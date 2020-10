Mücevher değil sanat eseri üretiyor

Sanat eseri değerindeki mücevherlerin anlatıldığı Melanie C. Grant imzalı “Coveted” adlı uluslararası kitapta Türkiye’den bir ismin,

Arman Suciyan’ın tasarımları da yer alıyor

Dünyanın en saygın yayınevlerinden Phaidon, İngiltere’de ve Avrupa’da yeni bir kitap yayımladı: Melanie C. Grant imzalı “Coveted”. Coveted, imrenilen, gıpta edilen anlamına geliyor. Üç yıllık bir çalışmanın ürünü olan kitap, mücevherin aslında aksesuardan çok, sanat eseri olduğunu örneklerle anlatıyor ve dünya çapında tam 75 mücevher sanatçısına ve eserlerine yer veriyor.

Stephen Webster’ın keşfi

İşte bu sanatçılar arasında bir isim dikkatimi çekiyor: Arman Suciyan. Yıllar önce, Saffet Emre Tonguç sayesinde tanımıştım Arman Suciyan’ı. Saffet ile yaptığımız Kapalıçarşı turunda uğramıştık Arman’ın atölyesine. Saffet, onu “Stephen Webster’ın keşfi” diye tanıtmıştı bize, çünkü Arman uzun yıllar İngiltere’de Stephen Webster ile çalışmış. Lisede Kapalıçarşı’da Hagop Çak atölyesinde başladığı kariyerine, Torosyanlar’ın dördüncü kuşak temsilcisi Misak Toros’un yanında devam etmiş. 1994’te İngiltere’de Kent Institute of Art and Design’ın Jewellery Design bölümüne kabul edilmiş. Eğitimi süresince İngiltere’nin önde gelen tasarımcılarından Stephen Webster’ın atölyesinde yarı zamanlı olarak çalışmaya başlamış. Mezuniyetinin ardından ise Stephen Webster’ın atölye ekibinde tam zamanlı olarak figüratif heykel modelleme ve tasarım aşamasından mücevher üretiminin her safhasında 11 yıl boyunca yer almış.

Madonna ile Guy Ritchie’nin yüzüklerinin sırrı

Mücevhere rock ruhunu yansıtan ve Garrard’ın da kreatif direktörü olan Stephen Webster, aslında dört kişiyle birlikte küçücük bir atölyede başlamış. Sonra Madonna’nın Stephen Webster tasarımlarını keşfetmesi ve takmasıyla işler büyümüş. Hatta Arman, Madonna ve Guy Ritchie’nin nişan yüzüklerinin yapımında bile çalışmış. Madonna, Guy Ritchie’den, Guy Ritchie de Madonna’dan habersiz birbirleri için yüzük sipariş etmişler Stephen Webster’a. Ama Webster ve ekibi, gizlilik anlaşması gereği ikisine de hiçbir şey belli etmemiş.

Giyilebilir heykeller

Bir şampanya firmasının roze şampanyası için pembe pırlantadan çok özel bir yüzük de yapmışlar. “Şimdiye kadar elime aldığım en pahalı taş” diyor Arman, kullandıkları pembe pırlanta için. Daha sonra bir Türk markasının tasarım ekibinde çalışmak üzere yıllar sonra İstanbul’a dönmüş ve şimdi kendi atölyesinde harika tasarımlar, giyilebilir heykeller yapmaya devam ediyor. Elle Style Awards’dan Las Vegas Couture Design Awards’a kadar birçok ödül de aldı. Sanat eseri değerindeki mücevherlerin anlatıldığı bu uluslararası kitapta Türkiye’den bir ismi, Arman Suciyan’ı ve tasarımlarını görmek gurur verici.

Kitap hangi müzeye girdi?

Londra’nın en önemli müzelerinden Victoria&Albert, 1 Ekim’de piyasaya çıkan kitabı hemen ekim ayı programına aldı. V&A ekibinden James Robinson, “Coveted”ın yazarı Melanie C. Grant ile mücevher, sanat ve inovasyon temalı çevrimiçi bir söyleşi gerçekleştirecek. Biletler, müzenin internet sitesinde satışta. Peki, ama söyleşi ne zaman? Yarın. İlgilenenlere duyurulur!