Bağırsakları korumanın bitkisel yolu

Ayurvedik bir bitki olan Triphala’nın bağırsak mukozasını dengelemeye yardımcı olduğu ve bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin üremesini teşvik edebileceği belirtiliyor

Pandemi sürecinde danışanlarımdan aldığım bildirimlerde egzersizin azalması ve buna bir de stresin eşlik etmesi yüzünden kabızlık şikâyetlerinin arttığını gözlemliyorum. Kötü beslenme ve yetersiz sıvı tüketimi de burada dikkat edilmesi gereken noktalardan. Yanlış beslenme alışkanlıkları bağırsak floranızı etkiliyor ve sindirim sistemi problemleri yaşamanıza sebep olabiliyor.

Kabızlık probleminin çözümü aslında nedeninde saklı diyebiliriz. Yani doğru beslenme ve düzenli egzersizle bu sorunu büyük ölçüde çözmek mümkün. Konstipasyon yani kabızlığı, basit bir anlatımla bağırsak hareketlerinin yetersiz olması diye tanımlayabilirim. Kabızlık probleminden kurtulmak için bazı kontrolsüz ürünlerin kullanılması ise yapılan en büyük yanlışlardan biridir; çünkü bu ürünler bağırsaklarınızdaki faydalı mikroorganizmaları da kaybetmenize yol açabiliyor. Böylelikle bağırsak tembelliği gibi bağırsak problemleriyle de karşılaşılabiliyor. Yani şikâyetinize çözüm ararken aslında vücudunuzda başka bir sorun yaratmış oluyorsunuz.

Bitkilerin gücüne inanın

Son dönemde insanlar sağlıklarını koruyabilmek için kimyasal ilaçlar yerine daha doğal fitoterapi ürünlerini tercih ediyor. Besinlerin hastalıklardan korunmada veya tedavide ilaç olarak kullanılması aslında çok eski zamanlara dayanıyor. Hipokrat’ın çok kıymetli sözünü hatırlayalım: “Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun.” Dolayısıyla aslında hepimiz bir şekilde birçok besinden faydalanıyor, şifa buluyoruz. Bu anlamda araştırmaların yapılmasını ve fitoterapi bilminin daha da ilerlemesini çok önemsiyorum. Bitkilerin, besinlerin ilaçlar yerine kullanılması hepimiz için çok değerli.

Triphala’yı daha önce duydunuz mu?

Hangi bitkiler bağırsak sağlığına yarar sağlıyor, diye soracak olursanız Triphala, bağırsak sağlığındaki olumlu etkileriyle son zamanlarda konuşulan bitkilerden. Rezene tohumu özütleri ve sinameki yaprağı da kabızlıkta etkili diğer bitkilerden. Bu bitkiler özellikle gaz spazmlarına karşı oldukça etkili. Dolayısıyla kabızlığın yanı sıra spazmların azalmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatmaya da destek sağlıyorlar. Fakat sinamekinin kontrolsüz kullanımında, bağırsak yüzeyinde villus adı verilen sindirime yardımcı dokularda tahribata sebep olabileceğine dikkat etmekte fayda var!

Triphala, ayurvedik bir bitki ve temelde 3 bitkinin karışımından oluşuyor. Yapılan çalışmalarda bağırsak mukozasını dengelemeye yardımcı olduğu ve bağırsaklarınızdaki yararlı bakterilerin üremesini teşvik edebileceği belirtiliyor. Antioksidan etkisiyle de bağırsak mukozasını onarıyor. Gastrointestinal bozukluğu olan hastalarda yapılan bir çalışmada, Triphala bitkisinin kabızlığı, karın ağrısını ve şişkinliği azalttığı ve bağırsak hareketlerinin sıklığını ve tutarlılığını iyileştirdiği sonucuna ulaşılmış. Okuduğum bir başka çalışmada ise sinameki özü ve Triphala ile tedavi edilen hastalar, kabızlık semptomlarında önemli iyileşmeler göstermiş.

Doğal olmalı

Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise bu bitkileri evde kullanarak faydalı olan dozlarını yakalamamızın ne yazık ki çok zor olduğu. Fayda sağlayabilmek için yeterli dozda tüketmek gerekiyor. Bu sebeple özel ekstre kombinasyonlarının tercih edilmesini tavsiye edebilirim; ancak bu konuda da güvenilir markaların kullanılması önemli. Bir ürün kullanıyorsanız kullandığınız ürünün doğal olmasına dikkat edin! Bağırsak mukozanızı desteklemesinin çok önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Tuvalete çıkma anında spazm oluşturmaması ve bağırsak tembelliği yaratmaması da diğer önemli noktalardan.