Tam damak protezleri implantlarla sabitlenebilir

Tüm dişlerini kaybedip tam protez kullananların en büyük sorunu protezin yemek yerken veya konuşurken düşüyor olmasıdır. Çünkü dişlerin çekilmesi ile çene kemikleri zamanla erimeye başlar ve proteze destek olamazlar. Yeterli desteği olmayan protezler de ağız içinde stabil kalamazlar. Protezin hareket etmesini engellemek için ağız içi yapıştırıcılar vardır. Ancak bu yapıştırıcıları gün içinde belirli aralıklarla kullanmak gerekir. Çenelerinde yeterli kemik hacmi olmayan kişilerde implantlarla sabit diş yapılamasa bile büyük çoğunlukla köpek dişlerinin olduğu yere yapılan iki implanta protez bağlanabilmektedir. Prensip gömleklerimizdeki çıtçıtlar gibidir. Çıtçıtın bir parçası çene içindeki implanta diğeri proteze sabitlenir. Diş protezi halen takıp çıkarılan protezdir ancak kullanılırken çıtçıtlarla implantlara bağlandığı için eskisi gibi hareket etmezler. Burada iki avantaj kazanılır. İmplantlar çiğneme kuvvetlerini kemiğe ilettikleri için erimeyi yavaşlatır ve protezin ağız içinde hareketini çok azaltır. İşlem kolaydır ve sonrasında diş protezinin hareket etmeyeceğini bilmek özgüvenin yerine gelmesini sağlar. Sağlanabilmesi için çocuklarımızı erken çocukluk çağından itibaren diş hekimine götürmeliyiz.

ÇOCUKLAR DİŞ HEKİMİNE NE ZAMAN GİTMELİ?





Çocukluk çağındaki süt dişlerindeki çürükler ve çapraşıklıklar çıkacak daimî dişlerin sağlığını da doğrudan etkiler. Bu sebeple süt dişleri çıkınca temizliği anneler yardımıyla yapılmaya başlanmalı ve devamında diş fırçalama alışkanlığı çocuğa kazandırılmalıdır. Çocuk 3 yaşından sonra diş hekimine götürülebilir. Süt dişlerindeki problemlerin erken görülmesi ve tedavi edilmesi; bu dişlerin yerine çıkacak olan daimî dişlerin sağlıklı ve düzgün çıkmasına yardımcı olur. Çürük süt dişleri daha sürme aşamasında daimî dişleri çürütebilir. Erken teşhis ve tedavi ile daha az maliyetle ve emekle ağız sağlığı ve estetiği kazanılabilir. Diş çapraşıklığı tedavilerinde erken yaştaki muayene geç kalmış olma olasılığını önler. Diş çapraşıklıkları 2 sebeple olur. Bunlardan bir tanesi çene kemiklerinin darlığı ve yapısal bozukluklarıdır. Özelikle bu tür problemler, büyüme ve gelişimin en hızlı olduğu ergenlik döneminden önce teşhis edilmelidir. Bu dönem çocuklarda 8-9 yaşlarına denk gelir. Büyüme gelişim dönemi bittikten sonra çene darlığı gibi problemler ancak çenelerin cerrahi ameliyatlarıyla düzeltilebilir. Bu sebeplerden dolayı çocuklarda diş tedavilerinin yaşını kaçırmamak önemlidir. Ağız ve diş sağlığının maliyetsiz ve kolay.

DİŞ KONTROLLERİ ÖNEMLİDİR





Kabul etmek lazım ki hiçbirimiz bırakın düzenli diş hekimi kontrolüne gitmeyi isteyerek dahi diş hekimine gitmeyiz. Hatta diş hekimi ağrımız olmasa ya da dişsiz kalmasak uğranmayacak yerlerin başında gelir. Bunun birçok nedeni vardır aslında. Bu nedenlerin başında geçmişte kendimizin yaşadığı ya da çevremizden duyduğumuz kötü tecrübeler ve bu tecrübelerin bizde oluşturduğu korkular gelir. Diş hekimi korkusu hastayla hekim arasındaki iyi iletişimle aşılabilir. Bu sebeple yaklaşımı kendinize en uygun diş hekimini seçmek korkularınızdan kurtulmanızı ve klinikte kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Ayrıca her tedavide problemler oluşabilir ve istenmeyen bu durumların aşılması hekimle hasta arasında güven varsa çok kolaylaşır. Ayrıca iyi iletişim kuracağınız diş hekimi şimdiye kadar niye ağız sağlığınızla ilgilenmediğiniz ile ilgili sizi yargılamaz. Soruna ve bunun çözümüne odaklanır. Diş hekimine gitmememizin bir diğer nedeni işten güçten kendimize zaman ayırmamamızdır. Aslında daha konforlu ve özgüvenli bir hayat için sağlıklı bir ağız ve güzel bir gülüş ne kadar önemlidir hepimiz biliriz. Kimi zaman yorgunluk kimi zaman da ihmal; spor, doktor kontrolleri gibi vücudumuza iyi bakmak için gerekli olanları yapmamıza engel olur. Bazen de yanlış bilmek tedavi ya da muayeneye gitmemize engel olur. Mesela dişleri temizletmek, dişlere zararlıdır diye bir inanış vardır. Aslında adı üzerinde yapılan işlem temizliktir. Temizlik nasıl zararlı olabilir ki. Diş eti kanamaları, hassasiyetler, ağız kokusu hep büyük sorunların erken habercileridir. İhmal edilmemeli ve kulaktan duyma bilgilere göre yaklaşılmamalıdır. Diğer bir husus ta diş tedavisi ücretlerinin yüksekliğidir. Her şeyi alırken fiyatını sorarız ve daha ucuza almaya çalışırız. Elbette ki sağlık hizmetleri için de bu geçerlidir. Burada iki unsur var. Birincisi koruyucu tedavilerin çok daha kısa zamanlı ve ekonomik olduğudur. Örneğin yapılacak rutin muayenelerle dişlerin çürümesi engellenebilir. Dişler çürüdüğünde dolgu yaptırmak maliyetlidir. Ancak çürük dişler ağrı yapmadığı için dolgu dahi yapılmadığında kaybedilir. Eksik dişlerin tamamlanması hem çok maliyetlidir hem de sonradan yapılacak dişler doğal dişlerin yerini tutmayacaktır. Diğer unsur her bütçeye uygun tedavi yerleri ve seçeneklerinin olmasıdır. Dolayısıyla bu seneklerden bütçemize uygun olanı araştırıp bulmak kişilerin sorumluluğudur. Sonuca gelecek olursak sağlık ağızda başlar ve ağız sağlığı ihmal edilmemelidir. Her sağlık sorunu gibi diş problemlerini de başlangıcında tedavi ettirirseniz maddi açıdan, zaman ve emek açısından daha az yıpranırsınız.