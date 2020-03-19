Anesteziyle diş işlemleri artık daha kolay

Diş tedavilerinde anestezi uygulamaları genel anestezi ve sedasyon olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır.



Genel anestezi



Ameliyathane şartlarında anestezi hekimlerince uygulanır. Hastanın anestezik maddeler verilerek işlem öncesi uyutulduğu, solunum cihazına bağlandığı durumdur. Bu süreçte hastalar hiçbir şey hatırlamaz, ağrı duymaz. Tam bir bilinçsizlik halidir.



Genel anesteziyle diş tedavisi;



İletişim kurulamayan kişilere



Lokal anestezinin yetersiz kalacağı işlemlerde



Lokal anestezi alerjisi olan kişilere



Diş hekimi korkusu olan kişilere uygulanır.



Sedasyon



Sedasyon hastaya çeşitli anestezik ilaçlar verilerek sakinlik halinin sağlanması durumudur. Dikkat edilecek en önemli nokta sedasyon düzeyinin, derinliğinin ayarlanmasıdır. Hastane ya da ameliyathaneye gerek yoktur. Muayenehane şartlarında uygulanabilir. İşlem öncesinde anestezi uzmanı hekimler tarafından gerekli güvenli ortam hazırlanır. Oksijen tüpü, maske ve işlem boyunca takibinizi yapmak için bir monitör şarttır. Amaç hastanın sakinleşip rahatlamasıdır.



Sedasyon kimlere uygulanır?



Diş hekimi korkusu olanlara,



İletişim kurulmakta zorluk yaşanan çocuk ve erişkinlere,



Herhangi bir neden gerekmeksizin konfor isteyen herkese uygulanabilir.



Sedasyon avantajları nelerdir?



Korkusu olan kişiler için çok önemli bir konfor sağlar.



Hasta sakinleşir, rahatlar. Doktorunuzun söylediklerinize rahatça uyum sağladığı için hekim daha rahat çalışır. Daha kısa sürede işleminizin yapılmasını sağlar.



Sakinleştiğiniz için tansiyonunuz yükselmez, şekeriniz artmaz ve kalp hastalıkları risklerinizi en aza indirmiş olursunuz.



Deneyimli kişilerce kolaylıkla muayenehane şartlarında uygulanabilir.



Öncesinde dikkat edilmesi gerekenler?



İşlemin güvenilir şartlarda, anestezi hekimi tarafından yapıldığından emin olunmalı,



Öncesinde 6 saat aç olmanız gerekmektedir.



Yanınızda bir yakınınızla gitmelisiniz; sedasyon sonrasında araç kullanmanız önerilmez.



Sedasyon sakinleştirir, hatırlamamanızı sağlar fakat ağrıyı gidermez.



Sedasyon alsanız da işlem öncesi lokal anestezi yapılacağını bilmek gerekir.



Genel anestezi hazırlık süreci nasıldır?



Diş hekimi muayeneniz sonucunda genel anesteziyle operasyon planlandı ise diş hekiminiz tarafından operasyonunuzun yapılacağı hastanenin anestezi kliniğine yönlendirilirsiniz. Anestezi hekimi tarafından muayene edilirsiniz. Yaşınıza uygun tahliller istenir. Tahlil sonuçlarına göre operasyon için uygunluğunuz, operasyon öncesi dikkat etmeniz gerekenler, kullanmanız gereken ilaçlar belirlenir.



Genel anestezi sonrasında nelere dikkat etmeliyiz?



Operasyonun bitiminde anestezi hekimi tarafından solunum cihazından ayrılarak ameliyathanede uyandırılırsınız. Sonrasında derlenme ünitesine alınarak yaklaşık otuz dakika takip edilirsiniz. Yeterince uyandığınızdan emin olunca da odanıza ailenizin yanına çıkartılırsınız. Operasyonunuzun büyüklüğüne ve sizin risklerinize göre hastanede kalış süreniz diş hekimiz ve anestezi uzmanı tarafından belirlenir.

Telsiz diş çapraşıklığı tedavisi



Ortodontide, diş teline alternatif olan görünmez ve takıp çıkarılabilen şeffaf plaklarla tedavi yaygınlaşmıştır. Şeffaf plak tedavileri hem 11-12 yaşından büyük çocuklara hem de erişkinlere uygulanabilmektedir. Çocuklarda uygulanması için tüm süt dişlerinin düşmüş ve daimi dişlerin ağza yerleşmiş olması şartı aranmaktadır. Bazı aşırı çapraşıklıklarda veya diş çekimi yapılacaksa şeffaf plaklar tercih edilmemektedir. Bu yüzden, hastanın şeffaf plak tedavisi için bir ortodonti uzmanına muayene olması gerekmektedir.



Tedaviye başlamak için hastanın sadece alt ve üst çenelerinin ölçüsünün alınması yeterlidir. Tedavi boyunca, hastanın bir aylık periyotlarla tedaviyi yürüten diş hekimine kontrollere gitmesi gerekir. Her ay hastaya ikişer adet plak verilir ve tedavi boyunca bu plakları 15 günde bir değiştirmek yeterlidir. En büyük avantajı şeffaf bir görüntüye sahip olması ve kolaylıkla görülmemesidir. Ayrıca ağız içinde herhangi bir tel olmadığından batma ve yara gibi istenmeyen etkiler görülmez.



Hamilelikte diş sağlığı



Hamilelikte insan vücudunda mükemmel bir değişim başlar. Bu değişimden hormonlarla birlikte ağız ve dişler de etkilenir. Bu dönemde ağız, diş sağlığına önem vermek, sağlıklı beslenmek anne ve bebek sağlığını doğrudan etkiler.



Hamilelik üçer aylık üç döneme ayrılır. Çok acil olmadığı sürece tedaviler hamileliğin ikinci üç aylık döneminde yani 4-6’ncı aylar arasında yapılmalıdır. Gebeliğin ilk ve son üç ayı çok kritiktir. Bu yüzden bu dönemlerde acil yapılması gereken tedaviler kadın doğum doktorundan onaylanmış izin belgesiyle yapılması daha doğrudur. Bu tedavileri yaparken gebeliğinde risk olmayan veya kadın doğum doktorunun sorun görmediği durumlarda lokal anesteziyle dişi uyuşturmakta sorun yoktur. Aynı şekilde gerekli görüldüğünde gebenin antibiyotik kullanımında da sakınca yoktur. Ağızda var olan iltihabın bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebileceği bilinmelidir ve buna göre tedaviler aksatılmadan yapılmalıdır. Ancak en doğrusu planlı bir gebelik varsa öncesinde diş doktoruna muayene olmaktır.