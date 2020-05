2017’de en çok satan plaklar

Bu yıl plağın dönüş yılı oldu. Tüm dünyada Vinyl satışları arttı. Sadece ABD’de 7 milyon adet plak satışı yapıldı. Artık müzikseverler, sanat eseri çekiciliğindeki plak kapaklarının ambalajladığı plaklara rağbet gösteriyor. Pikaplar tekrar dönüyor ve plağın yumuşak tınısı, kulakları okşuyor. Ed Sheeran, bu yıl plak olarak 2 milyon adetlik bir satışa ulaşarak listenin zirvesine yerleşti. 30 hafta boyu listelerin ilk üç sırasında yer alan Sheeran’ın ardından, yeni isimlerden Rag’n Bone Man, Human albümüyle 1 milyon plak satışıyla dikkat çekti.

Eskilerin satışı ise hız kesmiyor. 25. yılı nedeniyle tekrar basılan Radiohead’in 1997 tarihli efsane albümü ‘OK Computer’ yılın çok satanları arasında yer aldı. Bu yılın ‘reissue’ olarak en iyisi seçilen albümde, daha önce yayımlanmamış 3 şarkı var. Beatles’ın tekrar basılan ‘Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ plağı ise en çok satanlar arasında 3. sırada. David Bowie, iki albümüyle çok satan ‘15’ arasında yerini aldı.

1. DIVIDE ED SHEERAN

2. GUARDIANS OF THE GALAXY - AWESOME MIX 1 SOUNDTRACK

3. SGT PEPPER’S LONELY HEARTS CLUB BAND BEATLES

4. OK COMPUTER RADIOHEAD

5. HUMAN RAG’N’BONE MAN

6. RUMOURS FLEETWOOD MAC

7. BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE

8. LEGEND BOB MARLEY

9.THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD

10. LEGACY DAVID BOWIE

11. WHAT’S THE STORY MORNING GLORY OASIS

12.ABBEY ROAD BEATLES

13. THE RISE AND FALL OF ZIGGY STARDUST DAVID BOWIE

14. HUNKY DORY DAVID BOWIE

15. THE STONE ROSES STONE ROSES