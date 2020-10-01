Paris Bienali’ni gezmek isteyenlere

Tam 8 yıl önce Karl Lagerfeld, Paris’te Grand Palais’yi baştan yaratmıştı.

Çünkü Lagerfeld, Paris Bienali’nin kreatif direktörlüğünü üstlenmişti.

Söz konusu Lagerfeld ve bienal olunca; Monako Prensesi Charlotte Casiraghi’den Salma Hayek-François-Henri Pinault çiftine birçok isim bienalin galasında buluşmuştu.









Cartier’den Bulgari’ye, Chanel’den Harry Winston’a mücevher devleri özel koleksiyonlarını burada sergiliyordu.

Daha sonra ise Paris Bienali Jacques Grange’ın kreatif direktörlüğünde yapıldı.

New York’ta Palomo Picasso’nun mücevher mağazasını dekore etmesiyle ün kazanmış ve bugüne kadar Isabelle Adjani, Monako Prensesi Caroline, Alain Ducasse, François Pinault, Valentino, Karl Lagerfeld ve Yves Saint Laurent gibi isimlerle çalışmış biriydi Grange.

Antika ile moderni birleştiren bir tarzı vardı.

Jacques Grange, Versay Sarayı’nın kreatif ekibiyle birlikte Grand Palais’yi yeniden yaratmıştı.

Doğrusu kolay değildi işi, Lagerfeld çıtayı çok yükselttiği için, onun yaptığını geçmek zordu tabii.

Bu bienalin en önemli farkı, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz mücevherlerdeydi.

Sanat fuarlarında olduğu gibi burada da asıl satış daha fuar kurulmadan yapılıyordu.

VIP müşteriler önceden koleksiyonları inceliyordu.

Ayrıca fuar zamanında özel odalarda mücevherleri denemek de mümkündü.

Louis Vuitton, Dior, Cartier, Piaget gibi markaların mücevher ve saat koleksiyonları bienalde her zaman yer alıyordu.

Paris Bienali’nde Türkiye’den koleksiyonerler ve tabii İznik tabakları gibi Türkiye’den giden ve Türkiyeli koleksiyonerlerin ilgisini çekecek birçok parça görmek mümkündü.

“Paris Bienali’nde çağdaş sanatçıların yeri olmadığı düşünülse de Manolo Valdes ve Pierre Soulages gibi artık klasikleşmiş yaşayan sanatçıların bienalde yeri olmalı diye düşünüyoruz. Zevkler değişiyor. Artık 18. yüzyıl mobilyaları seksi değil. Artık kimse klasik eşyalarla dolu burjuva evlerde yaşamak istemiyor. Biz de antikacılar olarak hayatta kalabilmek için bu değişime adapte olmak zorundayız. 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl eşyaları ve çağdaş sanat daha çok ilgi görüyor” demişti o zamanki SNA (Fransız Antikacılar Birliği) Başkanı ve Bienal direktörü Christian Deydier.

64 yıl önce bir antika fuarı olarak başlayan ve daha sonra şimdiki haline dönüşen Paris Bienali, bu yıl pandemi nedeniyle Grand Palais’deki edisyonunu iptal etmek zorunda kaldı.

Şimdi ise Christie’s müzayede evinin internet sitesinde bienale özel geniş bir seçki satışta.

Eserleri ve objeleri 8 Ekim’e kadar incelemek mümkün.



2021 fuarları da erteleniyor





2020’de tüm etkinliklerin iptal edilmesine de, gelecek yıla ertelenmesine de alıştık.

Şimdi ise daha da ürkütücü olan, 2021 etkinlikleriyle ilgili erteleme kararlarının da gelmesi.

Bkz. ARCO Madrid, her yıl İspanya’da şubatta gerçekleşen fuar şimdiden temmuza ertelendi.

Amaç, temmuzda çağdaş sanat dünyasından daha çok sayıda uluslararası ismi bir araya getirmek.

Yine de umalım, 2021’de 2020’deki kadar çok iptal edilen ve ertelenen etkinlik olmasın.