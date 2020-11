Ufuk açıcı bir hafta

Farklı alanlardan birçok değerli konuşmacının katılacağı Brand Week İstanbul 9-13 Kasım tarihlerinde ilk kez çevrimiçi gerçekleşiyor. Bu yılın teması “Çizginin Dışındakiler”

2020 hepimizin ister istemez yavaşladığı bir yıl oldu. Koşturmalı ve bol seyahatli hayatlar bile yerini evde kendini geliştirmeye bıraktı. Bir yanda müthiş bir çaresizlik ve umutsuzluk, diğer yanda ise bu süreci nasıl daha iyi değerlendiririm telaşı var.

İşte bu süreci daha iyi değerlendirmek isteyenler podcastlerle, kitaplarla, filmlerle öğrenmeye devam ediyor. Bu hafta ise birçok farklı ismi ve görüşü bir araya getirerek ufuk açmayı hedefleyen marka etkinliği Brand Week İstanbul var.

9-13 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek Brand Week İstanbul bu yıl ilk kez çevrimiçi düzenleniyor.

“Çizginin Dışındakiler temasıyla gerek markaları, gerek fikirleri, gerekse idealist duruşlarıyla yeni dünyada ‘çizginin dışında’ düşünmeye cesaret edenlerle değişim yaratmak ve değişimin bir parçası olmak isteyenleri buluşturmayı hedefliyoruz” diyor Brand Week İstanbul ekibi.

Geniş bir yelpaze var

Cem Yılmaz, Gülse Birsel, Acun Ilıcalı, Zeynep Bastık gibi popüler isimler de var konuşmacılar arasında, ama dünyanın önde gelen teknoloji firmaları ve reklam ajansları yöneticilerinden Formula 1 yarışçılarına, hatta TED talklarını izlediğimiz ekonomistlere uzanan çok geniş bir yelpaze de var.

Ayrıca Felis Ödülleri, Lovemarks Ödül Töreni, Fark Yaratan Kadınlar, Shortcase ve Geleceğin Liderleri gibi birçok yan etkinlik ve farklı oturum da yapılacak.

Katılımcılara şöyle bir göz atalım:

Marka güvenliğini toplumsal aktivizme dönüştüren teknoloji lideri Nandini Jammi “Markalar, Demokrasi Aktivistine Dönüştüğünde” başlığı altında konuşacak. Dijital insanın izlerini binlerce yıl sonrasına miras bırakan seramik disklerin yaratıcısı, “Dünyanın Kütüphanecisi” olarak da bilinen seramik sanatçısı Martin Kunze, “Gelecekte Ne Kadar Geçmişimiz Olacak?” konusuna değinecek.

Yerlilerin sesi de olacak

İklim krizi konusunda yerlilerin bilgeliğini, genellikle bilim insanları ve kamu yetkililerinden oluşan uluslararası iş birliği topluluklarına aktaran coğrafyacı ve aktivist Hindou Oumarou Ibrahim “Yerlilerin Sesine Kulak Ver” başlıklı bir konuşma yapacak.

Kuzey ve Güney Kutuplarına desteksiz ve tek başına erişen ilk kaşif ‘Üç kutup meydan okuması’nı tamamlayan ilk kişi olarak tarihe geçen Erling Kagge deneyimlerini anlatacak.

En çok ilgi çekenlerden biri ise dünyaca ünlü davranışsal ekonomist ve ödüllü Financial Times köşe yazarı Tim Harford. Tim Harford’ı “İngiltere’nin Malcolm Gladwell’i” olarak tanıtıyorlar, oysa 30 dilde yayınlanan ve milyonlarca satan ilk iki kitabı “The Logic Life” ve “The Undercover Economist” onu tanıtmaya yeter. BBC Radio 4’daki programı “More or Less” şüpheli duran ve oynanmış istatistikleri ele alıyor. Podcast’i “Cautionary Tales” ise felaket ve başarıları inceleyerek önemli dersler çıkarmaya çalışıyor. “Fifty Things That Made the Modern Economy” kitabı ve BBC’deki programıyla geçen yıl Kraliçe Elizabeth tarafından OBE nişanına da layık görüldü. 11 Kasım’da saat 15.00’te “Manipülasyon ve Duyguların Ötesinde: Sayılara Dair Net Düşünebilmek” başlıklı konuşmasıyla katılacak marka haftasına.

Evden takip lüksü

Programı incelerseniz ilginizi çekebilecek daha çok ilginç isim ve konu başlığı var.

Pandemi sürecinde bu organizasyonun gerçekleşmesi büyük bir başarı, evden çıkmaya gerek duymadan böyle bir etkinliği takip edebilmek büyük bir lüks.

Ama tabii çevrimiçi gerçekleşen her etkinlikte olduğu gibi Brand Week İstanbul’da da sosyalleşme eksikliği hissedilecek.