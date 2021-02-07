Mevsim sebzelerinin gücü

Şubat ayının ilk haftasını geride bırakırken ben de bu ayın sebzelerinin size iyi gelecek özelliklerinden bir kez daha bahsetmek istedim. Çünkü her mevsim meyvesi ve sebzesinin kendine özel faydaları var

Sebze meyve alışverişlerinizde sepetinize ne sıklıkla brokoli, karnabahar, lahana, brüksel lahanası gibi turpgilleri ekliyorsunuz? Bu konuda okuduğum yeni bir araştırmada bu sebzelerin daha fazla tüketimiyle kadınlarda daha az yaygın kan damarı hastalığı arasında bir ilişki olduğu bulunmuş. British Journal of Nutrition’da yayımlanan çalışmada turpgillerin içeriğindeki K vitaminin kan damarlarındaki kireçlenme sürecini engellemede rol oynayabileceğini belirtiyorlar. Araştırmada her gün bu sebzeleri 45 gram ve üzeri tüketen kadınların daha az tüketenlere göre damarlarında aşırı kalsiyum birikme olasılığının yüzde 46 daha düşük olduğu bulunmuş. Bu araştırmadan da yola çıkarak şubat ayı sebzelerinden brokoli, brüksel lahanası tüketiminizi bir kez daha gözden geçirmenizi öneriyorum.

Elbette bu beslenme planınızda bulunması gereken tek sebze grubunun turpgiller olduğu anlamına gelmiyor. Genel sağlığınız için sofranızda farklı çeşitte sebze ve meyveye yer vermenin çok önemli olduğunu unutmayın. Sebze ve meyvelerin antioksidan kapasitesi ve içerdikleri yararlı vitamin mineraller ile Kovid-19 üzerinde de olumlu etkileri var. Bu konuda çalışmalar yapılmaya devam ediliyor ve ben de yakından takip ediyorum. Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu’nun (EFSA) Avrupa Gıda Tüketimi Veritabanı kullanılarak yapılan bir çalışmasında Kovid-19 ölümlerinde sebzelerin potansiyel rolü araştırılmış. Bazı sebzelerin günlük alımındaki ortalama her gram artış için, Kovid-19’dan ölüm riskinin 11 kat azalarak yüzde 13.6’ya düştüğü görülmüş. Bu sebzeler arasında lahana ve salatalık ise ilk sıralarda geliyor. Lahanagillerden bahsetmişken yıllardır danışanlarıma önerdiğim ve çok sevdiğim yağ yakan lahana çorba tarifini de sizlerle paylaşmak istiyorum.

K vitamini hakkında yeni araştırma

Geçtiğimiz ay Danimarka’da yapılan bir çalışmada, Kovid-19 ölüm oranının K vitamini ile güçlü bir şekilde ilişkili olabileceği bulunmuş. Araştırmacılar K vitamini eksikliğinin akciğer dokusunda kireçlenmeyi ve ardından elastik liflerin bozulmasını artırarak Kovid-19 hastalarında daha şiddetli akciğer hasarına yol açabileceğini belirtiyor.

K vitamini, hayvansal ve bitkisel yiyeceklerin çoğunda bulunur. En zengin kaynakları, ıspanak gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kahve, çay ve balıklardır. K vitamini, karaciğerde protrombinin yapımında görevlidir. Protrombin, kanın pıhtılaşma etmenidir. K vitamini yetersizliğine insanlarda pek rastlanmaz. Yeşil yapraklı sebzeleri sofranızdan eksik etmeyin.

Fakat altını çizmek istiyorum kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız diyetteki K vitamini miktarına özen göstermenizde fayda var. Çünkü K vitamininden zengin yiyeceklerle beslendiğinizde kullandığınız ilacın etkisi azalabiliyor. Korkmayın, doktorunuza, beslenme uzmanınıza danışarak dengeli beslendiğiniz sürece bu süreci çok rahat yönetebilirsiniz.

YAĞ YAKAN LAHANA ÇORBA

Malzemeler;

6 orta boy soğan

3 diş sarımsak

Yarım beyaz lahana (küçük boy)

2 kapya biber

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kimyon, karabiber, zerdaçal

Yarım çay bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı biber salçası,

1 demet maydanoz

Hazırlanışı:

Soğanlar küp küp doğranır. Sarımsaklar bıçak yardımı ile hafifçe ezilir. Lahana ve kapya biber doğranır. Malzeme 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile hafifçe sotelenir. Kimyon, karabiber, zerdeçal, yarım çay bardağı yeşil mercimek, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 demet maydanoz ve 2-3 bardak su ilavesiyle sebzeler yumuşayıncaya değin pişirilir. Dilerseniz blender yardımı ile püre haline getirebilir veya taneli olarak da içilebilir.

Şubat ayı sebzeleri

Kereviz, pırasa, karnabahar, ıspanak, lahana, marul, roka, biberiye, nane, maydanoz, tere, brüksel lahanası, pazı, havuç, şalgam, pancar.

Şubat ayı meyveleri

Mandalina, portakal, elma, armut, yerli muz, ayva, nar.