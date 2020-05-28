Sigarasız dünya

Sigara endüstrisi inanılmaz kârları sağlamak için her yıl milyonlarca insanı kandırıp hayatlarına sebep olmaktadır. Ama kârlarının devamı için her zaman yeni müşterilere ihtiyaçları vardır. Bu sebeple sigara endüstrisi, yeni müşterilerini çekmek için stratejik ve iyi finanse edilmiş taktikler kullanmıştır. Taşıması kolay olan şık tasarımlı ve çekici ürünlerin sanki sağlığa az zararlı alternatiflermiş gibi tanıtılması bunlardan biridir. Bu sayede insanları sağlık risklerini hafife alarak içeriğini bilmediği maddeleri kullanmaya başlamaya teşvik ederler. Marketlerde kasaların yanına sigara paketlerinin konumlandırılması, okulların yakınında tek çubuklu sigaraların satışı tütün ürünlerine erişilmesini ucuz ve kolay hale getirir. Ayrıca tütün ve nikotin ürünlerini tanıtmak için ünlüler, filmler ve TV şovlarına reklamlar verilerek özendirilir. Tüm bu emek insanların sağlığı ve canları pahasına yüksek gelirler sağlamak içindir.

Bu endüstriyle mücadele ancak eğitim ve bilinçlendirilmeyle yapılabilir. Yani sigara endüstrilerinin niyetlerini ve taktiklerini sebepleriyle anlatmalı, sosyal medya dâhil tüm medyada insanların tütün ürünlerini kullanmayı reddetmesini özendirmeliyiz. Bu sebeple, 31 Mayıs 2020 dünyada sigarayı bırakma günü ilan edilmiştir. Dilerim 31 Mayıs herkesin sigarasına bakıp, hayatlarından neler çaldığını, yaşam kalitesini nasıl düşürdüğünü anladığı ve bir daha almamak üzere attığı gün olur.

İmplantım estetik olur mu?

İmplant estetiğinde implant yerleştirilecek bölgenin kemik uygunluğu önemlidir. Kemik bölgede yetersiz alanlar olabilir. Bazen bu alanlarda kemik genişliğindeki eksikler ileri cerrahi teknikleriyle onarılabilirken, yükseklikteki eksiklerin tamamlanması zordur. Bu sebeple implant tedavisinde estetik başarıda en önemli aşama doğru tedavi planlamasıdır. İmplant aksının nasıl olacağı da tedavi planlaması aşamasında dikkatlice belirlenmelidir.

Tecrübeli hekim yapılacak dişlerin son halini ağız içinde hayal ederek en uygun kemik alanına implantı uygun açıyla yerleştirmelidir. İmplant estetiğindeki planlamadan sonraki aşama hatasız bir cerrahi uygulamaktır.

Özellikle zor vakalar, bilgisi ve pratik deneyimi olan hekimler için daha az problemlidir. Diğer bir etken kaliteli implant ve onun orijinal parçalarının kullanılmasıdır. Bu sayede implant üst parçaları hareket etmez ve iltihaplanmaya sebep olmaz. Diş eti de uygun şekillendirilirse, yapılan dişlerin görünümü doğal dişlerden farklı olmaz. İmplant estetiğinde önemli etkenlerden biri de kullanılan porselen materyalidir. Son yıllarda zirkonyum gibi malzemelerle çok estetik dişler yapabilmek mümkün bir hale gelmiştir.

En estetik dişler ancak sağlıklı kemik, diş eti, ağız sağlığı gibi uygun koşulların varlığında, kaliteli malzemeyle ve tecrübeyle yapılabilir.

DİJİTAL DİŞ HEKİMLİĞİ KONFORU

Bilindiği gibi, hayatımızı kolaylaştıran teknolojilerin en hızlı ilerlediği alanlardan biri de sağlık alanıdır. Sağlıktaki teknolojik gelişmelerden biri CAD-CAM yani Bilgisayar Destekli Tasarım-Bilgisayar Destekli Üretim’dir. Kullanmayı da çok sevdiğim CAD-CAM teknolojisiyle, dijital diş hekimliği kavramı ortaya çıkmıştır. Aslında sistemin özü çok basittir. Hastanın ağız ölçüsü, üç boyutlu optik ölçü alan, kalem büyüklüğünde bir ağız içi kamerayla bilgisayar ortamına aktarılır. Bu özellikle ölçü hamuruyla ölçü alınmasından hoşlanmayan ya da bulantı refleksi geliştiren hastalar için çok konforludur.

Tek seansta

Ayrıca geleneksel yöntemle alınan ölçülerde olduğu gibi alçı dökülüp model elde edilmesi gibi aşamalar olmadığı için hem süre çok kısalır hem de netlik daha fazladır. Bilgisayarda uygun programlarla dijital ölçü modeli elde edilir ve bu model üzerinde hastaya istenen dişler tasarımlanır. Tüm bu olaylar bilgisayar ekranında gerçekleşir. Beğenilen tasarım yine bilgisayar programları vasıtasıyla çok hassas bir freze makinesine gönderilir. Bu freze makineleri isteğe göre akrilik, metal ya da porselen bloklardan tasarımı gönderilen dişleri kazıyarak üretir. Hem hastaya hem de hekime konfor sağlayan dijital diş hekimliğiyle, klinik ortamında tek seansta, uzun randevular sürecek bazı tedaviler bitirilebilmektedir. Sertliği nedeniyle zirkonyum gibi geleneksel yöntemlerle işlenmesi çok zor yeni materyaller CAD-CAM sistemiyle freze makinelerinde hassas ve estetik bir şekilde hazırlanabilmektedir. CAD-CAM cihazıyla ayrıca zirkonyumdan implant parçaları hazırlanabilmekte, bu sayede kişiye özel estetik ve fonksiyonel parçalarla özellikle ön dişlerde çok estetik sonuçlar elde edilebilmektedir. Yüksek çözünürlüklü ve lazer destekli ağız içi dijital kamerayla ölçü alımı inanılmaz hassasiyetle yapılabilmektedir. Ağız içi kamerayla ölçü alımı ile geleneksel ölçü alımındaki gibi ağızdan çıkan ölçü hamurunun teknisyen, kurye ve hekim arasında taşınması ortadan kalktığından enfeksiyon riski minimuma inmektedir. Dijital diş hekimliğindeki gelişmeler birçok aşama bilgisayar üzerindedir. Bu sayede diş hekimine ve diş teknisyenine bağlı başarısızlık nedenlerini azaltmıştır. Ama bence özellikle estetik amaçlı tedavilerde en büyük avantajı; tedaviye başlamanın öncesinde, tedavi sonrasında sonucun nasıl olacağını hastanın büyük netlikle görebilmesidir. Bu sayede hastalar da hayal ettikleri sonucun kendilerine ne kadar yakıştığını tedaviye başlamadan önce görebilir ve dizaynda istenen değişiklikleri yapabilirler. Bu hastadan alınan fotoğraflarla istenen dişlerin bilgisayar programında eşleştirilmesiyle elde edilir. CAD-CAM tüm bu avantajlarıyla bizlere güzel ve güvenli gülüşler sağlamaktadır.