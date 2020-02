SAHA Derneği’nden büyük destek

Dünyanın en önemli sanat markalarından biri Frieze.



Londra’da bir kültür-sanat dergisi olarak başladı, daha sonra ise her yıl farklı zamanlarda Londra, New York ve Los Angeles’ta düzenlenen çok önemli bir sanat fuarı haline geldi.









Frieze’in kurucusu Matthew Slotover’a “Türkiye’deki sanatçılar nasıl dünya çapında olabilir?” diye sorduğumda hiç düşünmeden Füsun Eczacıbaşı’nın kurduğu SAHA Derneği’ni örnek vermişti.



Füsun Eczacıbaşı’nın başkanı olduğu SAHA Derneği, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu.



Çağdaş sanatı destekleme amacında birleşen bir grup sanatsever tarafından 2011 yılında kuruldu.



Türkiye çağdaş sanatının tanınırlığını ve bilinirliğini artırmayı hedefliyor ve bu doğrultudaki projelere karşılıksız destek veriyor.



Şimdi ise SAHA Derneği bir yenilikle daha karşımızda, sanatçılar ve küratörlere çalışma ortamı sunmanın yanı sıra projeleri için üretim, araştırma ve sunum imkânı sağlamak hedefiyle yaz sonunda hayata geçirdikleri SAHA Studio ilk mezunlarını veriyor.



Dün SAHA Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Füsun Eczacıbaşı ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada sanatçılar Larissa Araz, Alper Aydın, Özgür Demirci ve Sibel Horada’nın SAHA Studio’da ürettikleri eserleri tanıttı.



Eserleri görmek isteyenler bugün, yarın ve 22 Şubat’ta SAHA Studio’yu gezebilir.









Çağdaş sanat dünyası Marakeş’te



Çağdaş sanat dünyası bu hafta sonu Marakeş’te buluşuyor, 1.54 sanat fuarı için.



22-23 Şubat’ta Marakeş’in ünlü oteli La Mamounia’da gerçekleşecek olan 1.54’da Afrikalı çağdaş sanatçıların eserleri sergileniyor.



Fuar sırasında Marakeş’in çağdaş sanat müzesi MACAAL’da da sergiler, açılışlar, partiler yapılıyor.



Ayrıca yine fuarla aynı zamanda Roberta Annan’ın Jnane Tamsna adlı butik otelin kurucusu Meryanna Loum-Martin ile birlikte kuruculuğunu üstlendiği, Afrikalı yaratıcı isimleri destekleyen Afree Culture adlı platformun etkinlikleri gerçekleşiyor.



Afree Culture’da Gana’dan, Nijerya’dan, Uganda’dan birçok önemli ismin hikâyelerini ve fikirlerini dinlemek mümkün oluyor.



Marakeş’in en çok Instagram’lanan ışıltılı havuzunun bulunduğu meşhur oteli La Mamounia’da gerçekleşen sanat fuarı 1.54’da ise her sanat fuarında olduğu gibi eserler kadar ziyaretçilerden de gözlerinizi alamıyorsunuz.



Bu kadar stil sahibi insanı bir arada görmek her zaman mümkün olmuyor.



Fuarı gezdikten sonra Marakeş’in en meşhur müzesi Yves Saint Laurent Müzesi’ndeki sergi açılışına gidiliyor.



Hemen bitişiğindeki Yves Saint Laurent ve Pierre Berge’ye ait olan Marjorelle Bahçeleri Marakeş’in en güzel yerlerinden biri.



Burada da bol bol fotoğraf çektikten sonra akşam yemeği için iki seçenek var, biri Palais Jad Mahal ve yanında Paris’te tanıdığımız gece kulübü Raspoutine.



Diğeri ise Comptoir Darna.



İki restoran da İzzet Çapa’nın bir dönem çok sevilen kulübü Al Jamal gibi.



Yemek sırasında dansözler masalara geliyor, eğlence geç saatlere kadar sürüyor.



Ortadoğu kültürüne uzak olanlara çok egzotik geliyor bu eğlence, bayılıyorlar.



Doğrusu, bize o kadar da ilginç gelmiyor tabii, İstanbul’da âlâsı olduğu için.