Takip etmeyi de nefret etmeyi de seviyoruz

Yazla bir türlü vedalaşamasak da, yine zamanımızın çoğunun evde geçeceği bir dönem bizi bekliyor. Peki, bu süreçte influencerlar sosyal hayatımızı nasıl etkileyecek?



Kabul etmek lazım, artık hayatımızın önemli bir bölümü sosyal medya fenomenlerini, influencerlarını izleyerek geçiyor. Akıllı telefonumuzda geçirdiğimiz saatleri gördükçe ürküyoruz. Uzmanlar internet bağımlılığı konusunda “iklim değişikliği kadar önemli bir sorun” diye boşuna uyarmıyor. İnternet bağımlılığı davranış bozuklukları arasına tam 8 yıl önce resmen alındı; o zaman yayımlanan “Davranış bozuklukları el kitabı”nda kendine yer buldu. Zaten haftada 38 saatten fazla internet kullananlar bağımlı sayılıyor. İnternette benzer kurgulardaki fotoğraflara like bırakıyor, bitmek bilmeyen yukarı kaydırın linklerini tıklıyoruz.

Yeni influencerlar kim?

Karantina günlerinin başında influencerların yıldızı sönecek, çünkü bir süre sosyal medyada paylaştıkları harika hayatları yaşayamayacakları ya da yaşayabilseler bile tüm takipçilerinin büyük zorluklardan geçtiği bir dönemde paylaşmaya çekinecekleri konuşuluyordu. Nitekim başta öyle de oldu, ama bu çok kısa sürdü.

Şimdi Kovid-19’un etkisiyle hayatımıza yeni influencerlar katıldı; artık virüs uzmanları, doktorlar ve bilim adamları da bu dönemin influencerları oldu. Kovid-19’un yeniden artışıyla evlere dönüşün başladığı bu dönemde influencerlar daha avantajlı; moda ve stil bloggerlığının evlerin oturma odasında başladığı ilk döneme geri dönülüyor. Büyük sosyal medya ekiplerinin, editörlerin, menajerlerin, sanat yönetmenlerinin, fotoğrafçıların olmadığı daha basit günlere dönüş bu. Üstelik bu sefer herkes daha bilinçli ve daha hazırlıklı…

Hassas ve paniğe açık

Bu sefer influencerlar, tabii doktor ve bilim insanı olmayanlar, Kovid-19’a karşı etkili diye hiçbir ürünü tanıtamayacaklar. Hatırlarsınız, başta bilim insanları ve sağlık çalışanları olmak üzere, bütün dünyanın müthiş bir mücadele verdiği bu kadar hassas ve paniğe açık bir dönemde, mart ayında bunu fırsata çevirenler de olmuştu. Birçok ünlü isim sosyal medyada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Onaylı Takviye Edici Gıdalar Listesi’nde olmayan, yeni çıkan bir ürünü “virüslere karşı etkili” diye tanıtmış ve daha sonra cezalandırılmıştı. Şimdi sonbaharla birlikte yine bütün öneriler evde yemek yapmak, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak üzerine olacak. Şaşırıyor muyuz? Hayır!









Hedef influencer olmak



İlk moda bloggerlarından Chiara Ferragni’nin Instagram’da tam 20 milyon takipçisi var, Gwyneth Paltrow’un bile 7 milyon takipçisi olduğu düşünülürse bu çok büyük bir rakam. Boşuna Ferragni’nin belgeseli yapılmadı. Ferragni’nin düğünü ise tam 67 milyon dijital etkileşimle Prens Harry ve Meghan Markle’ın düğününden daha çok kişiye ulaştı. Düğünde giydiği Dior gelinliğin ve provalarının modaevine sağladığı etkileşim 5.2 milyon dolarlık dijital reklam bütçesinin alabileceği kadardı. Bu durumda influencerlar da çok büyük rakamlar kazanabiliyor ve artık çocuklar, gençler büyüyünce influencer olmak istiyor.