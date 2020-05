Festivallerin Efendisi: Umut Kuzey

Eski Rock festivallerinin ruhunu tekrar canlandırmak için çıktığı yolda oldukça büyük yol kat eden Umut Kuzey

Eski Rock festivallerinin ruhunu tekrar canlandırmak için çıktığı yolda oldukça büyük yol kat eden Umut Kuzey. Zeytinli Rock Festivalinin tetiklediği festival ruhunu Türkiye’nin her yerine taşıyor. 2018’de tam tamına 14 büyük festivalde dinleyicileri müzikle buluşturacak. Umut Kuzey, kendisi de rock müzisyeni olmasının yanında çok girişimci bir ruha sahip. Kurduğu Milyon Fest Organizasyon şirketiyle Zeytinli’den başlayarak 3-4 yıl içinde rock ve gençlik festivalleri büyük ilgi gördü ve isim hakkı bile vermeye başladı. Umut Kuzey bu konudaki hedeflerini şöyle tanımlıyor:

“Yola çıkış noktamız festival kültürünü büyütmek gençlere orada olmanın mutluluğunu yaşatabilmek yanında müzisyen arkadaşlarımızın da kendilerini ifade edebilecekleri bir ortam ve sahne hazırlamaktı. Zeytinli’den bir yıl sonra Kuşadası Gençlik Festivali eklendi. Gençlerden hiç kopmuyoruz, öğrenci kulüpleri ve temsilcileriyle hep iletişim içindeyiz. Fikirlerine başvuruyoruz. Bilhassa bu durum bizim için çok önemli.”

Bu festival takviminin ilklerinden olan Eskişehir’in en yeni festivali Eskifest geçtiğimiz hafta sonu müzikseverlere ve bu şehirde eğitim gören binlerce üniversiteli gence unutulmaz bir festival deneyimi yaşattı. Tüm ağır topların sahne aldığı programda kimler yoktu ki : Mor Ve Ötesi, Hayko Cepkin, Teoman, Pinhani, Vega, Athena, Selda Bağcan.

Arkasından geçtiğimiz yıl Adana’da ilk kez gerçekleştirilen ve Türk rock müziğinin önde gelen isimlerini tekrar bir araya getirecek olan Çukurova Rock Festivali geliyor. Haziran ayında Samsun ve Dalaman festivalleri geliyor.

Bu kadar yoğun festival programının üstüne Arpej Yapım adlı müzik firmasını ve Milyon TV adlı müzik kanalını da yöneten Umut Kuzey bu konuda da şöyle diyor: “Gençlere yönelik programlar yanında ana müzik kanallarında yayınlanmayan genç rock müzisyeni arkadaşlara yer vermeyi hedefliyoruz.”

Arpej Yapım da aynı hedefe yürüyen bir şirket. 2010 sonrası yaklaşık 150’nin üstünde yapıma imza atmış, eskilerin yanında daha çok yeniler odak noktasında.

Rock festivallerini ayağa kaldıran, yurt dışında olduğu gibi geleneksel bir hale sokmaya çalışan Umut Kuzey’i ayakta alkışlıyorum.

Imany tekrar İzmir’de

Son yıllarda izlediğim en güzel konserlerden birisi Imany’den olmuştu. Geçtiğimiz yıl Container’da verdiği konser tek kelimeyle büyüleyiciydi. Apoletsiz bir star duruşu vardı, samimiydi, seyircisine önem veren, onunla bütünleşen bir konser vermişti. Başını Afrika stili eşarpla bağlamıştı, ince manken fiziği sahneye yakışıyordu. Sahne performansı Afrika sorunlarına, kardeşliğe barışa verdiği önemi, şarkı sözleri ve müziği için bir konsept olmadığını, gerçek bir kimlik olduğunu sonuna kadar hissettirmişti.

Onu ilk 2011’de “The Shape Of Broken Heart” ile tanıdık. Erkeksi tonlarında yer aldığı etkileyici bir ses rengi vardı. Hüzün ve coşku sıradışı bir doğallıkla aynı ren paletinde yer alıyordu. Biraz Grace Jones biraz Sade esintileri olan bir ses. Sanki kapı eşiğinde oturmuş kendi kendine şarkı söyleyen bir doğallık vardı şarkılarında.

Vatandaşlık adı Nadia Mladjo, doğum yılı 1979, doğum yeri Fransız sömürgesi Comoros adalarıydı. Gençliğinde atletizm ile uğraşmış, yüksek atlamada başarılar elde etmiş sonrasında ise modellik yapmıştı. 6 yıl boyu yaşadığı Amerika’da şarkı söylemeye odaklanmış ve Fransa’ya döner dönmez de ilk albümünü yayınlamıştı. Bu albümden 3 şarkı onu dünya starlığına yükseltir: “Slow Down”, “You Will Never Know”, “Shape Of Broken Heart.” Artık herkesin röportaj için peşinden koştuğu, konserden konsere uçan bir ses olmuştu. İnsanı yürekten yakalayan sesi röportajlarındaki harbi kadınla da örtüşüyordu.

İkinci albümü 2015’te çıktı: “The Wrong Kind Of War”. İçinden öyle şarkılar çıktı ki örneğin “No Reason No Rhyme”, “There Were Tears”, “You Don’t Belong To Me” kulağımdan uzun süre eksilmediler. “Don’t Be So Shy” remiks versiyonu ile dünya listelerinde bir numara oldu.

O şöhreti umursamadı röportajlarında hâlâ “kiramı ödeyebileceğim parayı kazanıyorum yeter” diyecek kadar alçakgönüllü oldu.

Imany, 11 Mayıs Cuma akşamı Bornova Âşık Veysel Açıkhava Tiyatrosu’nda olacak.

Kaçırmayın; onunla buluşmaya mutlaka gidin, çok seveceksiniz.