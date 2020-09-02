KRONİK AĞRILAR VE BESLENME

Tedavilerden yanıt alamadığınız, uzun süre tedavi gerektiren ve 12 haftadan uzun süren ağrılar “kronik ağrı” olarak karşımıza çıkıyor. Romatoit artrit, inflamatuar bağırsak hastalığı gibi bazı otoimmün hastalıklar da bu kronik ağrılarla doğrudan ilişkili.

Endometriozis, sırt ağrısı, fibromiyalji, osteoartritler, migren kronik yani uzun süreli ağrıya neden olan diğer durumlara örnek verilebilir. Bağışıklık sistemi ve hormonal sistemdeki problemler de kronik ağrı sorununa neden olsa da, kronik ağrı deyince akla ilk gelenlerden biri inflamasyon oluyor. Özellikle kronik inflamasyon kronik ağrıları tetikleyebiliyor. Peki, beslenmeyle inflamasyonu önleyebilir miyiz?

İnflamasyonu azaltın

İnflamasyon, romatoit artrit ve iltihaplı bağırsak hastalıkları gibi otoimmün hastalıklarla ilişkili semptomları kötüleştirebiliyor. Kronik inflamasyon durumunun kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi durumların gelişiminde merkezi bir rol oynadığı da unutulmamalı. Bunun için hayatınızda 5 maddeyi rutininiz olarak benimsemeniz çok önemli.

1- Sigarayı bırakın

2- Uykunuzu düzene sokun

3- Dengeli beslenin

4- Omega 3 kaynaklarınızı diyetinize ekleyin.

5- Sağlıklı yağları tüketin.

Çeşitliliği hedefleyin

Bağışıklık sisteminize yardımcı olmak ve böylece kronik inflamasyonu azaltmak için beslenme planınızda çeşitliliği sağlamanız şart.

Yüksek fruktozlu mısır şurubu, basit şeker içeren hamur işleri veya tatlılar, işlenmiş et, beyaz ekmek yiyeceklerden uzak durmanız gerekiyor. Bunun yerine çeşitliliği hedefleyebilirsiniz. Örneğin, tabağınızın yarısı tam tam tahıl ürünleri, balık, kurubaklagiller, yağlı tohumlar gibi sağlıklı proteinlerle doldurun. Diğer yarısını ise meyve ile birlikte çoğunlukla sebzelere ayırın. Tereyağ gibi doymuş yağlar yerine zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar kullanın.

Zencefil ve zerdeçal

Hem zerdeçal hem de zencefilin, bağışıklık fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olarak inflamasyon seviyelerini azaltabileceğini biliyor musunuz? Her ikisi de ağrı hafiflemesine, mide bulantısını azaltmaya, hastalık ve enfeksiyona karşı korumaya yardımcı ve ayrıca bağışıklık işlevini güçlendirmede de rol oynuyor.

Araştırmalar, zerdeçalın aktif bileşeni olan kurkuminin özellikle artritin neden olduğu ağrıyı azaltmada etkili olduğunu gösteriyor.

Osteoartritli 120 kişide yapılan bir çalışmada, 3 ay boyunca günde 1 gram zencefil tüketiminin inflamasyonu etkili bir şekilde azalttığı ve inflamasyon sürecinde anahtar rol oynayan bir molekül olan nitrik oksit seviyelerini düşürdüğü bulunmuş.

NIGHTSHADES SEBZELER OTOİMMÜN HASTALIKLARDA ZARARLI MI?

Nightshade sebzeler terimini daha önce duymamış olabilirsiniz, peki ya size patlıcangiller desem? En sık tüketilen patlıcangillere patates, domates, biber ve patlıcanı örnek verebiliriz. Bazı uzmanlar patlıcangillerin yapraklarında veya saplarından bulunan, alkoloit adı verilen bileşiklerin bağırsak hastalıklarına ya da diğer otoimmün hastalıklara katkıda bulunabileceğini söylüyor. Hastalığı bulunan bireyler, ağrılarına olumsuz katkıda bulunduğuna inanarak patlıcangilleri diyetlerinden çıkarmayı tercih edebiliyor. Fakat patlıcangillerin otoimmün hastalıklara katkıda bulunduğuna dair bir bilimsel kanıt yok! Yani bu konu hâlâ tartışmaya açık. İçerdikleri vitamin ve minerallerle sağlığınız için birçok fayda sağladıklarını unutmayın. Örneğin biber demir emilimini artırmaya yardımcı olmak dâhil olmak üzere birçok sağlık yararı sağlayabilen C vitamini içerirken, domates içerdiği likopenle inflamasyonu azaltmaya yardımcı oluyor.