Roket hızında bir yükseliş hikâyesi

Elon Musk, Tesla şirketinin piyasa değeri 737.6 milyar dolara çıkınca, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip oldu

Bu hafta başarılarıyla en çok konuşulan kişi, Tesla ve Space X ile gündemden düşmeyen Elon Musk. Tesla şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibarıyla 737.6 milyar dolara çıkınca, Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u geride bırakarak dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip oldu. Aynı gün TÜRKSAT 5A uydusu, ABD’de SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle başarıyla fırlatıldı. İşte Elon Musk hakkında bilmeniz gerekenler…

Elon Musk’ın fikirleri ilk başta hep gerçekleşmeyecek hayaller sanıldı, oysa o fikirlerini hızla hayata geçirdi. Hatta onun için ABD’de “seri girişimci” yerine “paralel girişimci” denilmesine bile neden oldu.

Aynı anda farklı endüstrilerde yaptığı işler nedeniyle ve tabii girdiği her endüstride bir devrim yarattığı için. Aslında her şey Zip2 ile başladı, babasından 28 bin dolar borç alarak erkek kardeşi Kimbal ile kurduğu online rehber hizmeti kısa sürede beğenildi; şirketin CEO’su olmasına daha sonra yatırımcılar izin vermedi, şirketten ayrılmak zorunda kaldı, ama Compaq’a satıştan tam 22 milyon dolar kazandı.

Daha sonra PayPal ile dünyada tanındı, balayındayken teknik anlaşmazlıklar nedeniyle şirketten uzaklaştırıldığını öğrendi.

Tatil öldürür!

PayPal’ın satışından 165 milyon dolar kazandı. 2004’te güneş enerjisi şirketi Solar City fikrini, kuzeni Lyndon Rive ile Burning Man festivali yolunda buldu. Kendisini batırabilecek kadar zorlayan iki şirket ise Tesla ve Space X oldu. Zorluklar sadece iş hayatını değil, özel hayatını da etkiledi. İlk oğlunu henüz 2.5 aylıkken kaybetti, daha sonra 5 oğlu ve 1 kızı oldu. Geçen mayıs ayında da 6’ncı oğlu doğdu. 2018 yılından bu yana birlikte olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes ile ilk bebeklerine “X Æ A-12” adını verdiklerini Twitter’dan açıkladılar. Elon Musk, ilk oğlunu kaybetmenin yanı sıra büyük sağlık sorunları da yaşadı.

Doğduğu Güney Afrika’da tatil sırasında beyin sıtması geçirip ölümden döndü, beyin sıtması geçirip hayatta kalabilen sayılı kişilerden biriydi. Ağır geçen hastalığından sonra, ilk açıklaması “Tatilden çıkardığım ders şu oldu: “Tatil öldürür!”

Roketle seyahat

Ve daha da çok çalışmaya başladı. Böylece hem Tesla’nın hem de Space X’in tüm sorumluluğunu üstüne aldı. Sonuç, Space X şimdi en uzun uçuşları roketle 30 dakikaya indirmeyi hedefliyor. Hem de ekonomi uçak bileti fiyatına. Fahiş fiyatlı Concord’un hazin sonundan sonra bu olursa hayatlarımız tamamen değişecek. Musk da Mars’ta yapmak istediklerini gerçekleştirebilecek. Elektrikli arabalardan, üçte biri fiyatına üretilen roketlerden sonra neden olmasın? Musk’ın bir Tesla arabayı uzaya, Mars yörüngesine gönderişini canlı izledikten sonra, kim bilir belki beklediğimizden daha da yakında gerçekleşir roket seyahatleri dedik. Elon Musk, Falcon Heavy ile hem NASA’ya meydan okudu; hem de yüzyılın tanıtımını yaptı, bu anı tüm dünyaya canlı izleterek. Tabii arkasında 13 yıllık çalışma, 90 milyon dolarlık kalkış maliyeti, çağın en güçlü roketi, başarılı kalkış ve başarılı inişten oluşan uzun ve zorlu bir süreç var.

Anıtkabir paylaşımının kalbimizdeki yeri

Şimdiye kadar uzayı bir tanıtım üssü olarak kullanan tek marka Red Bull’du, Felix Baumgartner’i uzaydan serbest düşüşle dünyaya göndermişlerdi. Musk’ın yaptığı ise çıtayı fazla yükseltti. Elon Musk, Tesla ve SpaceX ile hepimizi kendisine bağlamayı başardı. Tabii, Anıtkabir’den paylaştığı fotoğrafın da kalbimizde ayrı bir yeri var. “Hepimiz birer video oyunu karakteriyiz. Başkalarının kontrol ettiği bir simülasyonda yaşıyoruz, öyle olmaması sadece milyarda bir ihtimal...” dedi birkaç yıl önce Elon Musk; Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Facebook COO’su Sheryl Sandberg’in de konuşmacı olarak katıldığı Code Konferansı’nda. Elon Musk haklıydı, sanal ve gerçek dünyalar her geçen gün daha da birbirine karışıyor.

Tüm zorluklara rağmen

Şimdi ise Elon Musk, 185 milyar doları geçen servetiyle, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u geçerek dünyadaki en zengin insan oldu. Tesla’nın hisse fiyatlarında perşembe günü yaşanan artış, Musk’ı 2017’den beri dünyanın en zengin insanı olan ve şu anda yaklaşık 184 milyar dolar değerinde serveti olan Jeff Bezos’u geride bıraktı. Musk, 2020 yılına yaklaşık 27 milyar dolarla başladı ve dünyanın en zengin 50 kişisi arasında yer aldı. Tesla’nın son bir yılda dokuz kattan fazla artan hisse fiyatı, Musk’a 150 milyar dolardan fazla katkıda bulundu. Elon Musk, temmuz ayında dünyanın en zengin yedinci kişisi olarak, Waren Buffet’ı geçmişti. Kasım ayında Musk, Bill Gates’i geçerek en zengin ikinci kişi oldu. Musk, son 12 ayda Bill Gates’in toplam 132 milyar dolarlık net değerinden daha fazla servet kazandı. Tesla’nın şirketinin piyasa değeri perşembe günü itibarıyla 737.6 milyar dolara çıktı. Perşembe günü ise TÜRKSAT 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarıyla fırlatıldı. Türkiye saatiyle 04.28’de yapılacağı planlanan haberleşme uydusunun fırlatılışı, hava şartları nedeniyle yaklaşık 1 saat ertelenerek Türkiye saatiyle 05.15’te gerçekleşti.

İşte böylece, iş ve özel hayatındaki tüm zorluklara rağmen Elon Musk’ın roket hızıyla yükselişi bu haftaya damga vurdu.

Perşembe günü TÜRKSAT 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarıyla fırlatıldı.

Musk ailesinin ilgi alanları

72 yaşındaki annesi Maye’in geç gelen süper modelliğinden erkek kardeşi Kimbal’ın Nextdoor Eatery ve The Kitchen ile gıda konusundaki sosyal yardım çalışmalarına, kız kardeşi Tosca’nın dijital platformu Passionflix’ine Musk ailesinin her bireyini tek tek izlemekteyiz.