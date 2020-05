Bu festivallerden birisi mutlaka...

Ölmeden görülecek filmler, okunacak kitaplar gibi listeler yapılır. Tanımlama hiç hoşuma gitmez, “Öldükten sonra nasıl olacak ki?” zaten. Mayıs ile Avrupa başta festival mevsimi açılır. Müzik sevenlerin ahir ömürlerinde en az bir tanesini izlemesi gerekenlerden küçük bir liste yaptım.

Dolar, Euro kuru filan demeyin bu kadar adamı bu fiyata izlemeniz normal konser fiyatlarıyla 10 katına patlar. Biraz ekonomi ve hedef yeter... Bir de bacak kuvveti... Buralarda öyle oturma filan olmaz.

1. ROCK WERCHTER

29 Haziran-2 Temmuz- Werchter, Belçika: İngiliz rakiplerini aratmayacak bir festival. Bu yılın müzisyen kadrosu oldukça zengin: Kings Of Leon, Arcade Fire, The Chainsmokers, Lorde… 4 günlük kombine bilet 236 Euro.

2. SZİIGET

9-16 Ağustos, Budapeşte: İşte festivalden çok dev bir parti alanı. 7 günlük bir festivalde müzikten daha fazla bir şeyler olması beklenir ve tabii ki var. 60’a yakın sahne, alışveriş, tiyatro çadırları, poker turnuvaları… Kombine bilet fiyatı 299 Euro. Bu yılın kadrosunda Pink, Rita Ora, Kasabian, Billy Clyro, Major Lazer ilk göze çarpanlar.

3. BENICASSIM

13-16 Temmuz, İspanya: Neden popüler sorusunun yanıtı kısa ve net İspanya’nın Costa del Azahar bölgesinde küçük bir kasabada müzik festivali. Tatil ve festival iç içe. Bu yılın kadrosunda Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Kasabian, Foals, Cristal Fighters öne çıkanlar. Bilet fiyatları, 150-300 Euro arası değişiyor.

4. DOWNLOAD

8-10 Haziran, İngiltere: Metal ve Rock fanlarının en kıymetli festivali. Bu türün tüm büyüklerini, ortancalarını, küçüklerini 3 gün boyu yağmur, çamur demeden izleyebilirsiniz. Program kaçacak gibi değil : Aerosmith, System Of Down, Prophets of Rage, Alter Bridge, Mastadon… Kombine bilet fiyatları, 200 Pound civarında olacak.

5. ROSKILDE FESTİVAL

24 Temmuz-1 Ağustos, Danimarka: Avrupa’nın en büyüklerinden 200’e yakın sanatçı, yüzbinlere yaklaşan katılımcı, rock, indie, heavy metal, dans, etnik hepsi bir arada. Bu yılın asları: Foo Fighters, A Tribe Called Quest,Arcade Fire, Solange, Justice. 240 Euro civarı konser biletleri.

6. ROCK AM RING

2-4 Temmuz, Almanya: En popüler rock/metal ağırlıklı festivallerden. Rammstein, Die Toten Hosen, System of a Down, Liam Gallegher, In Flames bu yılın ağır topları. Fiyatlar 3 gün için 210 Euro.

7. ISLE OF WIGHT:

8-11 Temmuz Wight Adası, İngiltere: İlk kez 1968’de düzenlenen, en eski festivallerden. Wight adası uzun bir ara sonrası 2002’de yeniden canlandı. Rod Stewart, David Guetta, Arcade Fire, Starsailor, Run DMC as solistler.. Bilet fiyatları, 95-230 Pound arasında...

Radarıma takılan parçalar

Son günlerde yeni şarkı ve albüm yönünden oldukça verimli geçiyor. Bu durumda benim radar da oldukça fazla şarkı yakalıyor. İşte bazıları:

Voices on the Radio Mando Diao- İsveç’in bağrından çıkan en iyi pop rock gruplarından olan Mando Diao yeni albümü ve bu şarkıyla beni bir kez daha fethetti.

In the Summertime- The Head and the Heart-Kumsalda ateş başında bir şarkı çığıralım keyfinin en güzel örneklerinden olabilir.

Andromeda-Gorillaz- 7 yıl sonra gelen yeni Gorillaz albümünü çok beğendim. Dünyanın ilk sanal elemanlı grubu yine soul, funk,rap,beat hepsini ortaya karışık servis ediyor.

İlk Adımı Sen At-Kenan Doğulu- Tipik bir Doğulu şarkısı, kulakta yer eden ritm, sözler.. Ayak ister istemez tempo tutuyor.

Gentle Storm-Elbow- İngiliz melankolisinin yaşayan örneklerinden Elbow yeni albümüyle karanlık evrenine davet ediyor. Beni saran bir müzik.

I Don’t Know Why-Gavin James- Romantik İngilizlerden James, akustik akan bu parçada sesinin tüm inceliklerini sergiliyor.

Remember-Hinder- Uzun süredir sesi soluğu çıkmayan Hinder’den yaşam sinyali yakaladı radarım. Dipdiri bir rock..

Bana Ne-Ege Çubukçu- Türkçe Rap’in babalarından Çubukçu’nun yeni parçası gayet iyi.

Long Long Road-Paul Weller- Kaç yılın adamıdır Weller, hala üretiyor, üretiyor.. Hala ilk gün heyecanı tütüyor yeni albümünde. Bu parçayı ne yapın, edin dinleyin.

Rollin-Calvin Harris- Yazın gelişini Calvin Harris yeni şarkısı müjdeler. Al işte yenisi Khalid ve Future ile yapmış.