Uzun zamandır sürdürülebilir beslenme, atığı azaltma, israfı önleme ve gezegeni besleme konusunda çalışmalarımı ve hassasiyetimi biliyorsunuz. Birlikte çalışmaktan çok mutlu olduğum Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO her yıl kuruluş yıl dönümü olan 16 Ekim’i Dünya Gıda Günü olarak kutluyor. Kuruluşunun 75. yılı olan bu yıl için temasını “Besleyelim, büyütelim ve hep birlikte sürdürelim” olarak belirledi. Tükettiğimiz her gıdanın arkasında, aslında onu yetiştiren, hasat eden, üreten, taşıyan ve satan onlarca belki de yüzlerce gıda kahramanımız var. İşte bu yılın temasıyla birlikte hafta boyunca gerçekleşen çok sayıda etkinlikle gıda kahramanlarımızı bir kez daha hatırladık ve onlara teşekkür ettik.

Geçtiğimiz hafta yine benzer gündemde diğer önemli konu ise FAO ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyasının ”Sen de Söz Ver’’ basın lansmanı idi. Tarım Ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli Bey ile birlikte benim de açılış konuşması ve moderasyonunu yaptığım bu basın lansmanında ülkemizdeki her bireyin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu alması için çağrıda bulunduk

Hedef 2 milyon imza ile dünya rekoru kırmak ve “Söz Ver “farkındalık çalışmasıyla örnek olmak. Gıda kaybı ve israfını azaltmak için gerek meslektaşlarım, gerek sizlerden bu kampanyaya olan destekleri görmek beni mutlu ediyor.

Şu anda dünya nüfusunu beslemek için yeterli gıda var iken 2 milyardan fazla insanın yeterince güvenilir ve besleyici gıdaya düzenli erişimi yok. Açlığın ve dengesiz beslenmenin olmadığı bir dünyayı hayallerden gerçeğe taşımak için hepimize düşen bir rol var. Beslenme planınıza sağlıklı gıdalar tercih etmeye çalışarak ve israf etmemek için çaba göstererek olumlu katkıda bulunmak mümkün. Böylelikle herkesin gıdaya erişmesine katkıda bulunabilir, sağlıklı beslenebilir ve gıdamızı koruyabiliriz.

2050’de dünyayı neler bekliyor?

Dünyada 821 milyon insan açlıkla mücadele ediyor, yani her 9 insandan biri aç. Buna karşılık 1.3 milyar ton gıda israf ediliyor, bu üretilen gıdanın 3’te 1’inin çöpe gittiği anlamına geliyor. İsraf edilen gıdayı oluşturmak için gerekli alan ise Çin’in yüzölçümü kadar. 2020 yılında dünya nüfusu 7.8 milyar iken, 2050 yılında bunun 10 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte, gıda talebinde %60, sera gazı salınımında ise %50 artış bekleniyor.

Buna paralel olarak, karasal biyoçeşitlilikte %10, kişi başı arazi varlığında %24, tarımda kullanılan suda %24, birim alandaki verimde ise %8 azalış bekleniyor.

Tarım ve gıdada gelecek 10 yılda öne çıkacak bazı

konular ve kavramlar gıda milliyetçiliği ve yerli üretim, sera gazını azaltan üretim yöntemleri, gıda okur yazarlığı ve gıda güvenilirliği olacak. Dünyadaki gıdanın yüzde 80 gibi çok büyük bir oranını aile çiftlikleri üretiyor. Küçük aile çiftçiliğini desteklememiz gerektiğini her fırsatta söylüyorum, önümüzdeki günlerde de hep konuşacağız gibi duruyor.

Ülkemizde durum

Ülkemizde de maalesef yılda 18 milyon ton gıda çöpe gidiyor. 625bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarı olarak düşünebilirsiniz. Yine buna karşılık 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç ise obez. Bu gidişatın engellemek için dengeli ve sağlıklı beslenmek ve gıda israfının önüne geçmek şart. Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık kampanyası bu anlamda eylem planlarıyla bu gıda atıklarını azaltmayı hedefliyor.

Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’nin basın lansmanında vurguladığı gibi, temiz su kaynaklarımızı korumak için de israfın önüne geçmemiz gerekiyor. 1 kg et için 15.5 bin litre su, 1 kg peynir için 5 bin litre su, 1 kg pirinç için 3.4 bin litre su ve 1 kg domates için 184 litre suya ihtiyaç var. Yani daha basit bir anlatımla, tek bir domatesin sofranıza gelene kadar 13 litre suyu tükettiğini düşünün, israf etmeden önce 13 litre suyu da boşa harcayacağınızı hatırlayın.

Haydi, hep birlikte söz verelim

Daha güzel bir gelecek için Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık kampanyasında hep birlikte söz verme zamanı.

Ben boğazımdan geçen her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz verdim.

SofranaSahipCik.com’a girip “SEN DE SÖZ VER”.

Dünyada en çok imza toplanan çevrimiçi kampanya olmak için birlik olalım. Gıda kaybı ve israfında en iyi uygulama ülkesi olacağımıza inancım tam. Afiyet olsun, israf olmasın.