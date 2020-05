Country müziğin dişi kovboyları

Country dünyasının kadın sesleri de dikkat çekicidir. Androjen bu müzik türünde tutunma ve yükselme çabası, kadın solistlerin yaşamlarını daha da zorlaştırır.

Havasından, suyundan olacak, bu müziğin kadınları da sert yaşam koşullarından geliyor. Klasik anlamda berrak bir ses, seksi tercihan sarışın bir görünüm olmazsa olmazlar kurallar arasındadır. Ne de olsa, erkek dünyasının egemen olduğu müzik değil mi? Country deyince Dolly Patton’ın akıllara düşmesi tesadüf değildir.

Ama artık bu kurallar yeni başına buyruk genç şarkıcılar arasında yıkıldı, yerle bir oldu. Şarkı sözleri değişti, kadınları sadece güzellik sembolü gösteren sözler artık yazılmıyor.

Grammy ödülleri kadın solistlerin kazandığı bir ödül olmaya başladı.

Türün DNA’ları ile oynayan yeni jenerasyondan Carrie Underwood, bu alanda son yıllarda Amerika dışına şöhreti taşanlardan.

American İdol yarışmasını kazanarak şöhret olan Underwood, sağlam hard rock gitar riflerini kullandığı country parçalarda, sesinin rengini de soul, oldukça rock sınırlarında kullanıyor.



Gerçekte pop dahil, her müziğe uyacak bir ses kalitesine sahip. Bu yeteneği de kullanıyor örneğin Ludacris ile yaptığı Rap/Country parça “The Champion” en sevilen parçalarından oldu. Stream kanallarında en çok tıklanan şarkısı “Before He Cheats” Blues ve Country karışımının güzel bir melezi.

Miranda Lambert ise sadece müziğiyle değil özel yaşamıyla da dikkat çeken yeni seslerden. 16 yaşından itibaren gitarist babasıyla birlikte Teksas’da düğünlerde, barlarda, salonlarda konserler veren Lambert, Nashville Star adlı TV programında finale kadar çıkar fakat kazanamaz.

Adını 2005’te Kerosene albümüyle duyurur. TV dizilerinde de rol alan Miranda Country yıldızı Blake Sheldon ile 2011’de yaptığı evlilik, olaylı bir şekilde 2015’te bitti. Bu ayrılık sonrası yaptığı oldukça yumuşak tondaki “The Weight Of This Wings” Amerika’da en çok satılan albümlerden oldu. Sesi fena halde Fleetwood Mac solisti Stevie Nicks’i hatırlatır.



Maddie and Tea 2017’de yaptıkları “Girl In A Country Song” şarkısında kadının Country müziğindeki edilgen konumunu vurgulayan ironik sözlerle dikkat çektiler. Kadının sadece “güzel tatlı şey” olarak klişeleştirmesini eleştirdiler. Diğer parçalarında da feminist vurgularla müziğin maço yüzüne göndermeler yaptılar. Şu an çok revaçtalar.

Maren Morris country, rock ve hip hop arasında köprü atan genç, başına buyruk şarkıcılardan. Dallas doğumlu şarkıcı daha 14 yaşında ilk albümünü yapmış.

Kacey Musgraves birçok Grammy ödülüyle taçlanmış bir ses. 2013 başlangıç albümü “Same Trailer Different Park” Bilboard Country listesinde hemen 1 numaraya oturur. 22 yıl sonra ilk albümüyle 1 numara olan ilk Country şarkıcısı olur. Albüm yılın en iyisi Grammy’sini alırken, “Merry Go Round” yılın en iyi Country şarkısı seçilir. Arkasından gelen 3 albüm benzer başarıyı tekrarlar.

Lauren Alaina yetenek yarışmasından çıkmış yeni bir isim daha. American Idol sonrası adını duyuran Alaina Country Pop karışımının en iyisi denilebilir. Berrak, enerjik bir ses ve güçlü vokaller müziğinin önemli yapı taşları.

Sara Evans, işte ses budur, dedirtecek cinsten güçlü, ödünsüz.

“No Place That Far”, “Suds In The Bucket”, “Born To Fly” liste başı olmuş parçalarından.

Aday gösterilmediği yarışma yok gibi American Music Awards, Bilboard Music Awards, Grammy liste uzayıp gidiyor.

Country dünyasında kraliçeliğini ilan edebilir.