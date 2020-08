Zoom için savaş boyaları hazır mı?

Artık her şey tamamen görsellik üzerine kurulu. Instagram’a, Zoom’a ve canlı yayına her daim hazır olma zorunluluğu, dijital çağda makyajın erkekler arasında da popüler hale gelmesine neden oluyor

Pandemi sürecinde izlediğim en iyi canlı yayınlardan biri Marc Jacobs’ın New York’ta bir otel odasında Vogue’a verdiği röportaj, diğeri de Lanvin’in önceki kreatif direktörü Alber Elbaz’ın Business of Fashion’ın sorularını yanıtlamasıydı. Karantina önlemlerine New York’ta bir otel odasında yakalanan Marc Jacobs, aylarca kaldığı otel odasında Zoom’dan bağlandığı canlı söyleşide full makyaj ve inci kolyesini takarak şunu söylüyordu: “Yastayım, şu anda hiçbir şey yaratacak halim yok. Zaten yaratsak da fabrikalar kapalı, üretmek mümkün değil!” Ama bunları söylerken makyajından ödün vermediği görülüyordu. Alber Elbaz ise zombilere atıfta bulunarak “Hepimiz zombi olduk” diyor, bitmek tükenmek bilmeyen Zoom toplantılarından şikâyet ediyordu.

Zombileştiren Zoom’u keşfettik

Evet, hepimiz zombi olduk gerçekten de; artık evin hangi köşesinden Zoom yapacağımızı gayet iyi biliyoruz, hatta Zoom’da arka planımızı istediğimiz gibi değiştirmeye de hâkimiz. Zoom’un kendinden photoshoplu yapan filtresini de hepimiz keşfettik, bir tuşla pırıl pırıl bir cilde sahip oluyoruz; kırışıklıklar, sivilceler anında siliniyor. Zoom’da ya da herhangi bir video görüntülü konuşmada ister istemez en çok kendi görüntünüze takılıyorsunuz. En önemli toplantıda yüzünüzü gözünüzü incelediğiniz oluyor, bu durumda da ister istemez türlü makyaj hilelerine başvuruluyor.

Şimdiye kadar sadece kadınlar makyaj yapıyor sanılıyordu, oysa şimdi Zoom sayesinde ortaya çıktı ki, sadece Marc Jacobs ya da Donald Trump değil, birçok erkek artık makyaj hilelerine başvuruyor; sırf Zoom yorgunluğunun izlerini silebilmek ve Zoom görüşmelerinde daha iyi görünebilmek için…

Gözaltı kapatıcısına rağbet

Rihanna bile makyaj ürünlerini satışa çıkardığı Fenty Skin’de erkeklere özel bir koleksiyon hazırladı. Daha önce TV ve sahneye çıkan erkeklerin kullandığı makyaj hilelerini artık beyaz yakalı erkekler de kullanıyor. Amaç her zaman kameraya hazır olmak ve tabii bunu gerçek hayatta nasıl bir filtre istenildiğine göre hayata geçirmek. En çok kullanılan makyaj malzemesi gözaltı kapatıcısı. Nisan 2020’de geçen yıla oranla internet aramalarında “erkek makyajı” yüzde 80 artmış, diğer en çok arananlar ise “kırmızılıkları kapatmak”, “sivilceleri gizlemek”, “gözaltı torbalarını gizlemek” diye devam ediyor.

Hatta İngiltere’de karantina süresinde Warpaint adlı, Türkçesi savaş boyası olan, erkek makyaj markasının satışlarında büyük bir yükseliş görülmüş, özellikle de fondöten, parlaklığı giderici pudra satışları çok artmış. ABD’de ise bir ankette, 45 yaş altı erkeklerin üçte biri makyaj yapabileceklerini söylemiş.

Ekonomiye parlatıcı etkisi

Zoom etkisinin ekonomiye de etkisi olmuş; erkek bakım ürünlerinin karantina süresinde satışı çok artmış. Hatta bunu gören birçok marka, yeni erkek makyaj ürünlerini piyasaya çıkarmış. Fenty Skin ile kozmetik dünyasına da adım atan Rihanna, markasının sadece kadınlar için olmadığını, herkesin harika bir cilde sahip olmayı hak ettiğini söylemeye başlamış. Markanın sloganı ise “Yeni cilt bakımı kültürü!”

Yeni kültürde BTS gibi K-pop gruplarının da, Jefree Star ve James Charles gibi erkek güzellik influencerlarının da etkisi çok. Haksız da sayılmazlar, hayatımız Zoom ile devam ettiği ve herkes birbirini ekrandan daha da yakından gördüğü sürece, gerçekten de yeni bir cilt bakımı kültürüne ihtiyacımız var, sadece kadınların değil, herkesin!

Erkeklerin makyaj tarihi

Zaten erkeklerin makyajla ilgisi eskiye uzanıyor. Antik Mısırlılar eyeliner kullanırmış, İskoçlar savaş zamanında yüzlerine mavi çizgiler çizermiş, İngiltere’de 18. yüzyılda erkekler yüzlerine kurşun sürerek daha solgun ve pürüzsüz bir görünüme sahip olurlarmış.

Çağımızda ise David Bowie bir makyaj dokunuşuyla sahnede Ziggy Stardust’tan Aladdin Sane’e dönüşmeye başlamış. Prince 1980’lerde allık ve eyeliner kullanmış. Komedyenler Russell Brand ve Noel Fielding, eyelinerı 1990’lar ve 2000’lerde metroseksüel çağa taşımış. Oysa şimdi makyaj eskisi gibi bir şey sembolize etmiyor; tamamen dijital çağda daha iyi görünmek için yapılıyor. Şimdi her şey tamamen görsellik üzerine kurulu. Instagram’a, Zoom’a ve canlı yayına her daim hazır olma zorunluluğunun getirdiği bir şey bu. İşte o yüzden şaşırmıyoruz erkek makyaj ürünlerinin pandemi döneminde artmasına.