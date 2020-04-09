Koronavirüs efsaneleri

Koronovirüsle ilgili inanılmaz bir bilgi kirliliği bulunmaktadır. Bu yazımda en doğru kaynak olan Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yanlış bilgilere cevaplarını sizinle paylaşmak istedim.

Koronavirüs hastalığından iyileşebilirsiniz. Yeni koronavirüse yakalanmak yaşam boyu virüse sahip olacağınız anlamına gelmez.

Kovid-19’a yakalanan insanların çoğu virüsten kurtulabilir. Çoğu hasta destekleyici bakım sayesinde tamamen iyileşir.

Nefesinizi öksürmeden veya rahatsızlık hissetmeden 10 saniye veya daha fazla tutabilmek, koronavirüs hastalığından veya başka herhangi bir akciğer hastalığından arınmış olduğunuz anlamına gelmez.

Kovid-19’un en yaygın semptomları kuru öksürük, yorgunluk ve ateştir. Kovid-19 hastalığına sahip olup olmadığınızı doğrulamanın en iyi yolu bir laboratuvar testidir. Tehlikeli bile olabilecek bu nefes egzersiziyle bunu doğrulayamazsınız.

Alkol içmek sizi Kovid-19’a karşı korumaz ve tehlikeli olabilir.

Sık veya aşırı alkol tüketimi sağlık sorunları riskinizi artırabilir.

Kovid-19 virüsü sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde bulaşabilir.

Kovid-19 virüsü sıcak ve nemli havaya sahip alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda bulaşabilir. Kendinizi Kovid-19’a karşı korumanın en iyi yolu sık sık ellerinizi temizlemektir. Bunu yaparak ellerinizde olabilecek virüsleri ortadan kaldırır ve gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunarak oluşabilecek enfeksiyonlardan kaçınırsınız.

Soğuk hava ve kar yeni koronavirüsü öldüremez.

Soğuk havanın yeni koronavirüsü veya diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için hiçbir neden yoktur. Normal insan vücudu sıcaklığı, dış sıcaklığa veya hava durumuna bakılmaksızın 36.5°C ile 37°C arasında kalır.

Sıcak banyo yapmak yeni koronavirüs hastalığını önlemez.

Sıcak banyo yapmak Kovid-19’a yakalanmanızı engellemez. Banyo veya duşunuzun sıcaklığından bağımsız olarak normal vücut sıcaklığınız 36.5°C ile 37°C arasında kalır.

Yeni koronavirüs sivrisinek ısırıkları yoluyla bulaşamaz.

Bugüne kadar, yeni koronavirüsün sivrisinekler tarafından bulaşabileceğini gösteren hiçbir bilgi veya kanıt bulunmamaktadır. Yeni koronavirüs, öncelikle enfekte bir kişi öksürdüğü veya hapşırdığı zaman üretilen damlacıklar veya burundan tükürük veya akıntı damlacıkları yoluyla yayılan bir solunum virüsüdür.

Termal tarayıcılar yeni koronavirüsle enfekte olmuş kişileri tespit etmede ne kadar etkilidir?

Termal tarayıcılar, yeni koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle ateş gelişen kişilerin tespit edilmesinde etkilidir. Bununla birlikte, enfekte olan ancak henüz ateşten hasta olmayan insanları tespit edemezler. Çünkü enfekte olmuş insanların hastalanıp ateşi gelişmesi 2 ila 10 gün sürer.

Burnunuzu düzenli olarak tuzlu suyla durulamak yeni koronavirüs ile enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir mi?

Hayır. Burnu düzenli olarak tuzlu suyla yıkamanın insanları yeni koronavirüs ile enfeksiyondan koruduğuna dair bir kanıt yoktur. Burnu düzenli olarak tuzlu suyla yıkamanın, insanların soğuk algınlığından daha çabuk iyileşmesine yardımcı olabileceğine dair sınırlı kanıt vardır.

