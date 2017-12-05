Dumanı tüten yeni şarkılar

Yeni çıkan şarkı ve albümler açısından verimli bir hafta geride kaldı

Yeni çıkan şarkı ve albümler açısından verimli bir hafta geride kaldı. Yeni çıkanlara bir göz atalım.

Ed Sheeran/Beyoncé-Perfect Duet: Noel dönemi geldi mi böyle ruhu okşayan, en yakınındakine sarılma duygusu uyandıran, kar yağışı fonlu parçalar başlar. Bu kez dünyada uyuşmayacak iki ses düet yapmış; kırmızı saçlı İngiliz Sheeran ve her türlü tanımlama sınırlarına sığmayacak Beyoncé. Gerçekten şarkının adı gibi ses olarak mükemmel ikili olmuşlar. Şarkı sözleri ilkokul müsamere ayarında, beste yerlerde ama önemli değil, dinleyin sevebilirsiniz.

Nilipek-Döngü: Ukulela eşliğinde sakin ruhani bir ses “havada bir hinlik var/ bir yerde bir eksik var” diye sesleniyor. Alternatif sahnenin sevilen seslerinden Nilipek, “Döngü” adlı bir albüm çıkardı. Her şey çok sakin sessiz değil, arada bir gitarlar patlıyor Nilipek dünyasında. İsyanı var bir kere.. Ben sevdim bu şarkıları.

Robbie Williams/Under The Radar Vol.2: Milli damat kategorisinden Robbie Williams, eski popüler günlerini yakalama çabasında yeni bir albüm yaptı. Popun gerektirdiği her şey var albümün içinde. Siz gene Williams’ı eski şarkılarıyla hatırlayın.

Derin Sarıyer/Sonbahar Bizi Arar: Fransa’da hem besteleyen, hem söyleyen yorumcu/şarkıcılar “chansonnier” olarak anılır. Derin Sarıyer de bu türe yakın. Yazan , besteleyen yorumcu türü şarkıcılardan. Meslekten iç mimar, tasarımcı. Temiz gitar rifleri, aceleye getirmeden yaşanmışlıkları anlatıyor. Spotify’da daha önce yayınladığı 4 şarkısı var, aralarında “Törensiz Gömülen Hayaller“ gayet iyi.

Tuğkan/Sen Benim: Daha önce “Geber” şarkısı ile dikkatimi çekmişti Tuğkan. Tertemiz bir yorum, akla takılan sözler.. Güçlü bir sesi var Tuğkan’ın. Albümünü merakla bekliyorum. Rock ve pop arasında sıkışmış gibi, bakalım ne çıkacak.

Taylor Swift/Reputation: Pop müzikle çok aram yoktur, sadece dinlerim. Kendini geliştireni de anında fark ederim. Taylor Swift “şeker kız” kategorisinden çıkıyor artık, “reputation” bunun en canlı örneği. Müziği daha sertleşti ve derdi olan sözler geldi, bu yılın en iyi pop albümlerinden..

Van Morrison/ Versatile: “Ne varsa eskilerde var” sözü çoğunlukla yerini bulur. Zenci gırtlaklı, beyaz İrlandalı Van Morrison yıllardır vazgeçemediğim blues ve soul seslerdendir. Duramamış yeni bir albüm patlatmış. Daha çok Big Band türü takılmış üstat.