Aile sağlığı çalışanlarından mesaj var

Sağlık çalışanlarımız neredeyse bir yıldır canla başla çalışarak Kovid-19’la mücadelenin baş aktörleri oldular. Dünyada ölüm sayıları bu kadar yüksekken, çok büyük maddi olanaklara sahip ülkelerin sağlık sistemleri çökmüşken, ülkemizde hastalarımıza hizmet sunumunda çaresiz kaldığımız bir dönem yaşamadık. Bu kesinlikle tüm sağlık çalışanlarımızın ortak başarısıdır.

Şimdi Aile Sağlığı Merkezlerinde ve hastanelerde aşılamalar başladı. Dünyada görülmemiş bir hız ve organizasyonla sağlık çalışanları kendilerini aşıladı ve aynı hızla sırası gelen vatandaşlarımıza ulaşıp aşılarını yapmaya devam etmekteler. Bu organizasyonda Aile Sağlığı Merkezlerinde görevli Aile Sağlığı Çalışanları vatandaşı korumak için çok büyük bir görev ve sorumluluk üstlenmiş durumda.

Pekiyi bu aşıyı uygulayan sağlık çalışanlarını kim koruyacak?

Bağışıklama programı ile Aşı uygulayan ve vatandaşı koruyan Kamudışı Aile Sağlığı Çalışanları devlet tarafından korunmaya muhtaç...

Heyet Raporu

Askerlik Süresince Ücretsiz İzin

Doğum sonrası ücretsiz izin

Yer Değiştirme

Eş durumu tayin

Emeklilik Tazminat hakkı bulunmayan



Kamudışı Aile Sağlığı Çalışanları toplumun sağlığını koruduğu gibi kendi mesleki hayatının da korunmasını istiyor.

Aile Hekimliği Sisteminde 10 yıldır tek bir özlük hakkı olmadan hizmet veren 3600 Aile Sağlığı Çalışanı var.

Kamu personeli ile Aile Sağlığı Çalışanı istihdamı sağlanamayan birimlere Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanları getirilmişti. Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanına 10 yıl önce özlük hak tanınmadan 2 yılda bir çalışanı korumayan sözleşmeler imzalatılarak süreç bugüne kadar devam ettirildi. Bu süreçte sosyal hayatı değişen kamudışı sağlık çalışanlarının özlük haklarına ihtiyacı doğmuştur. 10 yıldır sistemin devamlılığını sağlayan 3600 Kamu Dışı Aile Sağlığı Çalışanının en büyük sorunu iş güvencesi olmaması, geleceğe güvenle bakamamasıdır.

10 yıldır aile bütünlüğü olmadan hizmet vermeye devam ediyorlar. Tayin hakları olmadığı için eşler farklı illerde çalışıyor, bu nedenle çocuklar anne veya baba özlemi içerisinde büyümeye devam ediyor.

Çözüm aslında basit ve net. Kamudışı 3600 Aile Sağlığı Çalışanına kadro verilerek Aile Hekimliği sisteminde ki bu uygulamadan vazgeçilmesidir.

Vekil ebe ve hemşirelerinde mesajı aynı

Aynı durum yine 11 yıl önce hayata geçirilen vekil ebe/hemşireler içinde geçerli. Yurdun ücra köylerinde sağlık evlerinde tek başlarına görev yapan 869 vekil ebe/hemşire hiçbir özlük hakkına sahip değil, kadroları yok.

Sistem içerisinde unutulduğunu düşünen bu grupların seslerini duyurmak istedik. Ben sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin KOCA ’nın onlara en azından bu dönemde özlük haklarını, kadrolarını vererek gönüllerini alacağına inanıyorum.