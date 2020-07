İmplantımı nerede yaptırmalıyım?

Özellikle yurt dışında yaşayan Türklerin izin dönemlerinin gelmesiyle bu soru sıkça sorulur oldu. Çünkü Avrupa’daki tedavi maliyetlerine katlanmak istemeyen insanlar ülkemizin sağlık alanındaki başarısını da göz önüne alarak tedavisini ülkemizde yaptırmak istemektedir. Ancak internet üzerinden, iyi araştırmadan tedavi merkezi tercihi yapıldığında birtakım sorunlar ortaya çıkmaktadır. Sorunların başında implant tedavileri sırasında çıkan problemlerin çözülmesinde yetersiz kalınması veya hastanın yeni maliyetlere katlanmak zorunda kalması sayılabilir. Aslında implant tedavileri yüksek maliyetli, tedavi süreleri uzun ve kompleks tedaviler olduğundan hastalar işini şansa bırakmak istemez. Fakat işin detaylarını bilmediklerinden nelere dikkat edeceklerini bilemezler.



Risk her zaman var



Daha önce yakınlarını tedavi etmiş doktorlar varsa ve önceden yapılan işler görülmüşse bu hastaya bir fikir verebilir. İşler biraz daha kolaydır. Referansı olmayanlar ise tedavi olacakları yeri seçerken birtakım noktalara dikkat etmelidir. İmplant tedavileri cerrahi işlemlerdir ve sorun çıkma riski her zaman vardır. Bunu bilmek ve tedaviye başlamadan önce kabullenmek gerekir. Doktorun tecrübesi bu sorunların iyi yönetilmesini sağlar. Bu sebeple, doktorun tecrübesi hakkında bilgi edinmek önemlidir. Bu tecrübe doktorun eğitimi, aldığı kurslar ve yaptığı implant sayısıyla doğru orantılıdır. Ayrıca hastanın tüm dişleri gibi çok sayıda implant yapılacaksa ya da çene kemiklerinde yeterli hacim yoksa birkaç doktorla konuşması faydalı olacaktır. Hastaya genelde doktorların tedavi yaklaşımı farklı olduğundan birkaç tedavi şekli sunulacaktır. Burada doktorun neden tavsiye ettiği tedaviyi seçtiğini, tedavinin avantajlarını ve dezavantajlarını iyi anlamanız önemlidir. Ayrıca, bu konuşmalar güven hissedebileceğiniz kişiyi anlamanıza da faydalı olur. Önemli olan bir diğer konu da kliniğin temizliği ve sterilizasyonuna verilen önemdir. Her zaman şunu savunurum; düşen bir dolgunun ya da kırılan bir porselenin telafisi olur ancak kapılan bir virüsün ya da mikrobun mazereti olmaz. Klinikteki teknoloji, tedavi sırasında sizin ve doktorun işinizi kolaylaştıracak ve tedavideki hata şansını düşürecektir. Diğer konu implant ve üstüne yapılacak dişlerin marka ve türünün seçilmesidir. Yapılacak implant uzun yıllardır kullanılan, kendini ispatlamış ve doktorun sistemine alışık olduğu bir marka olmalıdır. İmplant kemik içine takılan bir vidadan ve bu vidaya takılan parçalardan oluşur. Bu yüzden implantı getiren firmanın servisi de implant kadar iyi olmalıdır. Kendini ispatlamış implant markalarından birini seçerken doktorunuz bunu dikkate alacaktır ve bunu size açıklamasında sakınca yoktur.











Tedavi maliyetleri



Tüm bunlar düşünülüp doktora ve tedaviye karar verildiğinde geriye düşünülecek tek şey tedavi maliyetidir. Burada maliyetleri kıyaslarken size sunulan farklı tedavilerdeki farklı fiyatları kıyaslayarak hata yapmamalısınız. Bu tedavileri yapılacak implant sayısıyla da kıyaslamayınız. Doktor, klinikteki hijyen ve teknoloji, tedavideki malzeme kalitesi düşünülerek kıyas yapılmalıdır.



Şeker hastalarında ağız sağlığı



Diş ve diş eti problemleri herkesin yaşayabileceği sorunlardır. Ancak şeker hastalarının daha dikkatli olması gerekir. Şeker düzeyi kontrol altına alınamamış hastalarda ağız içi enfeksiyon ve diş eti hastalıkları sonucunda diş kayıpları yaşanma olasılığı artmaktadır. Bu nedenle diş kayıpları yaşanmadan önce diş eti problemlerinin çözüme ulaştırılması gerekmektedir. Düzenli doktor kontrolünde olan hastalara ağız sağlığı için gerekli olan tüm tedaviler yapılabilir. Kişinin şekerinin kontrol altında tutulmasının ağız ve diş sağılığı için çok önemlidir. Tedavi için hastaya en uygun zaman belirlenir. Genellikle tedavi öncesi hastanın aç olmaması ve insülin ilacını aldıktan iki saat sonrası tercih edilir. Şeker hastalarında tedavi edilen bölgeler daha yavaş iyileşir. Bu yüzden hastalık öncesi koruyucu tedaviler uygulanması daha önemlidir. Burada hastanın diş etinde ve ağız içinde oluşabilecek değişikleri takip etmesi ve hekimine bildirmesi önemli rol oynar.



Neden dişlerde porselenler tercih ediliyor?



Porselenlerin cilalı yüzeyleri nedeniyle üzerlerinde bakteri plağı oluşumu azdır ve oluşan plak kolaylıkla temizlenebilir. Ayrıca porselen üzerindeki plaklarda bakterilerin yaşama şansı daha azdır. Bu dişeti rahatsızlıklarının oluşmamasına yardımcı olur. Porselenlerin kimyasal yapıları sabittir. Bu sayede düşük toksisite ve irritasyonları vardır. Ayrıca bu renk değiştirmemelerini sağlar. Çok ince yapıda işlenebilmeleri estetik ve zarif dişler yapılmasına yardımcı olur. Ayrıca çok çeşitli renklerde üretilebilmeleri doğal dişlere benzer bir renk uyumu elde etmemizi sağlar. Porselenler yeni üretilen yapıştırıcılarla dişlere yüksek kuvvetle bağlanabilirler ve bu sayede yapışkan gıdalarla dişten ayrılmazlar. 0.5 mm kadar ince üretilen porselen laminalar bile diş yüzeyine uygulandığında çiğneme kuvvetlerini taşıyacak kadar dirençlidirler. Tüm bu özellikleriyle günümüz diş hekimliğinde porselenler sıkça tercih edilmektedir.