Frieze New York’tan çevrimiçi fuar

Şubat 2020’de çağdaş sanat fuarları ikiye bölündü.

Frieze Los Angeles’ın ikinci edisyonu gerçekleşti, Oscarlar’dan hemen sonra sanat koleksiyonerleri, galericiler ve çağdaş sanatçılar Los Angeles’ta buluştu.

Şubat sonunda ise büyük haber her yıl Basel, Miami Beach ve Hong Kong’da düzenlenen Art Basel’den geldi. Mart ayında gerçekleşecek Art Basel Hong Kong iptal edildi.

Daha sonra ise martta New York’ta Armoury ve Volta çağdaş sanat fuarları gerçekleşti ama koronavirüs salgını nedeniyle fuarlar sönük geçti, önceki yıllardaki gibi bir kalabalığı toplayamadı.

İşte tam da o günlerde Art Basel yönetimi ‘Online Viewing Rooms’ ile çevrimiçi bir fuar düzenleyeceğini duyurdu, sanat fuarlarındaki dijitalleşme furyası da böyle başladı.

Başta yaşanan teknik aksaklıklara rağmen fuar başarıyla sonuçlandı ve başkalarına da örnek oldu.

Şimdi ise sırada Frieze New York var. Londra’da 1991’de bir kültür-sanat dergisi olarak başladı Frieze, daha sonra ise her yıl farklı zamanlarda Londra ve New York’ta düzenlenen çok önemli bir sanat fuarı haline geldi.

Geçen yıl ise fuarı Los Angeles’a da taşıdılar.

Malum, sanat koleksiyonerleri için eserleri Frieze’den almak da artık bir artı değer. Koleksiyonerlerin bir sanat eserini neden özellikle Frieze’den almayı tercih ettiklerini, Frieze’in bir ölçü ya da sanatla tanışma aracı olup olmadığını daha önce kurucusu Matthew Slotover ile konuşmuştum.

Bu hafta ise Frieze New York 2020’nin çevrimiçi edisyonu Frieze Viewing Room var. Fuar, mobil uygulama ve internet sitesinde 8-15 Mayıs’ta gerçekleşecek. Tam 200 galerinin stantlarını gezmek mümkün olacak.

Üstelik artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sanat eserlerini koleksiyonerlerin kendi evlerinin ölçülerinde görmesi de mümkün olacak.

Londra’nın 35 yıllık sanat fuarı

Mayıs itibarıyla Londra orijinli bir sanat fuarı daha açıldı: London Original Print Fair.

Royal Academy of Arts’da her yıl düzenlenen fuar bu yıl çevrimiçi gerçekleşiyor. Bu yıl 35.si düzenlenen fuarda tam 51 galerinin alanları dışında bir de ‘Spotlight Exhibitions’ adlı bölüm olacak. London Original Print Fair’de ünlü sanatçıların baskı işlerini uygun fiyatlara bulmak mümkün.

Hatırlatalım, www.londonoriginalprintfair.com internet sitesinden takip edebileceğimiz çevrimiçi fuar 31 Mayıs’a kadar devam edecek.

Eylülde sanat takvimi nasıl başlıyor?

Çevrimiçi fuarlardan sonra ise sonbaharda sanat sezonu Art Basel ile açılacak.

Basel’deki fuarın 17-20 Eylül’de gerçekleşmesi planlanıyor.

Hemen sonrasında ise 23-27 Eylül’de bu yıl 15. yılını kutlayacak olan Contemporary Istanbul olacak.

Daha sonra ise sanat takviminde 7-11 Ekim’de Frieze Londra var.