Sarımsak yemek yeni koronavirüs ile enfeksiyonu önlemeye yardımcı olabilir mi?

Sarımsak, bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olabilen, sağlıklı bir besindir. Ancak sarımsağın insanları yeni koronavirüsten koruduğuna dair bir kanıt yoktur.

Yeni koronavirüsün önlenmesinde ve tedavisinde antibiyotikler etkili midir?

Hayır, antibiyotikler virüslere karşı değil, sadece bakterilere karşı çalışır. Bugüne kadar yeni koronavirüsü önlemek veya tedavi etmek için önerilen belirli bir ilaç yoktur.

Doğru diş fırçası nasıl olmalıdır?

Doğru diş fırçalama, ağız ve diş sağlığını korumada en önemli aşamadır. Diş fırçalamadaki önemli amaç diş yüzeylerinde oluşan bakteri plaklarını temizlemektir. Dişleri çürüten ve diş etini iltihaplandıran bu plaktır. Bu yüzden biri özellikle yatmadan önce olmak üzere sabah ve akşam günde iki defa dişlerimizi fırçalamalıyız. Fırçalarken fırça tüm diş yüzeylerine temas edebilmelidir. Bu da doğru bir fırçayla sağlanır.

Peki, doğru fırça nasıl olmalıdır?

Herkesin çene yapısı farklıdır ve en iyi diş fırçası, tüm diş yüzeylerine en rahat ulaşmanızı sağlayan diş fırçasıdır.

Yumuşak kıllı diş fırçaları, plakları ve kalıntıları dişlerden çıkarırken dişlere ve diş etine zarar vermezler.

Küçük başlı fırçalarla arka dişlerin tüm yüzeylerine dahi ulaşmak kolaydır.

Sapı elinize rahat oturan ve ıslandığında dahi kaymayacak şekilde olmalıdır.

Elektrikli diş fırçaları dişlerini fırçalama güçlüğü bulunanlar ve sınırlı el kabiliyetine sahip kişiler için daha iyi alternatif olabilirler.

Tüm bunlara ilaveten diş fırçanızı düzenli olarak üç ayda bir değiştirmek ağız bakımı için önemlidir.

Parmak emme!

Bebeklerin, en azından ilk altı ay annelerini emmeleri damak yapısının doğru oluşmasını ayrıca dudak, dil ve yumuşak damak kaslarının fonksiyonlarının gelişimini ve koordinasyonlarını sağlayacaktır. Şayet çocuk annesini emerek beslenemiyorsa doğal dokuları taklit eden biberon ve emziklerle kasların ve damak kemiklerinin doğru gelişmesi sağlanmalıdır.

Emme fonksiyonu doğal bir reflekstir. Bu fonksiyon doğal olarak 2 yaşına kadar devam edebilir. Eğer emzik veya parmak emme alışkanlığı 3 yaşından sonra da devam ediyorsa çocuğun damak gelişimini etkiler. Bozuk çene ve diş yapısına sahip olmasına neden olur. Özellikle parmak emme alışkanlığının ileri yaşlara kadar devam ettiği durumlarda üst ön dişler dışarı açılanır; alt ön dişler ise dil tarafına eğilir. Damak kubbesi derinleşir ve dişlerin yerleştiği çene kavsi “V” şeklini alır. Böylece çocuğun parmağını kolay yerleştirebileceği bir şekle göre kemikler gelişir ve dişler dizilir. Ama doğal olan bu değildir. Bu durum estetiğin yanında solunumu ve beslenmeyi de olumsuz etkiler. Emme alışkanlığı 3-4 yaşına kadar bırakılırsa yanak, dudak kaslarının ve dilin uyguladığı kuvvetlerle gelişim doğal şeklinde devam edebilir. Ancak parmak emme devam ederse çocuğun büyüme ve gelişim döneminin bitmesinden önce alınan profesyonel yardımla düzelme sağlanır.