Sırada ÇEV Sanat Akademi var

Çağdaş Eğitim Vakfı’nın Genç Yetenekler projesi 10 yılda büyük yol kat etti.



Projenin genel koordinatörü Berrin Yoleri ile önceki gün bir araya gelip yeni gelişmeleri kendisinden dinleme şansım oluyor.



ÇEV Sanat, destek verdiği her öğrencinin farklı ihtiyacı olduğuna inanıyor ve her öğrenciyle birebir ilgilenerek ihtiyaçlarına özel yardımda bulunuyor. Amaç, Türkiye’den dünya çapında sanatçılar çıkarmak, Türk kültürünü ve sanatını dünyaya tanıtmak.



Şu anda ÇEV’in desteklediği genç yeteneklerden Cemal Aliyev uluslararası başarısıyla bu yolda en önde ilerleyenlerden, Aliyev’in arkasından gelen daha çok yetenek var.









Aslında Genç Yetenekler projesinin en güzel yanı, gençler birbirleriyle rekabet içinde değil, tam tersine büyük dayanışmayla büyüyorlar, birbirlerini alkışlıyor, birbirlerine destek oluyor ve birlikte aynı sahneyi paylaşıyorlar.



Berrin Yoleri, “Biz sadece yanlarında duruyoruz, çocuklarımız çok yetenekli, çok çalışkan, onlar başarıyorlar” dese de Genç Yetenekler için yapmak istedikleri daha çok şey olduğunun da altını çiziyor.



Beni en çok heyecanlandıran ÇEV Sanat Akademi fikri oluyor, Genç Yetenekler’in arkalarından gelen yeni yeteneklere eğitim verebileceği, dünyanın en önemli klasik müzik masterclass’larının yapılabileceği bir akademi hayal ediyor Berrin Yoleri.



Her şey hayal etmekle başlıyor zaten.



Bundan tam 10 yıl önce ÇEV’in çok da ilgi görmediği günlerde de bir hayalle başlamıştı her şey.



Kendi alanlarında usta isimleri bir araya getirerek genç yeteneklerin seçilmesinden eğitimlerinden kariyer planlamalarına her konuda destek olunması süreci de böyle başlamıştı.



İşte o yüzden biliyorum ÇEV Sanat Akademi’yi de ileride daha çok alkışlayacağız.



Yoksa siz onu hâlâ tanımıyor musunuz?



ÇEV Genç Yetenekler konserlerinde sahnede canlı izlemiş ya da Fazıl Say’la sahneyi paylaştığı resitalleri takip etmiş olabilirsiniz.



Cemal Aliyev, 1993’de Azerbaycan’da doğan, iki aylıkken Türkiye’ye gelip Ankara’da büyüyen, Çağdaş Eğitim Vakfı’nın (ÇEV) genç yeteneklerinden.

Hikâyesini Berrin Yoleri’den dinliyorum.



68 yıldan beri New York’ta düzenlenen Concert Artists Guild Yarışması’nı, Fazıl Say’ın 1995’de kazandığı Young Concert Artist Yarışmasının yetişkinler kategorisini kazanmasıyla dünya çapında olma yolunda önemli bir adım atıyor Cemal Aliyev.









Hatta Fazıl Say, genç sanatçıyı “Bravo Cemal, kocaman bir bravo sana...



Büyük başarılara imza atıyor, hak ederek, çok iyi müzik yaparak ilerliyorsun. Çok özel bir yere varacaksın, yol uzun ve zor, asla vazgeçme” mesajıyla kutluyor.



Müzisyen bir aileden geliyor Cemal Aliyev.



Büyükbabası Kara Aliyev Azerbaycan’da çok ünlü bir çellistmiş ve genç sanatçının da ilk öğretmeniymiş.



İki aylıkken bütün ailesiyle birlikte Türkiye’ye taşınmasının nedeni de Azerbaycan’daki ünlü kemancı Server Ganiyev’in Bilkent Üniversitesi’nde orkestra kurarken Aliyev ailesini de davet etmesiymiş.



Annesi çellist, babası kemancı, büyükannesi ise piyanistmiş.



Ailede herkes müzisyen olunca ve yeteneği erken yaşta keşfedilince, Cemal’in 5 yaşından 13 yaşına kadar günde 8-10 saat çalışması kaçınılmaz olmuş.

13 yaşına kadar Ankara Bilkent Müzik Okulu’nda okumuş.



Sonra hiç İngilizce bilmeden 13 yaşındayken çok ünlü bir viyolonselci, Mstislav Rostropovich tarafından tam bursla İngiltere’ye davet edilmiş, eğitimine devam etmek için.



Londra’da 2007-2013 arası Yehudi Menuhin Okulu’nda tam bursla okumuş.



Daha sonra 2013-2019 arasında Royal College of Music’te yine tam bursla yüksek lisans eğitimini tamamlamış.



Sonra da Guildhall School of Music and Drama’da doktora yapmaya gelmiş sıra.



2.5 milyon pound’luk 1756 yapımı çelloCemal Aliyev’in çellosu 1756 yapımı Giovanni Battista Gabrielli.



Royal College Of Music’te okurken bir gün kendisini tesadüfen izleyen ve çok beğenen bir İngiliz onun performansını daha da artıracağı özel bir çelloya gereksinimi olduğunu duyunca 1 milyon 200 bin pound tutarındaki Giovanni Battista Gabrielli’yi alarak Cemal’in kullanımına vermiş.



6 bin pound tutan sigorta bedelini ÇEV Sanat karşılamış.



Çellonun sahibi vefat edince mirasçıları enstrümanı satışa çıkarmış.



Ancak çelloyu satın alan İngiliz, Cemal’in aylık 1000 pound’luk kira bedeliyle kullanımına devam etmesini istemiş.



Şimdi kira ve sigorta bedelini ÇEV Sanat karşılıyor.



Çellonun bugünkü değeri yaklaşık 2.5 milyon pound.



Cemal Aliyev’in hikâyesini heyecanla dinliyorum, daha adını belli ki çok duyacağız, genç sanatçıyı şimdiden takip etmekte fayda var.