Dyson imzalı yeni modern sanat müzesi

Dünyanın önde gelen birçok sanat koleksiyoneri, Revlon’un sahibi Ronald Perelman gibi, sanat koleksiyonlarını satışa çıkarıyor.

Pandemi sonrası daha basit bir hayat istedikleri gerekçesiyle.

Hatta pandemi sırasında sanat müzelerini kapatma kararı alan büyük koleksiyonerler de var.

Neyse ki tam aksine özel koleksiyonlarını bir müze kurarak sergileme kararı alanlar da var.











Bkz. İngiltere’nin en zengin çifti, elektrik süpürgesi tasarımlarıyla ünlenen Dyson’ın kurucusu James ve Deirdre Dyson.

James Dyson, Royal College of Art’ta mobilya ve iç mekân tasarımı okudu.

Sanatçı ve halı tasarımcısı olan eşi Deirdre ile üniversitede tanıştılar.

Deidre’nin Londra ve Paris’te sanat galerileri var.

James Dyson ise artık sadece elektrik süpürgesi değil, saç kurutma makinesinden hava temizleyiciye birçok tasarıma imza atıyor.

Londra Tasarım Müzesi’nin direktörü Tim Marlow “Dyson Sanat Koleksiyonu için çok değerli, mutlaka görülmeli” diyor.

Koleksiyon, modern resim ve heykellerle öne çıkıyor.

Pablo Picasso, Yves Klein ve Victor Vasarely gibi önemli sanatçıların eserleri de koleksiyonda yer alıyor.

Koleksiyo- nun önemli bir bölümünü ise pop art eserler oluşturuyor.

Roy Lichtenstein’ın 1963 ‘Crying Girl’ ve Andy Warhol’un ‘Toy Series’ eserleri de müzede sergilenecek.

Ayrıca David Hockney’nin Royal College of Art’tan sonra yaptığı ve çok az sergilenen ‘Domestic Interior Scene, Broadchalke, Wiltshire (1963)’eseri de ‘Yorkshire’ eserleri ile birlikte sergilenecekler arasında.

The Dodington Art Gallery, Gloucestershire’deki ilk büyük modern sanat mekânı olacak.

Mimar Chris Wilkinson’ın imzasını taşıyacak müze, ücretsiz gezilebilecek.

Ayrıca Deirdre Dyson’ın seçtiği heykellerden oluşan bahçesinde James Dyson imzalı bir tasarım da yer alacak.



Banksy’den Laz Emporium’a



Tam 4.5 yıl önce İstanbul’da en çok konuşulan ve tabii Instagram’da fotoğrafı en çok paylaşılan sergiydi ‘The Art of Banksy’.











Banksy, savaş karşıtı, çevreci, insan ve hayvan haklarını savunan, tüketim çılgınlığını eleştiren ve kimliğini açıklamayan bir sokak sanatçısı.

O zaman günlük hayatımızda yaşadığımız ve çağdaş sanatta sık sık karşımıza çıkan bir çelişkiler yumağı bu sergi demiştik.

Çünkü girişi ücretli olan sergi Banksy tarafından onaylı değildi, ama daha önce birlikte çalıştığı Steve Lazarides, “Onaylı olmasına gerek yok, bu bir retrospektif” diyordu.

Steve Lazadires, şimdi ise yeni bir online mağazayla karşımıza çıkıyor: Laz Emporium.

Burada Banksy edisyonları da Lazarides’in kişisel koleksiyonundan eserler ve objeler de satılıyor.

Geçen hafta açılan mağazada Lazarides’in 90’ların sonunda 2000’lerin başında eser üretirken görüntülediği Banksy’yi anlattığı ve yayınevi aracılığı olmadan kendi bastırdığı ‘Banksy Captured’ adlı sınırlı sayıda kitap da dikkat çekiyor.

Ayrıca Lazarides’in koleksiyonunda yer alan Conor Harrington ve 3D (Massive Attack’in Robert del Naja’sı) eserleri de satılıyor.