere odaklanarak bu alandaki yeni trendler ve sanat formlarına değinileceği konferans İstanbul saatiyle 13.00’te başlayacak.



Moda, mimari, blockchain dünyasının geleceği ve geleceğin sanat pazarının dijital ve teknolojik yönleri de tartışılacak. Konferansta konuşulanları haftaya yazacağım.



Tabletle kıtalar arası fotoğraf çekimi



Fotoğrafçılıkta stüdyolarda büyük bütçeli prodüksiyonlar öne çıkardı, pandemi döneminde ise her şey çok daha basitleşti.



Nasıl Zoom ile uzaktan toplantı yapılabiliyorsa, artık fotoğraf çekimleri de uzaktan iPad ile yapılabiliyor.



Bkz. Vogue kapaklarına ilk kez siyahi bir fotoğrafçının imza atmasıyla da dikkat çeken Misan Harriman’ın çektiği Harry-Meghan portresi.

14 Şubat’ta paylaşılmasıyla tüm dünya basınında yer alan bu kare Los Angeles-Londra hattında çekildi.



İşte bu kıtalar arası fotoğraf çekimleri sayesinde pandemi döneminde her alanda yaşandığı gibi fotoğraf sanatında da büyük değişiklikler olacak.