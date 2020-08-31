Sıcak havalarda idrar söktürücülere dikkat

Tıptaki adıyla diüretik olarak bilinen idrar söktürücüler vücutta idrar yapımını artırırken su ve elektrolit kaybına da yol açar. Özellikle de sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu günlerde vücudumuzda sağlığımızı bozacak dengesizlikler de ortaya çıkabilir. Zira aşırı sıcak havada bedenimiz vücut ısısını düşürmek için terlemeyi artırır. Böylelikle terle beraber daha çok su kaybederiz. Bu kaybın yanında yine vücut için gerekli birtakım elektrolitler de kaybolur. Bunun yanı sıra kalp daha hızlı çalışır. Damarlar sıcak etkisiyle genişler.

Halsizlik, baş dönmesi, tansiyon düşüklüğü olur

Su ve elektrolit kaybına bağlı olarak tansiyon düşer. Çabuk yorulma, özellikle oturduğu yerden veya yataktan ani kalkıldığında belirgin baş dönmesi, göz kararması olabilir. Buna sebep yer çekiminin etkisiyle kanın ani ayağa kalkışta beyne varmasındaki yavaşlamadır. Düşük tansiyonlu kişilerde, idrar söktürücü ilaç kullananlarda, sıcak havada, çok terleyenlerde sık görülür.

Pıhtı oluşumu ile damar tıkanıklıklarına yol açar

Su kabı aynı zamanda kan yoğunluğunun artışı ile birlikte pıhtı olaylarına da zemin hazırlar. Pıhtıya bağlı damar tıkanıklıkları ortaya çıkar. Bu tıkanıklıklar kalp damarlarında olduğunda kalp krizine sebep olur. Beyin damarlarında olan tıkanıklık ise inme ile kendini gösterir.

Kalpte ritm bozuklukları olur

Elektrolit dengesizliği kalpte tehlikeli ritim bozukluklarının oluşmasına zemin hazırlar. Bu nedenle hem terleme ile olan su ve elektrolit kaybı hem de idrar söktürücü ilaçların etkisiyle bu kayıp daha da belirgin hale geleceği için kalpteki bu ritim bozuklukları da sağlığı tehdit eder boyutlara kadar ulaşabilir.

Su kaybını su ile karşılamak gerekir

Sıcak yaz günlerinde susadığımız zaman susuzluğumuzu kesinlikle yine su ile gidermeliyiz. Çay, kahve gibi içecekler susuzluğu gidermesine karşılık onların da idrar söktürücü etkileri olduğu için vücuttan daha da çok idrar çıkışına ve su kaybına yol açarlar. Üstelik kafein içerdikleri için de sıcağın etkisiyle olan çarpıntı hissini daha da artırırlar.

İnce pamuklu ve terletmeyen giysiler giymek gerekir

Yaz mevsimine uygun açık renkli, ince, terletmeyen kumaştan örneğin pamuklu kıyafetler giymekte fayda vardır.

Klimalara dikkat edin

Sıcaktan bunalınca çareyi klimalarda aramak kaçınılmaz oluyor. Ancak çok sıcaktan birden çok soğuğa geçmek, terli iken klimanın karşısına geçip oturmak hastalığa da davetiye çıkartmakla eşdeğerdir. Araba kullanırken de klimayı dikkatli yönetmeliyiz. Eğer gereken özeni göstermezsek sonucunda boynumuz, omuzumuz, belimiz oramız buramız tutulup, kas ağrıları çekebiliriz. Hatta, üşütüp nezle grip gibi hastalıkların sebebiyle ateşlenip şu korona günlerinde bir de acaba “Kovid mi oldum?” korkusunu da yaşayabiliriz. Aynı şekilde hava akımının ortasında kalıp üşütmek de başımıza aynı sorunu açacağından terledikten sonra üzerimizi en kısa sürede değiştirmeli ve terin üstümüzde soğumasına izin vermemeliyiz.

Güneş altında spor yapmayın

Sporun sağlık için faydalarından sık sık bahsetsek de nerede, ne zaman, hangi şartlarda, hangi sporun yapıldığı da çok önemlidir. Sağlığım için spor yapıyorum derken sağlığından olmamak için dikkat edilmesi gerekli en önemli kurallardan biri de yaz sıcağında güneşin altında spor yapmamaktır. Spor yaparken zaten insan bir miktar terler bir de bunu sıcak havada güneşin altında yapınca saydığımız olumsuzlukların bir bir ortaya çıkması daha da kolaylaşır.

Bol sebze meyve tüketin

Hem terleme ile hem de idrar söktürücüler sebebiyle olan elektrolit kaybına bağlı dengesizliği biraz olsun düzeltmek adına bol sebze ve meyve tüketin. Her bir sebze ve meyvenin çeşitli vitamin, mineral ve antioksidanları içerdiğini düşünürsek gün içinde tüketirken de bol çeşit ve renkte tüketmeye gayret etmek yerinde bir karar olacaktır.

Ağır yiyeceklerden kaçının

Sıcak yaz günlerinde ağır yağlı yiyecekler sanıyorum ki hiç birimizin tercihi olmayacaktır. Kızartmalardan, hazmı zor gıdalardan genelde olduğu gibi bu mevsimde de uzak durmakta fayda var. Güneşi bol Akdeniz’in diyeti en sağlıklı tercih olacaktır. Bol sebzeli, meyveli, zeytinyağlılarıyla zengin olan bu mutfaktan tercihlerinizi yapmanızı öneririm. Fazla kilolar yaz sıcağında daha da zorlayacaktır. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulmak adına da hafif yiyecekleri tercih etmek yerinde bir seçim olacaktır.

Sıcak havanın verdiği olumsuz etkilerden bu saydıklarımıza dikkat ederek basit bir şekilde korunabiliriz. Ancak bu olumsuz etkileri daha da belirgin hale getiren diüretik ilaçları kullanmak zorunda olan hastalar çok daha dikkatli olmalıdır. İdrar söktürücü ilaçlar genellikle kalp yetersizliği ya da hipertansiyon tedavisinde kullanılmaktadır. Bu hastalıklar sebebiyle zaten sıcak havadan olumsuz yönde etkilenen hastalar bir de tedavilerinde kullandıkları bu ilaçlar nedeniyle tehlike altına girmekten doktorlarına danışarak kaçınmalıdır.