Eğitimde sahtekârlık bu kadar olur

'Kötü Eğitim' komedi ve drama arasında seyreden, iyi oyunculukların ön plana çıktığı bir film. 90’lı yılların sonunda 2000’lerin başında New York’ta Rosslyn Devlet Lisesi’nde yaşanmış, gerçek bir olayı anlatıyor. Sıradan bir lisenin öğrencilerinin iyi üniversiteler tarafından tercih edilmesi, dikkat çekici bir başarı olur. Amerika’da okullararası üniversiteye kabul edilme başarılarını sıralayan Ivy League’de ilk 10 arasındadır. Başarının ardındaki isim olarak okulun karizmatik müdürü Frank Tassone (Hugh Jackman) ön plana çıkar. Okulun her öğrencisinin, öğretmeninin ve velisinin adını bilecek kadar işine odaklı ve şık bir adamdır. Herkese pozitif enerjisiyle yardımcı, ideal bir öğretmen karakteridir. Velilerin, çocukları okula yakın olsun veya kabul edilsin diye, okulun yakınından ev almaları, çevrede emlak fiyatlarını ciddi oranlarda artırmıştır. Frank, özel yaşantısında üzgün bir adamdır. Masasının üzerinde vefat etmiş karısının resmi durur. Ondan sonra yalnızlığı tercih etmiş, sağda solda çok göze batmayan bir yaşam içindedir. Şık takım elbiseleri, öğretmen maaşının üstünde gözükür. Gerçekten de yaşamı gösterdiği gibi midir?

Okul, parlak konumuna karşın bakımsız, tavanı akan bir binadır. Bunu karşılayacak bütçesi olmasına karşın bu durumu kimse sorgulamaz. Ufak bir olay sonrası yeni gerçekler ortaya çıkmaya başlar ve sorunun merkezine müdür yardımcısı Pam Gluckin (Allison Janney) yerleşir. Okul hesaplarında bir sahtekârlık vardır ve bu adım adım büyür.

Aynı okulda 2000’li yıllarda öğrenci olan Mike Makossy tarafından yazılan senaryo; yönetmen Cory Finley’in elinde ‘American Hustle’, ‘The Big Short’, ‘I, Tonya’ dilinde bir film ortaya çıkarmış. Belgeselci kadar gerçek, kurmaca olacak kadar şaşırtıcı... Sürpriz gelişmeleri, seyirciyi ters köşe yapacak şekilde adım adım veriyor. Oyunculuk dedik başta, Hugh Jackman kendisiyle özdeşleşmiş Volverine kimliği dışında, farklı bir karakterde, iyi oyunculuk gösterdiği filmlerden birisi. Farklı yaşamlar içindeki bir karakteri çok iyi geçişlerle veriyor. En son yardımcı kadın oyuncu Oscar’ı kazandığı ‘I,Tonya’ filmindeki anne karakterine yakın duran bir kimliği canlandıran Allison Janney çok iyi. Soğuk, öfkeli ve geri adım atmayan bir kadın.

Sinemasız günlerde küçük ekranın sunduğu HBO yapımı film, son günlerin en iyisi.