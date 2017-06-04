‘Bellek kaybına izin vermeyelim’

Kaygı’ son günlerin en çarpıcı yerli yapım olarak dikkat çekiyor. Filmin genç yönetmeni Ceylan Özgün Özçelik’le film üzerine söyleştik.

İlk filmin olmasına rağmen muhteşem bir gerilim atmosferi yaratmışsın. Nasıl gerçekleşti?

C.Ö.Ö.: Korku filmlerini hep sevmişimdir. Korku türünün, gösterdiğinden çok daha fazla alt metin içerdiğini düşünüyorum. Psikolojik gerilimi kapalı bir mekanda yaratmak çok kolay değil, önce mimarinin uygun olması gerekir. Ben tam istediğim gibi olmasa bile içeriden birbirine geçen odalarıyla atmosferi yaratabileceğim bir evi kullandım.

Polanski’nin ev üçlemesinden “Kiracı” filmi yol göstericilerimden oldu. Görüntü yönetmenimiz Radoslaw Ladczuk ışık ve açılarda muhteşem bir iş çıkardı.

Psikolojik gerilim olmasına rağmen, günceli ve yakın geçmişi harmanlayan bir öyküyü nasıl yarattın?

C.Ö.Ö.: Kaygı gelecekle ilgili bir duygu bozukluğunu yansıtmasından yola çıkarak geçmişin bugüne yansıyan sonuçlarını, yine bugünün geleceğe yansıyabilecek sonuçlarına odaklandım. Tüm bu harmanı bir karakterin bozulan psikolojisi üzerinden işledim. Sivas katliamını seyredenlerin kaygılanmadan, bugünleri hazırladığını düşünüyorum. Her şey yakılıyor ülkemizde insanlar, binalar, tarih ve en acısı belleğimiz.

2.5 yıl araştırdım

Sivas katliamıyla ilgili ne kadar bir araştırma yaptın?

C.Ö.Ö.: Yapımcılardan 2.5 yıl boyu haber beklerken araştırma yapacak çok zamanım oldu. Sürekli okudum, Madımak katliamı üzerine yazılmış her şeyi okudum, binlerce sayfa mahkeme tutanaklarını inceledim. Sürekli mekan ve yer araştırdım, fotoğraf çektim, çizimler yaptık.

Motor deyince finansal nedenlerden dolayı sadece 23 gün sürem vardı. Çok iyi hazırlandığım için aksama olmadan çekimler gerçekleşti. Yoksa çok zor sahneleri olan bir film bu kadar kısa sürede asla bitiremezdim. Sanat tasarımı ve oyunculuk çalışmalarının çok önceden başlamasının faydasını gördük.

l Medyanın haberleri karartması üzerine çalıştığı kanaldan ayrılır baş karakterin Hasret, ne kadarı kurmaca, ne kadarı gerçek?

C.Ö.Ö.: TV haber kanallarında yıllar boyu çalıştığım için her türlü karartmayı, çarpıtmayı bire bir yaşadım. Filmde işlediğim kadarı sadece küçücük bir bölümü. Her şeyi koyacak olsam inandırıcılığını kaybedeceğinden korktum.

Filmin ses kuşağı çok etkileyici...

C.Ö.Ö.: Bu konuda Fatih’e (Fatih Rağbet) müteşekkirim. Çekimlerden 6 ay önce ses üzerine çalışmaya başladık. Filmde en uzun süreli çalışmayı ses üzerine yaptık çekimlerden önce ve sonrası 6 şar ay sürdü.

Tarihin tahribatı

lKaygı kentsel dönüşüm üzerine de söyleyecek sözü olan bir film, değil mi?

C.Ö.Ö.: Binalar yıkılıyor, sokakların isimleri değiştiriliyor, bu şekilde bellek sürekli silinip yeniden programlanıyor. Bu şekilde tarih yeniden yapılandırılıyor.

VİZYONDAKİLER :

KARAYİP KORSANLARI: SALAZAR’IN İNTİKAMI HH

WONDER WOMANHHH YARATIK:COVENANT HHH

HIZLI VE ÖFKELİ 8 HHH KRAL ARTHUR HHH

BAŞKA SİNEMA (KARACA)

GENÇ KARL MARX HHH

KAYGI HHHH

DERİNLİKLERE YOLCULUK HHH

AŞK VE SAVAŞ HH

ANAYURT OTELİ HHH H