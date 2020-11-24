Londra Caz Festivali’nde İstanbul başroldeydi

Geçen cumartesi akşamı Londra Caz Festivali’nde ‘Istanbul Psychedelic’ konserleri vardı.

Dünyanın en prestijli müzik festivallerinden birinde İstanbul bölümünde 11 Aralık’ta yeni albümlerini yayımlayacak olan Moğollar, İlhan Erşahin, BaBa ZuLa ve 2018 yılı Montreux Jazz Festival Talent Award sahibi Islandman sahnedeydi.

Bu yıl ilk kez pandemi nedeniyle çevrimiçi gerçekleşen festivalde İstanbul konserleri bir konser salonunda değil, İstanbul Boğazı’nda, köprünün önünde nefis bir İstanbul manzarasıyla birlikte gerçekleşti.

Bu konserleri izleyen her İstanbullu gibi gurur duydum.

Hem müzisyenlerimizin performansıyla, hem İstanbul’un büyüleyici güzelliğiyle, hem de dünyanın en önemli müzik festivallerinden birinin İstanbul’a özel bölüm ayırmasıyla...

Tabii bütün bunlar tesadüf eseri olmuyor.

Her ne kadar İstanbul’un güzelliği de, müzisyenlerimizin başarısı da sınırlarımızı çoktan aşsa da, bunları dünyaya daha iyi duyurabilmek için gizli kahramanlar gerekiyor.

Londra Caz Festivali’ni yöneten Türk

‘Istanbul Psychedelic’ konserlerinin gerçekleşmesinde, hiç şüphesiz en büyük rol Pelin Opcin’e ait.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Caz Festivali’nin direktörüydü Pelin Opcin.

Şubat 2018 itibarıyla dünyanın en kapsamlı caz festivallerinden Londra Caz Festivali’ni düzenleyen Serious’ın Programlama Direktörü oldu.

Peki ama her şey nasıl başladı?

“Pelin Opcin, Boğaziçi Üniversitesi’nde Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde okurken üniversitenin birçok kültürel ve sanatsal etkinliğinde aktif rol aldı ve mezuniyetinin ardından kariyerine bu alanda devam etme kararı verdi.

1999 yılında İKSV’de çalışmaya başladı, 2005’te İstanbul Caz Festivali’nin direktörü oldu.

Festivalin sanatsal içeriğiyle birlikte tüm idari yönetiminden sorumlu olan Pelin Opcin, bu görevlerinin yanı sıra İKSV tarafından gerçekleştirilen çeşitli tekil müzik etkinlikleri, izleyici kitlesi geliştirme ve erişim projelerinde de önemli rol oynadı.

Direktörlüğü sırasında festivalde birçok yenilik gerçekleştirildi, Türkiyeli sanatçıların uluslararası sanatçılarla işbirliğinin artırılması yönünde çalışmalar yapıldı, Türkiye’den sanatçıların uluslararası erişimlerinin artması ile ilgili girişimlere öncelik verildi.

Pelin Opcin ayrıca genç müzisyenlerin İstanbul Caz Festivali’nde daha fazla dinleyiciye ulaşmasını amaçlayan Genç Caz serisinin de yaratıcısı oldu.

2013’te İstanbul’da gerçekleştirilen UNESCO & Thelonious Monk Institute of Jazz’ın düzenlediği Uluslararası Caz Günü kutlamalarında etkin görev alan Pelin Opcin, her iki kurumun önderliğinde sürdürülen Uluslararası Caz Günü’nün de danışma kurulunda yer alıyor” diye özetledi İKSV.

İşte, bugün Londra Caz Festivali’nde gururla izlediğimiz ‘Istanbul Psychedelic’ konserlerinin gerçekleşmesinde perde arkasındaki en önemli isim: Pelin Opcin.

Kendisini bir kez daha tebrik ediyoruz.