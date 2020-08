Bayram sonrası sebze meyve tüketimine ağırlık verin

Kurban Bayramı’nda ister istemez et tüketiminiz artacak ve sebzeyi, meyveyi ihmal ettiğinizin belki farkına bile varmayacaksınız! O zaman bayramdan sonra, sağlık için çok faydalı olan sebze meyve ağırlıklı beslenmeye ağırlık vereceğiz.

Hayvansal kaynaklı et tüketiminin en yoğun olduğu dönem Kurban Bayramı’dır. Siz de bu bayramda porsiyonlara pek dikkat etmeyerek yoğun et ve et ürünleri tükettiyseniz ihtiyacınızın üzerinde kolesterol, yağ ve kalori almış olabilirsiniz. İtiraf edin, bayram süresince en çok ihmal ettiğiniz besin grubu da sebze ve meyveler oldu değil mi? Hayvansal ürünler posa içermediği için, sebze ve meyve tüketimi de azalınca, bu dönemde bağırsak hareketlerinin yavaşlamasıyla kabızlık problemi de kaçınılmazdır. Dolayısıyla bayramdan sonra düzenli sebze ve meyve tüketimi oldukça değerlidir. Düzenli sebze ve meyve tüketiminin sağlık için birçok faydası var. Yüksek oranda sebze tüketenlerin aşırı kilolu olma ihtimali ve kalp hastalıklarına, bazı tip kanserlere yakalanma riski azalır. Ayrıca sebze ve meyve tüketiminin Tip2 diyabet, felç, kronik akciğer ile bazı bağırsak hastalıklarına ve hipertansiyona karşı koruyucu etki gösterdiği de bilinir. Sebze ve meyveyi çok tüketen daha yaşlı insanlarda hafıza kaybı oranının daha düşük olduğunu ortaya koyan çalışmalar da var.

Her sebze, meyve ona özel fitokimyasalları içerir. Fitokimyasallar meyve ve sebzelerde bulunan, besin değeri olmayan kare-tenoid, flavonoid, allium, vb. bioaktif kimyasal maddelere verilen ortak sıfat. Bu maddeler meyve ve sebzelerdeki vitaminlerle birlikte çalışarak antioksidan etki gösterir, hormonal sistem ve detoksifikasyon enzimlerini düzenleyici ve bağışıklık sistemi için önemlidir.

Çorbaların gücü adına!

Bayramda çok abartanlar için sonrasında dengelemek adına bayram sonrası öğünleri daha hafif tutmakta fayda var. Öğle, akşam yemeklerinde bol sebzelerden oluşan sıcak ya da soğuk ayran aşı gibi çorbalara yer verebilirsiniz. Örneğin kabakla yapılan vicdan çorbası bayram sonrası dengeleme menülerinin olmazsa olmazı. Sindirim sisteminizi rahatlatıp kabızlık şikâyetinizi hafifletirken, düşük kalorili ve su içeriği yüksek sebzelere sahip olmasıyla ödem atmada oldukça etkili. Bir öğünde sınırsız tüketebileceğiniz vicdan çorbasının yanına yoğurt ve salata ekleyebilirsiniz. Enerji ihtiyacınıza göre tam tahıllı ekmeklerle de öğünü destekleyebilirsiniz.

VİCDAN ÇORBASI

Malzemeler:

- 2 adet kabak

- 2 soğan

- 2 domates

- 2 yemek kaşığı bulgur

- 2-3 diş sarımsak

- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

- 1 demet nane

- 1 demet maydanoz

- 1 demet dereotu

- Kuru nane, kimyon, karabiber

Yapılışı: Kabak, soğan, domates küp küp doğranır. Sarımsaklar bıçak yardımıyla hafifçe ezilir. Nane, maydanoz ve dereotu çok ince olmayacak şekilde doğranır veya elle parçalanabilir. Tüm malzeme 1 tatlı kaşığı zeytinyağıyla hafifçe sotelenir. Üzerine 2-3 bardak su ilave edilerek sebzeler yumuşayıncaya dek pişirilir. Dilerseniz blender yardımıyla püre haline getirilebilir veya taneli olarak da içilebilir.

SOĞUK YAZ ÇORBASI

Malzemeler:

- 200 gram yoğurt

- 1 su bardağı soğuk su

- 2 yemek kaşığı nohut

- 3 yemek kaşığı karabuğday

- 1 adet küp doğranmış salatalık

- Çeyrek demet dereotu

- Az tuz.

Yapılışı: Nohut ve karabuğdayı haşladıktan sonra bütün malzemeleri karıştırın, dilerseniz sarımsak da ilave ederek tüketebilirsiniz.