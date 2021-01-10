En sevilen kış kalorileri

İçinizdeki iştah canavarını kış mevsiminin vazgeçilmezleriyle baskılayabilir, ara öğünleri güzelleştirebilirsiniz

Havalar iyice soğudu, kış geç de olsa etkisini gösteriyor. Bir de kar yağsa sanki her şey tamam olacak… Yaz yaklaştıkça formuna dikkat edenlerin sayısı artarken, kışın kilo alma eğilimi daha fazla olabiliyor. Hava daha erken kararıyor, soğuklar başlıyor, herkesin aklında pandemi sürecinin ne zaman biteceği dolanıp duruyor. Böyle zamanlara yorgunluk ve stres de eklenince hem tatlı krizlerinin hem de yeme ataklarının sayısı artabiliyor.

Birçok kişi uzun süredir evden çalışıyor ve danışanlarımdan gözlemlediğim kadarıyla egzersize ayrılan sürenin azalmasından dolayı bu durum biraz daha önemli. İçinizdeki iştah canavarını kış mevsiminin vazgeçilmezleriyle baskılayabilir, ara öğünlerinizi güzelleştirebilirsiniz. Tabii ki bunları ne ölçüde tüketmeniz gerektiğine dikkat ederek…

Dört dörtlük öneriler

1-Sıcak çikolata

Bir bardak sıcak çikolata kış akşamlarında birçok kişinin tatlı isteğini bastırmaya yardımcıdır. Ayrıca kalsiyum ihtiyacınızı karşılama konusunda da destekleyicidir. Protein içeriğiyle uzun süre tok hissetmenizi de sağlar. Sıcak çikolatada bulunan flavonoidler, kan damarı duvarlarını serbest radikallerden koruduğu için sağlık açısından faydalıdır. Hazır olanlar yerine, evde kakao veya çikolatayla yapmayı deneyebilirsiniz. Eklenmiş şeker ve şurup olmadan sıcak çikolatanın sağlıklı bir atıştırmalık olacağını göz önünde bulundurun. Ancak tüketimine dikkat etmek gerekir. 1 bardak sıcak çikolata, ortalama 250 kaloridir. Bu kaloriyi yakmak için yaklaşık yarım saat hızlı tempoda dans edebilirsiniz.

2-Sahlep

Sahlebin orkide ailesinden bir bitkinin toprakaltı yumrularından elde edildiğini biliyor musunuz? Bu yumrular su veya sütle kaynatıldıktan sonra kurutularak toz haline getirilir ve kıvam artırıcı olarak dondurmada ya da doğrudan sahlep olarak kullanımımıza sunulur. Sahlep bağırsak hareketlerini artırmaya yardımcıdır. Sütle birleşince protein kaynağına dönüşür, ancak içindeki şekeri düşündüğümüzde kontrollü tüketmekte fayda var. 1 bardak sahlep içtiğinizde yaklaşık 200-220 kalori aldığınızı ve bu kaloriyi yakmak için yaklaşık 45 dakika yürüyüşe ihtiyacınız olduğunu sakın unutmayın!

3-Boza

Boza ülkemizde genel olarak darı irmiği, şeker ve sudan yapılır. Ancak farklı bölgelerde yulaf, buğday ve arpa da kullanılabiliyor. Boza tüketimi artık eskisi gibi değil. Daha çok pastane ve marketlerde paketlenmiş olarak her mevsim bulmak mümkün. Mahalle bakkallarımızın tükenmesi gibi sokak bozacılarını da pek duyamaz olduk. Bozanın mayalanması sırasında ürettiği laktik asidin sindirimi kolaylaştırıcı etkisi var. İçindeki aktif mayalar sayesinde postbiyotik özellik taşıdığını da söyleyebiliriz. Süt artırıcı özelliği nedeniyle hamileler ve vitamin kaynağı olarak sporcular da tüketebilir. Ancak bozanın kalorisi pek masum değil. Bir ufak bardak bozada yaklaşık 350-400 kalori var. Bu kaloriyi yakmak içi 40 dakika orta tempoda bisiklete binmeniz gerekiyor.

4-Kestane

Kış denilince akla ilk gelen atıştırmalıklardan biri şüphesiz ki kestane. Kestane, başta nişasta olmak üzere iyi kalitede sindirilebilen lifli bir karbonhidrat kaynağıdır. Bu nedenle ekmek yerine geçen besinler arasındadır. Yaklaşık 3-4 kestane, bir dilim ekmeğe eşittir. B1, B2, B3, B6 gibi B grubu vitaminlerini; kalsiyum, demir, magnezyum ve bakır gibi mineralleri de içerir. Ortalama bir kestane 20 kalori diyebiliriz. 3-4 tane kestane ve yanına sütle ara öğünlerinizi güzelleştirebilirsiniz. Sobada, tavada veya haşlayarak... Tadına doyulmaz bir lezzet olduğunun farkındayım, ama ölçüyü kaçırmamanız gerektiğinin de altını çizmeliyim. 1 bardak süt ve 3-4 tane kestane egzersiz karşılığı olarak yaklaşık 25 dakika normal tempoda koşmanız demek...

Kestaneli narlı muhallebi (6 porsiyon)

Malzemesi

3 yemek kaşığı yulaf kepeği

2 su bardağı az yağlı süt

1 tatlı kaşığı vanilya

1 yemek kaşığı bal

10 adet haşlanmış kestane

Yarım nar

Yapılışı: Kestaneler üzeri çizilerek haşlanır ve kabukları soyulur, sütle birlikte robottan geçirilir. Daha sonra kestane ve süt karışımı, yulaf ezmesi ve vanilya ocakta pişirilir. Muhallebi kıvamına gelince altı kapatılır ve bal ile nar taneleri eklenerek karıştırılır. Üzeri yine narla süslenerek 2-3 saat buzdolabında bekletildikten sonra tüketilebilir.