Yeni çağdaş sanat platformu: Kolekta

Türkiye’de genç sanatçılarımızın ilk şansı Mamut Art Project’ti, işlerini koleksiyonerlere tanıtabilmek için iyi bir fırsattı.

Dört yıl önce ise genç sanatçılar için yeni bir fırsat daha ortaya çıktı: BASE.



BASE, bir sanat buluşması.



Tüm Türkiye’nin yeni mezun olan sanatçılarını ilk kez İstanbul’da Galata Rum Okulu’nda, daha sonra ise Akaretler Sıraevler’de aynı çatı altında bir sergide buluşturdu.

Her yıl Mardin’den Antalya’ya, Batman’dan Kayseri’ye, Muğla’dan Sakarya’ya 20 şehirde 30 üniversiteden 100 sanatçıya ait yüzlerce yapıta ev sahipliği yaptı. Resim, seramik, video, heykel, yerleştirme, fotoğraf, baskı, cam ve grafik tasarım gibi pek çok farklı sanat dalından yapıtlar sergilediler.



“Çok büyük bir mezuniyet sergisi gibi” diye özetlediler BASE’i.

BASE Talks’ta birbirinden değerli konuşmacıları da ağırladılar.



Bu ilham verici konuşmaları dinlemek de, yeni nesil sanatçıların da artık işlerini gösterebileceği bir platform olduğunu görmek de, yeni işleri incelemek de ilham vericiydi.

Hatırlatalım, BASE’in dördüncü edisyonunun başvuruları 1 Temmuz’a kadar devam edecek.

Şimdi ise BASE’in yaratıcıları Ali Kerem Bilge, Aslı Boduroğlu ve İdil Bilge, “Türkiye’nin ilk çok kapsamlı online sanat platformu ve arşivi olan yeni girişimimiz Kolekta’yı hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz” diyor.



“Fiziksel mesafenin arttığı bu günlerde sanatı daha erişilebilir kılmanın önemini bir kez daha anlarken, herkes tarafından ulaşılmasının eskiden daha öncelikli bir hale geldiğine inanıyoruz. Gün geçtikçe büyüyecek bu ağ sayesinde sanat alanlarının ve sanatçıların güncel eserlerine kolaylıkla erişmenizi, her ne kadar mekân içerisinde deneyimlemenin yeri ayrı olsa da, zaman ve mekândan bağımsız da görebilmenizi sağlayacak tek bir adres yaratmayı hedefliyoruz” diye de ekliyorlar.



Kolekta, 400’den fazla sanatçıyı, 30’u aşkın galeri ve alternatif sanat alanını, yaklaşık 3500 sanat eserini dijital ortamda www.kolekta.com.tr adresinde bir araya getiriyor.



Peki ama ne zaman?



16 Haziran Salı çevrimiçi ön izleme gününden itibaren.



Film meraklılarına iki sevindirici haber



l İstanbul Film Festivali (12-26 Haziran): İKSV’nin düzenlediği İstanbul Film Festivali bu yıl 39’uncu yılında pandemi nedeniyle iptal edilmişti.

Gelecek yabancı filmlerden 15’inin Türkiye prömiyeri ise geçen ay çevrim içi yapıldı, bu 15 projeyi internet üzerinden evlerimizde izleyebildik.

Çevrimiçi gösterimlere yoğun ilgi oldu, kombine biletler hemen tükendi.



Şimdi ise festivalin ikinci bölümü var sırada.



15 filmlik komedi ağırlıklı seçki 12-26 Haziran’da izlenebilecek.



Unutmadan, her filmi, beş gün içinde, telif hakları nedeniyle Türkiye’de izlemek gerekiyor. Başlattığınız filme ara verirseniz de, bitirmek için 30 saatiniz var.



Biletler 9 TL, 15’ine birden kombine biletse 99 TL.



Kontenjanı kalan filmler için tekli bilet satışları filmonline.iksv.org sitesinde devam ediyor.



l Uluslararası Göç Filmleri Festivali (14-21 Haziran): Onursal Başkanlığı’nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscar’lı oyuncu F. Murray Abraham, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın üstlendiği Uluslararası Göç Filmleri Festivali bu yıl ilk kez 14-21 Haziran’da çevrimiçi gerçekleşecek. Festivalde tüm filmler ücretsiz izlenebilecek.



50’den fazla filmin gösterileceği festivali takip edebilmek için www.festivalscope.com sitesine üye olmak ve sınırlı sayıda gösterim için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.



Sınırlı sayıdaki biletler için rezervasyonlar 13 Haziran’da başlıyor. Kaçırmayın!