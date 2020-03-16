Limonla Gelen Fayda

Taşıdığı C vitamini nedeniyle limonun faydaları saymakla bitmez. Özellikle de şu sıralar bütün dünyanın başına dert olan yeni koronavirüsle mücadele etmek için bünyemizi güçlü tutmak her zamankinden daha da fazla önem taşıyor. Virüsten korunmak için bulaşmayı önlemek üzere alınan tedbirler elbette önemli. Ancak sürekli astronot gibi özel kıyafetler giyerek yaşayamayacağımıza göre ön planda bünyemizi daha doğrusu bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gerekir. Bağışıklığı güçlendirmek için iyi uyku dâhil olmak üzere dikkat etmemiz gereken pek çok nokta var. Doğru ve sağlıklı beslenmek bunların başında geliyor. Ninelerimizden, dedelerimizden beri bildiğimiz gibi üşüttüğümüzde, soğuk algınlığı ve griple karşılaştığımız zamanlarda ilk başvurduğumuz yiyeceklerdendir limon. Bu hastalıklarda mevsim genellikle kış olduğu için kış meyvelerinden portakal, mandalinayı da sayabiliriz tabi. Ancak ben bu yazımda özellikle limondan bahsetmek istiyorum. Hem yaz hem de kış mevsiminde hem tatlıların içinde hem çorbaya yemeklere sıkıp hem de salatada sos olarak çok çeşitli ve değişik şekillerde kullandığımız limondan söz etmek istiyorum biraz. Hem kokusu, aroması lezzetiyle tatlı, tuzlu girdiği tüm yiyeceklere güzel tatlar katan limonun faydaları da saymakla bitmiyor.

Virüs ve bakterilerle savaşımıza yardımcı olur bizi korur

İçerdiği yüksek orandaki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yeni koronavirüs de dâhil olmak üzere tüm virüs ve bakterilere karşı direncimizi artırır.

Kansere karşı korur, vücudun kanserle savaşına yardım eder

Çoğumuz limonu sıkıp kabuğunu atarız.Oysa en önemli faydalarından biri kabuğunda gizlidir. Limonun kabuğunda bulunan d-limonen bileşiğinin tümör küçültücü etkisi vardır. Bu bileşen anormal şekilde çoğalan kanser hücrelerinin vücudun kansere karşı bir çeşit savunma programı olan programlı ölüm (apoptoz) ile yok olmasına yardımcı olur. Özellikle pankreas, cilt ve akciğer kanserlerinde etkisi ön plandadır. Limondaki lif pektin kolon ve meme kanserinin büyümesini yavaşlatabilir.

Anemiyi yani kansızlığı önlemede yardımcıdır.

Kansızlığın en sık rastlanan sebeplerinden biri de demir eksikliğidir. Limon yiyeceklerdeki demirin emilimini artırır. Böylece bağışıklık için de önemli bir mineral olan demirin eksikliğini gidermede yardımcı olur.

Kronik enflamasyonu yani yangıyı önlemede yardımcıdır.

İçerdiği C vitamini ve flavonoidlerle gösterdiği antioksidan etki sayesinde vücutta birçok kronik hastalığın temelinde yatan yangıyı söndürmede yardımcı olur.

Gençleştirir

Limon içerdiği antioksidan özelliklerle aynı zamanla vücudun paslanıp yaşlanmasına yol açan serbest radikallerle de mücadele eder. Kollajen sentezini destekler. Cildin gençleşmesine ve genç kalmasına destek olur.

Kan şekerini dengede tutmada yardımcı olur

Yiyeceklerde şeker ve nişastaların sindirimini yavaşlatıp kan şekeri seviyelerinin dengede kalmasını sağlar yüksek glisemik indeks (GI)’i olan yani içerdiği şeker oranı yüksek bir gıda ile birlikte tüketildiğinde, nişastanın şekere dönüşümünü yavaşlatır ve bu sayede yiyeceklerin glisemik indeksini düşürebilir.

Sindirime iyi gelir

Büyüklerimizin hazımsızlığa, mide bulantısına birebir meşhur nane-limon tarifini kim bilmez?

Böbrek taşını önler

Limonun sitrik asitli yapısı idrar pH’ını artırarak idrarı alkali hale getirir. Böylece böbrek taşı oluşumunu engelleyebilir. Limonda bulunan antioksidanlardan hesperidin de böbrekler için faydalıdır.

Ödemi azaltır

Limon aynı zamanda çok iyi bir idrar söktürücüdür. Vücutta biriken fazla suyu atmada yardımcı olur.

Limonun faydalarından bahsetmişken size Her yıl şubat ayının ikinci yarısında Fransız Riviyerasında yapılan limon festivalinden bahsetmek istiyorum. Limonuyla meşhur Menton’da gerçekleşen bu festival limon ağırlıklı narenciyelerden yapılmış dev maketlerle tüm ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Menton’dan bahsetmişken de İtalya doğumlu ve burada yaşayan girişimci, çalışkan, mesleğine tutkuyla bağlı bir hanımdan bahsetmek istiyorum. Örnek alınması gereken bir hikâyeye sahip Luisa Inversi küçük yaşlarda başladığı hayalini gerçekleştirmiş bir makarna üreticisi. Menton’daki küçük dükkanının arka tarafındaki laboratuvarda oğlu ve ekibi ile beraber o inanılmaz lezzetteki makarnalarını üretiyor ve taze olarak tüketilmek üzere satıyor. Bizim

mantımıza benzeyen raviolinin Menton’a özgü olarak limonlusunu keşfetmiş. En fazla rağbet gören ürünü de bu “Les raviolis au citron de Menton”. Denemeye değer.

Fransız Riviyerası’nda her yıl şubat ayının ikinci yarısında düzenlenen limon festivali renkli görüntülere sahne oluyor.