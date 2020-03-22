Ek göstergede ilk jest sağlıkçıya olsun

Ek gösterge memurlarda ücreti ve emekli maaşını etkiliyor. Koronavirüse karşı büyük mücadele veren sağlık çalışanlarının da ek gösterge için talepleri var. Sağlık çalışanlarının düşük ücret almamasını ve emeklilikte maaşlarının yarısını kaybetmemelerini sağlamak, onlara verdiğimiz önemi gösterecektir.

Memur ücretlerinde önemli bir ödeme kalemi olan ek gösterge hem görev ücretini, hem de emekli maaşını büyük oranda belirliyor. Ek göstergenin özellikle kamu görevlilerinin emekli maaşlarını doğrudan etkilediği düşünüldüğünde memurların eğitim durumu, kariyerleri, yaptıkları işin önem derecesi ile orantılı bir ek gösterge almaları daha da değer kazanıyor.

Bu çerçevede kamuda ek gösterge konusunda bugüne kadar pek çok talep ortaya çıktı. Bilhassa 3600’den düşük ek göstergesi olanlar, göstergelerinin artması yönünde isteklerini sürekli gündemde tuttular.

Nitekim, öğrenim durumları ve unvanları aynı iken ek göstergesi 3600 olanla 3600’den düşük olan bir kamu çalışanı arasında emekli maaşı açısından aylık yaklaşık 832 TL’lik bir fark oluşabilmekte.

Standardı yok...

Ek gösterge uygulamasının belirli bir standardı da bulunmuyor. Farklı hizmet sınıflarında farklı ek gösterge çizelgesi uygulanıyor, kadroları “Yardımcı Hizmetler Sınıfında” bulunan personel ek gösterge uygulamasından faydalanamıyor.

Bunun yanı sıra 657 sayılı Devlet memurları Kanununun 67. ve 68. maddeleri kamu görevlilerinin derece yükselmesini üst derecelerden boş bir kadronun varlığına bağlamıştır. Bu nedenle birçok kamu görevlisi gerekli şartları taşıdığı halde üst derecelerde boş kadro bulunmaması nedeniyle hak ettikleri derecelere yükselememektedir. Ek gösterge bir taraftan memur maaşlarının bir unsuru olurken diğer taraftan yaşlılık aylığı ve emekli ikramiyesi tutarını doğrudan etkilemektedir.

Emeklilikte maaşın yarısı kaybolmasın

Kovid-19 tehlikesine karşı sağlıklarını hatta hayatlarını ortaya koyarak verdikleri mücadele ile gündeme gelen sağlık çalışanları bakımından ek gösterge konusunda bugüne kadar birçok talep ortaya çıktı. Sağlık çalışanları arasında 1. dereceye ulaşmış olan doktorlar 3600 ek gösterge almaya hak kazanırken bu derecenin altında kalan hekimler ile yüksek hemşire, hemşire, ebe, sağlık memuru dâhil olmak üzere 4 yıllık lisans mezunu sağlık çalışanları en fazla 3000, yüksekokul mezunu sağlık çalışanları ise en fazla 2200 ek gösterge alabilmekteler. Diğer sağlık personeli ise 1500 ek gösterge almakta.

Son gelişmeler sonrasında önemini çok daha iyi kavradığımız sağlık çalışanlarının düşük ücret almaması, emekli olduklarında maaşlarının yüzde 50’den fazlasını kaybetmemelerini sağlamak milletçe onlara verdiğimiz önemin sadece küçük bir kısmını oluşturacaktır.

ÖZEL VE BÜTÜNCÜL FORMÜL ÇÖZÜM SAĞLAR

Sağlık Hizmetleri Sınıfı içerisinde doktorlar, hemşireler ve diğer meslek mensupları bakımından bütüncül bir iyileşme sağlanabilir. Sadece hemşirelerin ek göstergelerinin artırılması durumunda hemşire ile doktorun ek gösterge rakamları ve emeklilik hakları eşitlenir. Dolayısıyla bunu yapmak yerine, hemşireler ile ebe, sağlık memuru gibi unvanlar arasında da adaletli bir yapı kurmak gerekir.

Yani sağlık hizmet sınıfımız için özel ve bütüncül bir düzenleme yoluna gidilmesi gerekir. Bu çerçevede halihazırda 3600 olan doktorların ek göstergelerinin 4800’e, 3000 olan ebe, hemşire, sağlık memuru gibi sağlık lisansiyerlerinin ek göstergelerinin 3600’e, 2200 olan yükseköğrenim gören diğer sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin 3000’e, 1500 olan diğer sağlık çalışanlarının ek göstergelerinin ise 2300’e çıkarılması en doğrusu olur.

Ayrıca, Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin sorunlarının çözümü için Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeline de ek gösterge verilmesi ve kadro durumuna bakılmaksızın tüm personelin eğitim durumlarına göre yükselebilecekleri en üst derecelere çıkmalarının sağlanması için mevzuat değişikliği gerekir.

İkramiye verilsin

Böyle bir düzenleme hem Sağlık Hizmetleri Sınıfı içindeki hiyerarşik yapının korunmasına hem fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarına minnet borcumuzun bir nebze olsun yerine getirilmesine hem de küresel bir felakete dönüşme potansiyeli olan bu salgın günlerinde canla başla mücadele eden ve en önemli dayanağımız olan sağlık çalışanlarına bir moral motivasyon kaynağı olacaktır.

Sağlık çalışanlarına bu olağanüstü dönemde ortak bir ikramiye düzenlemesi de gündeme gelebilir. Canlarını hiçe sayarak mücadele eden sağlık çalışanlarımıza ne yapsak az kalır...