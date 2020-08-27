DİŞ İMPLANTI HER YAŞTA YAPILABİLİR

Genel sağlık durumu iyi olarak kabul edilen yaşlılarda implant tedavisinin yapılabilmesi için üst yaş sınırı yoktur. Belli bir yaştan sonra diş kayıpları arttıkça implanta daha çok gereksinim duyulur. İleri yaştaki insanlarda implant yapılabilmesi için, hastanın çene kemiklerinin hacmi ve genel sağlık durumu incelenir. Genel sağlık durumu iyiyse ve kemik hacimleri yeterliyse hem hasta hem de hekim için her şey çok konforlu olur. Peki, genel sağlık durumu iyi değilse? İşte bu durumda hastamızın hastalıklarının doktor kontrolünde olup olmadığına bakılır. Örneğin kişi sadece şeker hastasıysa ve ilaçlarını düzenli alıyorsa, kontrollerine zamanında gidiyorsa bir sorun yoktur. Ancak kalp rahatsızlıkları gibi yapılan uyuşturucu iğnenin hastanın genel durumunu etkileyebileceği rahatsızlıkları olan hastalarda dikkat etmek önemlidir. Bu kişiler genelde kan sulandırıcı ilaçlar da kullanır. Fakat tıp burada da çaresiz değildir; doktoruna danışarak onun önerdiği düzenlemeyle implant cerrahisi uygulanabilir. Kan pıhtılaşması problemlerinde, radyo terapi görülüyorsa ya da kemik sağlığını etkileyen hastalıklarda implantlar tercih edilmemelidir. Özellikle hiç dişi kalmayan yaşlı kişilerde damak protezlerinin sabitlenmesinde ya da sabit diş yapılmasında implantlar çok faydalıdır.

EN İYİ İMPLANT HANGİSİDİR?

Kesindir ki var olan diş eksikliği en sağlıklı ve kullanışlı olarak diş implantlarıyla giderilir. 80’li yıllarda diş eksikliğinde kullanılmaya başlayan implantlar günümüzde daha da gelişerek yüzlerce yerli marka ve birçok farklı sistem olarak üretilmektedir. Ülkemizde de yerli ve yabancı yüzlerce implant firması bulunmaktadır. İmplant uygulamalarının artması farklı kliniklerde farklı markaların önerilmesi ve çok fazla alternatif arasından seçim yapmak gerektiğinden hastalarımızın da kafası karıştı iyiden iyiye. Genelde aynı klinikte iki veya daha fazla farklı marka implant sunulup birinin diğerine avantajı tam anlatılmadığında işler daha da karmaşıklaşıyor. Aslında tüm implantlar titanyumdan üretilmiş vidalardır. Üretim için gerekli titanyum çubukları da üreticiler ABD, Ukrayna gibi belli bir iki ülkeden alırlar.

Hammadde aynı olduğuna göre farkı ne yaratıyor?

Burada implantın kalitesini etkileyen üç etmen ortaya çıkıyor. İlki, implantın mühendisliği ve yüzey özellikleridir. İmplant bir vida olduğu için vida adımlarının keskinliği ve açısı gibi özelliklerinin kemikte stres oluşturmaması ve kemiğin damarlanmasını bozmaması gerekir. Ayrıca vidanın yüzey pürüzlendirmesi doğru ve yüzeyine uygulanan kaplamanın tam yapılması da önemlidir. İkincisi, implantın uygulandığı cerrahi setin implantla uyumlu olması ve uygulama parçalarının kemiği ısıtmayacak kadar keskin olması gerekir. Üçüncüsü de implantın üzerinde protez dişlerin takıldığı ara parçalarının orijinal olması ve uyumlu olmasıdır. Tüm bunlar iyi olsa da implantın gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilmek için onlarca yıllık takip edilen o markada implant uygulanmış hastalar olması gerekir. Tüm bunları hastanın kıyaslama şansı yok denecek kadar azdır. Her firmanın en iyi implant bizimki dediği bir ortamda yanılgıya düşmek gayet kolay olacaktır. Kullanıcı doktorlar olarak biz bile yanılgıya düşmemek için hangi ülkede olursa olsun fabrikalarını gezip karar veriyorken hastalarımızın tek şansı birçok yanıltıcı bilginin de olduğu internettir. O zaman ne yapmak gerekir? Bu sorunu cevabı aslında çok basittir. Uzun süre ve sorunsuz olarak implantlarınızı kullanmak istiyorsunuz. Ama sorun herkeste ve her markada çıkabilir. O zaman öncelikle rahatlıkla ulaşabileceğiniz, size elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığınız, implant konusunda yetkin bir diş hekimine gideceksiniz. Peki ya implant markası? Doktorların bile ince eleyerek seçebildiği implant konusunda doktorunuza güveneceksiniz. O yüzden gittiğiniz implant konusunda yetkin diş hekimi aynı zamanda güvenebileceğiniz kişi de olmalıdır. Bu güven hem ileride çıkabilecek problemleri de psikolojinizi meşgul etmeden atlatmanızı da sağlar. Ben doğru hekimi bulduğunuzda şu veya bu marka diye ısrar etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü iyi diye duyduğunuz markaların servislerinde sorun olabilir ya da doktorunuz sistemine alışık olmayabilir. Bu durumda doktor oluşabilecek sorunlarda arada kalacağından keyifsiz bir tedavi gerçekleşebilir.

Sonuç olarak, en iyi implant güvendiğiniz hekime yaptırdığınız, uzun süre size hizmet eden implanttır.

HORLAMAYA BASİT ÇÖZÜM

Alınan nefes dar bir solunum yolundan geçerse çevredeki yumuşak dokuları titretir ve horlama sesinin çıkmasına sebep olur. Solunum yolu darlığı sadece burunla ilgili değildir. Burun dışında küçük dilin sarkık veya büyük olması, çene yapısının bozukluğu gibi etmenler de solunum yolunu daraltır. Tabii ki solunum yolu şişmanlık, uzun yumuşak damak vs. gibi sebeplerle ne kadar dar ise horlamanın şiddeti de o kadar fazladır. Horlama eğer uykuda solunum düzensizliklerine neden olmuyorsa basit horlamadır. Basit horlama kilo verme, yüksek yastık kullanma gibi önlemlerle engellenemiyorsa horlama protezleri ile nefes yolu açık tutularak engellenebilir. Horlama protezleri diş hekimleri tarafından kişiden ölçü alınarak özel olarak yapılır. Kişi bu protezleri takarak uyur. Protez uyurken dili yerinde tutarak geriye gidip solunum yolunu kapatmasını engeller. Ayrıca alt çeneyi biraz daha öne alır ve solunum için daha büyük bir boşluk oluşturur. Pratik bu yöntem altta yatan başka bir etken yoksa horlamanın önlenmesinde oldukça etkilidir.