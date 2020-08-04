Sanat eleştirmenleri değil Kendall Jenner haklıymış

Architectural Digest dergisinin Eylül sayısına Kendall Jenner kapak oldu, evini ve çağdaş sanat koleksiyonunu paylaştı.

Kapaktaki fotoğrafta Kendall Jenner kadar dikkat çeken bir diğer şey ise duvara asılı bir James Turrell heykeli.

Kendall Jenner’ın geçen yıl Frieze Art Fair Los Angeles’ta 750 bin dolara satın aldığı heykelin aslında yatay olduğu ve dikey asılamayacağını yazdı sanat eleştirmenleri ve son yıllarda çağdaş sanat fuarlarında sık sık boy gösteren ve sadece partilerine katılmak yerine aynı zamanda iyi bir koleksiyoner olma yolunda da ilerlemeye çalışan Kendall Jenner’la epey dalga geçtiler, James Turrell heykelini yanlış astığı için.

Koleksiyonunda Tracey Emin, Lauren Greenfield, Barbara Kruger, Richard Prince, Raymond Pettibon ve Sterling Ruby gibi sanatçıların da eserleri bulunan Kendall Jenner’ın James Turrell’e ise ayrı bir hayranlığı var.

Amerikalı sanatçı James Turrell ışık manipulasyonu ile öne çıkıyor, pilot olmasının avantajını da kullanarak işlerini havadan görüntülenecek şekilde hayal ettiğini vurguluyor.

Kendall Jenner’ın ablası Kim Kardashian ile evli olan Kanye West de bir James Turrell hayranı, daha önce Turrell’e ‘Roden Crater’ı tamamlayabilmesi için tam 10 milyon dolar bağışta bulundu.

Turrell’in eserlerinin çoğu ya dikey ya da yatay sergilenebiliyor, iki türlü asılması kabul edilemez denilirken Pace Gallery’den Kendall Jenner koleksiyonundaki eser ile ilgili açıklama geldi, bu eser koleksiyonerin isteğine göre iki türlü de asılabilir diye.

İşte bu durumda son gülen sanat eleştirmenleri değil, Kendall Jenner oldu.

Art Basel’in yeni patronu: James Murdoch

Global çağdaş sanat dünyasının gözleri son birkaç aydır Avustralya’da gazete, dergi ve televizyonlarla çalışma hayatına başlayan, News Corporation adlı şirketini İngiliz ve Amerikan medyasına doğru genişleten ve dünyanın en önemli ve zengin medya patronlarından biri olan Rupert Murdoch’un oğlu James Murdoch’un üzerindeydi.

Çünkü James Murdoch, Basel, Miami ve Hong Kong’da düzenlenen dünyanın en saygın sanat fuarlarından, bu yıl 50. yılını kutlayan Art Basel’in de sahibi olan MCH Group adlı şirketin çoğunluk hissesini almak üzere görüşmeler yapıyordu.

Art Basel’in sahibi olan MCH Group özellikle pandemi döneminde fuarların sadece dijital olarak gerçekleşebilmesi sonucunda büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyor, bu yüzden de yeni yatırımcılar arayışındaydı.

Sadece 21st Century Fox’un Disney’e satışından kendisi ve her kardeşi 2.2 milyar dolar kazanan James Murdoch gibi bir yatırımcı adayı elbette Art Basel için heyecan vericiydi.

Ama tabii çağdaş sanatçılar, fuar organizatörleri kadar bu duruma sevinmedi.

James Murdoch’un Lupa Systems adlı şirketi aracılığıyla verdiği teklife göre 80 milyon dolarlık bir yatırımla fuarın sahibi olan MCH Group’un büyük hissedarı olması bekleniyordu.

Ama son durum dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında diğer hissedarların da oy birliğiyle onaylamasıyla netlik kazandı ve James Murdoch Art Basel’in büyük hissedarı oldu.

Tabii bu önemli toplantı öncesinde Cumartesi günü James Murdoch’un News Corp yönetim kurulundaki tüm görevlerinden istifa etmesinin de bu kararda etkili olduğu söyleniyor.

Art Basel’in global direktörü Marc Spiegler ise bu konuda “Covid 19 pandemisi nedeniyle tüm fuarcılık sektörünün büyük bir zorluk yaşadığı bu dönemde bu çok olumlu bir gelişme” diyor.