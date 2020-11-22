Instagram fenomenleri Twitter’ı da ele geçirir mi?

Yeni karantina döneminde biliyoruz, sosyal medyada daha çok zaman geçireceğiz. Peki ama Twitter’a yeni gelen, Instagram’ın Snapchat’ten esinlendiği “Hikâyeler” özelliği, “Fleets” hayatımızı nasıl etkileyecek?

Steve Jobs’ın sık sık kullandığı bir örnekti: “Picasso’nun bir sözü vardır: ‘İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar.’ Büyük fikirleri çalmak konusunda hiçbir zaman utanmadık.”

Tam 4 yıl önce benzer bir açıklama Instagram’ın kurucusu Kevin Systrom’dan geldi, “Paylaşılan fotoğraf ve videoların 24 saatte kendi kendini yok etme formatı rakiplerimizin buluşudur, biz de Instagram olarak bu format üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz.”

Instagram’ın Snapchat’ten esinlendiği yeni özelliği “Hikâyeler”den söz ediyordu. Hikâyesini izlemek istediğiniz kişinin profil fotoğrafının üzerine tıklamak yeterli. Paylaşım yapmak için sunulan seçenekler de yine Snapchat’i hatırlatıyordu. Tek bir fotoğraf ya da video paylaşılabileceği gibi birbiri ardına eklenmiş farklı içerikler de tek seferde “Hikâyeler”de yayınlanabiliyordu. Tabii bunları kimin görüntüleyebileceği de özel olarak seçilebiliyordu. Yine Snapchat’te olduğu gibi “Hikâyeler”de de fotoğraf ve videolar üzerine yazılar yazmak, çizimler ve emojiler eklemek de mümkün. “Hikâyeler”, diğer Instagram gönderilerindeki gibi herkese açık yorumlara ve beğenme özelliğine de sahip değil. Beğeni alan içeriklere sadece özel yorumla geri dönüş yapılabiliyor. Yeni özellik sayesinde eklenen kısa video ve fotoğraflar 24 saat sonunda akıştan siliniyor ve tekrar erişilmez oluyor.

Teknoloji dünyası ne dedi?

İşte, paylaşımların 24 saatte yok olması, Evan Spiegel’in Stanford Üniversitesi’nde öğrenciyken kurduğu Snapchat’i Snapchat yapan özellik. Hatırlatalım, Instagram’ın sahibi Facebook, 2013’te Snapchat’i 3 milyar dolara satın almak istedi ama reddedildi. Peki ama teknoloji dünyası Instagram’ın Snapchat’in önemli bir özelliğini birebir kopyalamasına ne dedi?

Evet, Instagram, Snapchat’in doğru yolda olduğunu resmen onaylamış oldu. Yine de tepkiler karışıktı, “Snapchat kullanıcılarını Instagram’a geri döndüremez” diyenler de vardı. Özellikle de o dönem yaşça büyükler de Snapchat’e yeni yeni ilgi duymaya başlamışken… Ama büyük çoğunluk bir konuda hemfikirdi: Instagram “Hikâyeler” ile iyi bir iş yaptı, fikrin orijinal sahibi Snapchat’ten bile daha başarılı oldu.

Nedeni basit, kullanımı daha kolaylaştırdılar, sadece gençlerin değil her yaşın rahatlıkla kullanabileceği bir hale getirdiler. Ayrıca Instagram’ın bir artısı da Snapchat’in aksine, takip etmek istediğiniz kişinin kullanıcı adını bilmeseniz de bir sosyal ağ, bir sosyal çevre yaratmanızı sağlıyor.

Şimdi ise Twitter benzer bir girişimde bulundu, “Hikâyeler” özelliğini “Fleets” adıyla hayatımıza kattı, hatta Fleets’de de Instagram hikâyelerinde olduğu gibi paylaşımları görüntüleyenleri görmek mümkün.

Bakalım dengeler değişecek mi?

Twitter’da okuduğumuz her şeye tabii ki güvenmesek de, doğru hesapları takip ederek hızlı bilgi edinebiliyoruz. Twitter ülkemizde ne kadar popüler olsa da, dünyada zorluklar da yaşadı.

“Birçok kişi üye olmadan da Twitter’da vakit geçirebiliyor. Ne kadar çok üyemiz olduğuna değil, ne kadar çok kişiye ulaştığımıza bakın” diye açıklamalar yapmak zorunda kaldılar.

Twitter ile Instagram rekabetinin en kızıştığı günlerde Twitter’da günde 500 milyon tweet ile haberler ve düşünceler paylaşılıyordu, Instagram’da ise günde 70 milyon fotoğraf paylaşılıyordu.

Instagram’ın yükselişinden beri Twitter’da daha az zaman geçirmek istiyorduk. Nedeni basitti: Twitter’dan aldığımız bilgiler canımızı sıkıyor, Instagram’da ise gördüklerimiz karşısında içimiz açılıyor; en azından karantinada olmadığımız zamanlarda. Twitter ne kadar mutsuz ediyorsa Instagram o kadar mutlu ediyordu.

Şimdi ise bakalım dengeler değişecek mi? Yoksa TikTok varken bunlar çok da önemli olmayacak mı?

İyi bir kopya, bir orijinalden iyi olabilir mi? Yoksa kopyalar daima aslını mı yaşatır?

Tabii bir başka soru da, Şeyma ve arkadaşları şimdi Twitter’da da karşımıza çıkacak mı?

Peki ama biz Instagram fenomenlerini Twitter’da da görmeyi kaldırabilir miyiz?