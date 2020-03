Kardeşlerinin intikamını aldı

Me Too hareketinin asıl kahramanı bir kadın değil, bir erkek: Ronan Farrow. Harvey Weinstein’ın 23 yıl hapis cezasına mahkûm edilmesinin de yayınevinin Woody Allen’ın kitabını basmama kararı almasının da arkasındaki ödüllü gazeteci. Mia Farrow ve Woody Allen’ın tek biyolojik oğlu

Yıllardır herkesin bilip de konuşmaya korktuğu, zaman zaman gizlilik sözleşmeleriyle ve ödenen tazminatlarla susturulduğu ya da büyük filmlerde başrol ve Oscar vaadiyle kandırıldığı bir düzen vardı Hollywood’da.

Elbette, konuşmaya cesaret edenler de çıktı arada, ama bu sefer de bunları yazacak ya da yayınlayacak mecralar bulunamadı.

Çünkü tacizle suçlanan kişiler hep çok güçlüydü ve medya patronlarıyla da dosttu. Biz aslında her şeyi Rose McGowan’ın başlattığını sandık, ama oysa Harvey Weinstein’in bu hafta 23 yıllık hapis cezasının da, yine bu hafta Woody Allen’ın anılarını yazdığı “Apropos of Nothing” adlı kitabını, ünlü yayınevi Hachette’in yayınlamama kararı almasının da arkasında aynı isim vardı: Ronan Farrow.

32 yaşındaki Ronan Farrow, ödüllü bir gazeteci. Harvey Weinstein, Bill Cosby, Jeffrey Epstein gibi kadınlara tacizle suçlanan birçok ünlü ismi The New Yorker’da yazdığı makalelerle afişe etti. Bu makaleleleri yayınlamak kolay olmadı, çalıştığı birçok kurum yayınlamayı kabul etmedi, ama Ronan Farrow sonuna kadar savaştı. Hatta daha sonra “Catch and Kill” adlı kitabında bu süreci ayrıntılarıyla anlattı.

Tanıdık biri

Ronan Farrow’un adı size tanıdık gelebilir, çünkü Mia Farrow ve Woody Allen’ın biyolojik tek oğlu. Hatırlarsınız, geçmişte Woody Allen’ın üvey kızına taciz ve tecavüzle suçlanmasını… Bu, 25 yıl önce Woody Allen ve Mia Farrow’un evlat edindikleri kızları Dylan Farrow tarafından ortaya atılan bir iddiaydı ve o zaman daha Me Too hareketi başlamadığı için Allen’ın tacizi resmen kanıtlanamamıştı. Ancak Dylan Farrow’un detaylı anlattığı iddiaları ve daha sonra üvey kızı Soon-Yi ile evlenmesi hep bir şüphe yarattı.

“Babam kız kardeşimle evlendi. Yani onun hem oğlu hem de kayınbiraderiyim. Bu, işte böyle bir ahlak bozukluğu” diye özetliyordu durumu, o zaman röportajlarda Ronan Farrow. Mia Farrow ise oğluyla gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Çünkü insan hakları aktivisti olan Ronan, hukuk eğitimi aldı, gazetecilik yaptı ve Obama yönetiminde, Amerikan hükümetinin Afganistan ve Pakistan’daki sivil halkla olan ilişkilerini gözetledi. En büyük ilgi alanıysa Afrika’da yaşanan insani krizlerdi. Kurtulmaya çalıştığı tek şey ise Woody Allen’ın oğlu olmaktı.

İsmini Satchel’dan Ronan’a çevirdi, Farrow soyadını aldı ve her fırsatta “Ben o adamın oğlu değilim” dedi.

Daha sonra da bir gazeteci olarak kendini Me Too hareketini başlatmaya adadı.

Yayınevini protesto

Kendi kitabının da yayıncısı olan Hachette’in, Woody Allen’ın anılarını yayımlayacağını açıklamasıyla, Twitter’da “Kandırıldım, Woody Allen’a söz hakkı veren bir yayıneviyle ben daha fazla çalışamam” diye bir açıklama yaptı. Bunun üzerine Hachette çalışanları, Ronan Farrow’un tarafını tuttu ve yayınevinin yönetimine karşı gelerek protesto etmeye başladı. Hachette çalışanları “Woody Allen’a söz hakkı verilmesi değil bizim derdimiz, ama ona böyle bir platform yaratıp bunun tanıtım, pazarlama sürecini desteklemek bizim ahlaki değerlerimize uymuyor” dedi. İşte bunun üzerine Hachette, “Bizim için zor bir karar oldu” diyerek kitabı yayımlamama kararı aldıklarını açıkladı. Bundan 25 yıl önce Woody Allen’ı evlat edindiği kızı tacizle suçladığında kimse sesini çıkarmamış, suçlamalar kanıtlanamadığı gerekçesiyle Woody Allen kariyerine hiçbir şey olmamış gibi devam etmişti. Oysa şimdi Harvey Weinstein, birlikte çalıştığı kadınlara karşı gücünü kötü kullandığı için 23 yıl hapis cezası alıyor. Bunda tabii, artık herkesin bir platformu olmasının, sosyal medyanın gücünün etkisi var. Hiç tartışmasız, korkmadan konuşan kadınların da başarısı bu. Ama burada asıl büyük başarı, yıllarca evlatlık kızlarına tacizde bulunan, dünya çapında ünlü ve yetenekli bir adamın öz oğlunun babasından intikamı.